A Nottingham Forest ötgólos kiütéssel lépett egyet a bennmaradás felé
A Forest négy gólt szerzett az első félidőben, elsőként a 17. percben Trai Hume fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Aztán hat perc leforgása alatt háromszor vette be a Sunderland kapuját a vendégcsapat. Egy tizenhatos környéki labdaeladás után Chris Wood használta ki a ziccerét, majd Morgan Gibbs-White 11 méterről lőtt a jobb alsóba, míg Igor Jesus hét méterről helyezett a kapu bal oldalába.
A szünet után a hazaiak meg nem adott gólig jutottak, aztán a hajrában kaptak még egyet: szép támadás végén Elliot Anderson gurított a jobb alsóba 10 méterről. A „fekete macskák” ezzel a vereséggel távolabb kerültek a nemzetközi kupaszereplés álmaitól, a Nottingham Forest viszont immár nyolc tétmeccs óta veretlen, és a bajnokságban nyolc pont az előnye a kieső helyen álló Tottenham előtt, amely szombaton a Wolverhampton vendége lesz. 0–5
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|2. Arsenal
33
21
7
5
63–26
+37
70
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Brighton & Hove Albion
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
32
11
10
11
35–36
–1
43
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
33
8
9
16
40–57
–17
33
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17