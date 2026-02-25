Nemzeti Sportrádió

Kilenc mérkőzés után menesztették a vezetőedzőt Callum Styleséknál

2026.02.25. 09:37
Ez nem lett egy sikertörténet Eric Ramsay számára... (Fotó: Getty Images)
A West Bromwich Albion menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsayt mindössze kilenc mérkőzés után. A Championshipben szereplő klub jelenleg csupán egy pontra áll a kiesőzónától.

A 34 éves szakembert január 11-én nevezték ki két és fél éves szerződéssel, miután Ryan Mason távozott a posztról. Eric Ramsay azzal a feladattal vette át a csapatot, hogy kivezesse a kiesés elől menekülő csapatot: a West Bromwich Albion akkor a 18. helyen állt, hét ponttal a veszélyzóna felett. Irányítása alatt azonban a gárda nem tudott mérkőzést nyerni, utolsó találkozója a keddi, Charlton Athletic elleni 1–1-es hazai döntetlen volt.

A klub közleményben jelentette be a döntést, amely szerint az asszisztens edző, Dennis Lawrence is távozik. Az első csapat irányítását ideiglenesen James Morrison veszi át.


Ramsay távozásával a West Brom 14 hónapon belül már a negyedik vezetőedzőjét keresi, mióta Carlos Corberán a Valenciához távozott, míg Tony Mowbrayt az előző idény vége előtt menesztették.

A WBA magyar válogatott játékosa, Callum Styles az idényben 35 tétmérkőzésen lépett pályára, meghatározó tagja a keretnek.

West Bromwich Albion v Charlton Athletic - Sky Bet Championship
Callum Styles rendszeresen tagja a West Brom kezdőcsapatának (Fotó: Getty Images)

 

 

