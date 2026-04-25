Eze korai góljával verte a Newcastle-t, és visszaállt az élre az Arsenal

A Manchester City az FA-kupában érdekelt, így a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egy pontszerzéssel visszaugorhat a tabella élére az Arsenal és nyomást helyezhet riválisára. Nem is kellett sokáig várni a hazaiak vezető góljára, a 9. percben egy szögletet követően Eberechi Eze lőtt 17 méterről gyönyörűen a jobb kapufa mellett a kapuba. A Newcastle kilencszer is próbálkozott az első félidőben, de David Rayának csak kétszer kellett védenie.

Az Arsenalt hátrálátta, hogy az első félidőben a gólpasszt adó Kai Havertz, majd a második elején a gólszerző Eze is kidőlt sérülés miatt. A második félidőben nagyrészt a vendégek birtokolták a labdát, míg a londoniak kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Mikel Arteta begyűjtötte a három pontot, ezzel ismét az élre állt, de gólkülönbségét nem tudta lényegesen javítani, pedig könnyen lehet, hogy ez dönt majd a Manchester City elleni párharcban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Arsenal–Newcastle United 1–0 (Eze 9.)

Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)

Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)

West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

Szerdán játszották

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)

Kedden játszották

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

Pénteken játszották

Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)