A Fulham egy góllal legyőzte a gyenge napot kifogó Aston Villát

Ragyogó tavaszi napsütésben kezdődött a nagyszerű formában futballozó Aston Villa Fulham elleni mérkőzése a Craven Cottage-en, ám amennyire szabadba – és még inkább meccsre – csalogató volt az időjárás, annyira unalmasra sikerült az első félóra. Semmi túlzás: harminc percig semmi említésre méltó nem történt a mérkőzésen, az események a 34. perctől pörögtek fel valamelyest, amikor viszont egy percen belül két helyzet is következett.

Mindkét lehetőséget az addig teljesen passzív Aston Villa puskázta el, előbb Morgan Rogers lőtt centikkel a bal sarok mellé, majd Ollie Watkins próbálkozása kerülte el nem sokkal a jobb alsót.

Úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a gyenge első félidő, ám a 42. perc végén teljesen váratlanul vezetést szerzett a Fulham: Szasa Lukics fejesét még nagy bravúrral védte a világbajnok Emiliano Martínez, de pechére a labda pont Ryan Sessegnonhoz csorgott, aki pedig már kíméletlenül kilőtte a bal alsó sarkot. 1–0

A második félidőben valamelyest megemelte játéka intenzitását az Aston Villa, de nem annyira, hogy huzamosabb ideig be tudta volna szorítani a Fulhamet. Watkins egy esetben ígéretes helyzetben lőtt nagyon csúnyán kapu fölé, majd a 83. pecben Tammy Abraham is hasonlóan pontatlanul célzott azt követően, hogy előtte kiosztott egy látványos kötényt védőjének. A két lehetőség között a Fulham szerzett egy érvénytelenített gólt, de összességében a második 45 perc sem hozott sokkal élvezetesebb játékot, mint az első.

Ennek nem örültek a Villa-szurkolók, a Fulham-hívek viszont annál inkább: a londoniak meglepetésre otthon tartották a három pontot egy könnyen felejthető mérkőzésen. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)

Később

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

Szerdán játszották

AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)

Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)

Kedden játszották

Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)

Pénteken játszották

Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)