A Fulham egy góllal legyőzte a gyenge napot kifogó Aston Villát
Ragyogó tavaszi napsütésben kezdődött a nagyszerű formában futballozó Aston Villa Fulham elleni mérkőzése a Craven Cottage-en, ám amennyire szabadba – és még inkább meccsre – csalogató volt az időjárás, annyira unalmasra sikerült az első félóra. Semmi túlzás: harminc percig semmi említésre méltó nem történt a mérkőzésen, az események a 34. perctől pörögtek fel valamelyest, amikor viszont egy percen belül két helyzet is következett.
Mindkét lehetőséget az addig teljesen passzív Aston Villa puskázta el, előbb Morgan Rogers lőtt centikkel a bal sarok mellé, majd Ollie Watkins próbálkozása kerülte el nem sokkal a jobb alsót.
Úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a gyenge első félidő, ám a 42. perc végén teljesen váratlanul vezetést szerzett a Fulham: Szasa Lukics fejesét még nagy bravúrral védte a világbajnok Emiliano Martínez, de pechére a labda pont Ryan Sessegnonhoz csorgott, aki pedig már kíméletlenül kilőtte a bal alsó sarkot. 1–0
A második félidőben valamelyest megemelte játéka intenzitását az Aston Villa, de nem annyira, hogy huzamosabb ideig be tudta volna szorítani a Fulhamet. Watkins egy esetben ígéretes helyzetben lőtt nagyon csúnyán kapu fölé, majd a 83. pecben Tammy Abraham is hasonlóan pontatlanul célzott azt követően, hogy előtte kiosztott egy látványos kötényt védőjének. A két lehetőség között a Fulham szerzett egy érvénytelenített gólt, de összességében a második 45 perc sem hozott sokkal élvezetesebb játékot, mint az első.
Ennek nem örültek a Villa-szurkolók, a Fulham-hívek viszont annál inkább: a londoniak meglepetésre otthon tartották a három pontot egy könnyen felejthető mérkőzésen. 1–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)
Később
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
Pénteken játszották
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)
|1. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|2. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47–42
|+5
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Brighton & Hove Albion
|34
|13
|11
|10
|48–39
|+9
|50
|7. Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52–52
|0
|49
|8. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|9. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|10. Fulham
|34
|14
|6
|14
|44–46
|–2
|48
|11. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|12. Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36–45
|–9
|46
|13. Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35–36
|–1
|43
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|34
|9
|13
|12
|44–51
|–7
|40
|16. Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41–45
|–4
|39
|17. West Ham
|33
|8
|9
|16
|40–57
|–17
|33
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|34
|4
|8
|22
|34–68
|–34
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17