Sorozatban ötödik bajnokiját bukta el a Chelsea, ezúttal a Brightontól kapott hármat

V. J.V. J.
2026.04.21. 23:10
Danny Welbeck (kékben) gólja alakította ki a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Chelsea PL Brighton Premier League
A Brighton 3–0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó Premier League 34. fordulójának keddi, nyitó mérkőzésén.

Folytatódik a Chelsea vesszőfutása: sorozatban ötödik bajnokiján maradtak pont és szerzett gól nélkül. A londoni kékek sorozatban sima vereséget szenvedtek a Brighton vendégeként, amivel távol kerültek a BL-indulástól: a következő idényben csak akkor rajtolhatnak a legerősebb erősebb európai kupasorozatban, ha hatodik helyen végeznek, az Európa-ligát pedig az előttük ötödikként záró Aston Villa nyeri meg.

A Brighton már a 3. percben vezetést szerzett: egy szöglet után Ferdi Kadioglu elé került a labda, és a holland-török játékos megpattanó lövésével a kapus nem tudott mit kezdeni. A szünet után Jack Hinshelwood lőtte a jobb alsóba a másodikat, majd a hosszabbításban a rutinos Danny Welbeck állította be a végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, keddi mérkőzés
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szerda
21.00: AFC Bournemouth–Leeds United
21.00: Burnley–Manchester City (Tv: Spíler1)
Péntek
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombat
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)
Hétfő
21.00: Manchester United–Brentford

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Chelsea341391253–45+8 48 
8. Brentford331391148–44+4 48 
9. Bournemouth331115750–5048 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

Legfrissebb hírek

Kitelt Garnacho ideje a Chelsea-nél – sajtóhír

Angol labdarúgás
14 órája

Felejthető meccsen ikszelt a Palace a West Hammel – kiesett a Wolves

Angol labdarúgás
Tegnap, 23:00

Marco Rose lesz nyártól Tóth Alexék vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:55

Úgy tűnik, Konaté nem megy sehová, inkább marad Liverpoolban

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:39

Liverpooli lábnyomok: Szoboszlai újra hős volt, zsebben a BL-indulás?

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:12

„Újraindul a bajnokság” – Arteta nem aggódik a Man. Citytől elszenvedett vereség után

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:10

Megnyerte az Arsenal elleni csúcsrangadót, szerdán élre állhat a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.04.19. 19:25

Őrült meccsen győzött a Villa, Gibbs-White triplájával nyert a Forest

Angol labdarúgás
2026.04.19. 17:12
Ezek is érdekelhetik