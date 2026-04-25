Palhinha 82. perces góljával verte a biztos kieső Wolvest, de így is maradt a kiesőzónában a Spurs

A már biztosan kieső Wolverhampton a bennmaradásért küzdő Tottenhamet fogadta, míg a forduló előtt a bennmaradást jelentő 17. helyen álló West Ham Unitedhez az Everton látogatott.

A Tottenham csaknem hetven százalékos labdabirtoklással játszott az első félidőben, de öt lövésből egyszer sem találta el a kaput, ráadásul Dominic Solanke is megsérült. Még nagyobb baj, hogy Roberto De Zerbi csapata a második félidőben sem tudott váltani. A helyzet a 80. percig nem változott, addig a két csapat összesen egyszer találta el a kaput. A 82. percben azonban jött az áttörés: egy jobb oldalról érkező szögletet a cserként érkező Richarlison vett le a tizenhatoson belül, majd a kapu felé kotorta a labdát, amit aztán a szintén a padról érkező Palhinha kotort az ötösön belülről a kapuba. A Spurs innen már nem engedte ki a mérkőzést a kezei közül, december után ismét bajnokit nyert – De Zerbi irányítása alatt az elsőt –, de a győzelem ellenére maradt a kiesést jelentő 18. helyen. 0–1

Mivel a West Ham United is begyűjtötte a három pontot. Az első félidőben itt sem volt sok dolga a két kapusnak, de a másodikban beindultak a csapatok. A hazaiak egy szögletből szereztek vezetést, Tomás Soucek fejelt a bal felső sarokba. A hajrára bepörögtek az események, a 88. percben James Tarkowski lefejelt labdáját lőtte nagy erővel a kapuba Kiernan Dewsbury-Hall. Az Everton egyenlítő gólja azt jelentette, hogy bennmaradásra állt a Spurs. Igaz, nem sokáig, a 93. percben egy bal oldali keresztlabdát Jarrod Bowen fejel vissza, Callum Wilson pedig ziccerből nem hibázott. A West Ham United a 2–1-es győzelmével tartja a 17. helyét, előnye két pont a Spurs előtt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, szombati mérkőzések

West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)

Később

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)

Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)

Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

Szerdán játszották

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)

Kedden játszották

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

Pénteken játszották

Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)