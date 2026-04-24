A Nottingham Forest ötgólos kiütéssel lépett egyet a bennmaradás felé

A Forest négy gólt szerzett az első félidőben, elsőként a 17. percben Trai Hume fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Aztán hat perc leforgása alatt háromszor vette be a Sunderland kapuját a vendégcsapat. Egy tizenhatos környéki labdaeladás után Chris Wood használta ki a ziccerét, majd Morgan Gibbs-White 11 méterről lőtt a jobb alsóba, míg Igor Jesus hét méterről helyezett a kapu bal oldalába.

A szünet után a hazaiak meg nem adott gólig jutottak, aztán a hajrában kaptak még egyet: szép támadás végén Elliot Anderson gurított a jobb alsóba 10 méterről. A „fekete macskák” ezzel a vereséggel távolabb kerültek a nemzetközi kupaszereplés álmaitól, a Nottingham Forest viszont immár nyolc tétmeccs óta veretlen, és a bajnokságban nyolc pont az előnye a kieső helyen álló Tottenham előtt, amely szombaton a Wolverhampton vendége lesz. 0–5

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

Szerdán játszották

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)

Kedden játszották

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)