A Nottingham Forest ötgólos kiütéssel lépett egyet a bennmaradás felé

VARGA BALÁZS
2026.04.24. 23:08
Chris Wood (feketében) is bevette a Sunderland kapuját (Fotó: Getty Images)
Nottingham Forest Sunderland Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában a Nottingham Forest idegenben 5–0-ra kiütötte a Sunderlandet.

A Forest négy gólt szerzett az első félidőben, elsőként a 17. percben Trai Hume fejéről pattant a saját kapujába a labda – öngól. Aztán hat perc leforgása alatt háromszor vette be a Sunderland kapuját a vendégcsapat. Egy tizenhatos környéki labdaeladás után Chris Wood használta ki a ziccerét, majd Morgan Gibbs-White 11 méterről lőtt a jobb alsóba, míg Igor Jesus hét méterről helyezett a kapu bal oldalába.

A szünet után a hazaiak meg nem adott gólig jutottak, aztán a hajrában kaptak még egyet: szép támadás végén Elliot Anderson gurított a jobb alsóba 10 méterről. A „fekete macskák” ezzel a vereséggel távolabb kerültek a nemzetközi kupaszereplés álmaitól, a Nottingham Forest viszont immár nyolc tétmeccs óta veretlen, és a bajnokságban nyolc pont az előnye a kieső helyen álló Tottenham előtt, amely szombaton a Wolverhampton vendége lesz. 0–5

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  2. Arsenal

33

21

7

5

63–26

+37 

70 

  3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

  4. Aston Villa

33

17

7

9

47–41

+6 

58 

  5. Liverpool

33

16

7

10

54–43

+11 

55 

  6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

10. Everton

33

13

8

12

40–39

+1 

47 

11. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

32

11

10

11

35–36

–1 

43 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

33

8

9

16

40–57

–17 

33 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

