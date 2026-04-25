Eze korai góljával verte a Newcastle-t, és visszaállt az élre az Arsenal

2026.04.25. 20:28
Eberechi Eze góljával begyűjtötte a három pontot az Arsenal (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának rangadóján az Arsenal hazai pályán egy góllal múlta felül a Newcastle Unitedet.

A Manchester City az FA-kupában érdekelt, így a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egy pontszerzéssel visszaugorhat a tabella élére az Arsenal és nyomást helyezhet riválisára. Nem is kellett sokáig várni a hazaiak vezető góljára, a 9. percben egy szögletet követően Eberechi Eze lőtt 17 méterről gyönyörűen a jobb kapufa mellett a kapuba. A Newcastle kilencszer is próbálkozott az első félidőben, de David Rayának csak kétszer kellett védenie. 

Az Arsenalt hátrálátta, hogy az első félidőben a gólpasszt adó Kai Havertz, majd a második elején a gólszerző Eze is kidőlt sérülés miatt. A második félidőben nagyrészt a vendégek birtokolták a labdát, míg a londoniak kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Mikel Arteta begyűjtötte a három pontot, ezzel ismét az élre állt, de gólkülönbségét nem tudta lényegesen javítani, pedig könnyen lehet, hogy ez dönt majd a Manchester City elleni párharcban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Arsenal–Newcastle United 1–0 (Eze 9.)

Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)
Liverpool–Crystal Palace 3–1 (Isak 35., Robertson 40., Wirtz 90+6., ill. Munoz 71.)
West Ham United–Everton 2–1 (Soucek 52., Wilson 90+3., ill. Dewsbury-Hall 88.)
Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 0–1 (Palhinha 82.)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
Pénteken játszották
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

9. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

 

