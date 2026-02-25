Kilenc mérkőzés után menesztették a vezetőedzőt Callum Styleséknál

A 34 éves szakembert január 11-én nevezték ki két és fél éves szerződéssel, miután Ryan Mason távozott a posztról. Eric Ramsay azzal a feladattal vette át a csapatot, hogy kivezesse a kiesés elől menekülő csapatot: a West Bromwich Albion akkor a 18. helyen állt, hét ponttal a veszélyzóna felett. Irányítása alatt azonban a gárda nem tudott mérkőzést nyerni, utolsó találkozója a keddi, Charlton Athletic elleni 1–1-es hazai döntetlen volt.

A klub közleményben jelentette be a döntést, amely szerint az asszisztens edző, Dennis Lawrence is távozik. Az első csapat irányítását ideiglenesen James Morrison veszi át.



Ramsay távozásával a West Brom 14 hónapon belül már a negyedik vezetőedzőjét keresi, mióta Carlos Corberán a Valenciához távozott, míg Tony Mowbrayt az előző idény vége előtt menesztették.

A WBA magyar válogatott játékosa, Callum Styles az idényben 35 tétmérkőzésen lépett pályára, meghatározó tagja a keretnek.