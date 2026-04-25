Palhinha 82. perces góljával verte a biztos kieső Wolvest, de így is maradt a kiesőzónában a Spurs
A már biztosan kieső Wolverhampton a bennmaradásért küzdő Tottenhamet fogadta, míg a forduló előtt a bennmaradást jelentő 17. helyen álló West Ham Unitedhez az Everton látogatott.
A Tottenham csaknem hetven százalékos labdabirtoklással játszott az első félidőben, de öt lövésből egyszer sem találta el a kaput, ráadásul Dominic Solanke is megsérült. Még nagyobb baj, hogy Roberto De Zerbi csapata a második félidőben sem tudott váltani. A helyzet a 80. percig nem változott, addig a két csapat összesen egyszer találta el a kaput. A 82. percben azonban jött az áttörés: egy jobb oldalról érkező szögletet a cserként érkező Richarlison vett le a tizenhatoson belül, majd a kapu felé kotorta a labdát, amit aztán a szintén a padról érkező Palhinha kotort az ötösön belülről a kapuba. A Spurs innen már nem engedte ki a mérkőzést a kezei közül, december után ismét bajnokit nyert – De Zerbi irányítása alatt az elsőt –, de a győzelem ellenére maradt a kiesést jelentő 18. helyen. 0–1
Mivel a West Ham United is begyűjtötte a három pontot. Az első félidőben itt sem volt sok dolga a két kapusnak, de a másodikban beindultak a csapatok. A hazaiak egy szögletből szereztek vezetést, Tomás Soucek fejelt a bal felső sarokba. A hajrára bepörögtek az események, a 88. percben James Tarkowski lefejelt labdáját lőtte nagy erővel a kapuba Kiernan Dewsbury-Hall. Az Everton egyenlítő gólja azt jelentette, hogy bennmaradásra állt a Spurs. Igaz, nem sokáig, a 93. percben egy bal oldali keresztlabdát Jarrod Bowen fejel vissza, Callum Wilson pedig ziccerből nem hibázott. A West Ham United a 2–1-es győzelmével tartja a 17. helyét, előnye két pont a Spurs előtt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, szombati mérkőzések
West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)
Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)
Később
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)
Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)
Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
Pénteken játszották
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|2. Arsenal
33
21
7
5
63–26
+37
70
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17