Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

Folytatódik a Chelsea vesszőfutása: sorozatban ötödik bajnokiján maradtak pont és szerzett gól nélkül. A londoni kékek sorozatban sima vereséget szenvedtek a Brighton vendégeként, amivel távol kerültek a BL-indulástól: a következő idényben csak akkor rajtolhatnak a legerősebb erősebb európai kupasorozatban, ha hatodik helyen végeznek, az Európa-ligát pedig az előttük ötödikként záró Aston Villa nyeri meg.

A Brighton már a 3. percben vezetést szerzett: egy szöglet után Ferdi Kadioglu elé került a labda, és a holland-török játékos megpattanó lövésével a kapus nem tudott mit kezdeni. A szünet után Jack Hinshelwood lőtte a jobb alsóba a másodikat, majd a hosszabbításban a rutinos Danny Welbeck állította be a végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, keddi mérkőzés

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szerda

21.00: AFC Bournemouth–Leeds United

21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)

Péntek

21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)

Szombat

13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)

Hétfő

21.00: Manchester United–Brentford