A Fulham egy góllal legyőzte a gyenge napot kifogó Aston Villát

2026.04.25. 15:26
A Fulham megérdemelten győzte le a gyengén futballozó Aston Villát (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójának szombat délutáni mérkőzésen a Fulham odahaza meglepetésre 1–0-ra legyőzte a gyenge napot kifogó Aston Villát.

Ragyogó tavaszi napsütésben kezdődött a nagyszerű formában futballozó Aston Villa Fulham elleni mérkőzése a Craven Cottage-en, ám amennyire szabadba – és még inkább meccsre – csalogató volt az időjárás, annyira unalmasra sikerült az első félóra. Semmi túlzás: harminc percig semmi említésre méltó nem történt a mérkőzésen, az események a 34. perctől pörögtek fel valamelyest, amikor viszont egy percen belül két helyzet is következett.

Mindkét lehetőséget az addig teljesen passzív Aston Villa puskázta el, előbb Morgan Rogers lőtt centikkel a bal sarok mellé, majd Ollie Watkins próbálkozása kerülte el nem sokkal a jobb alsót.

Úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a gyenge első félidő, ám a 42. perc végén teljesen váratlanul vezetést szerzett a Fulham: Szasa Lukics fejesét még nagy bravúrral védte a világbajnok Emiliano Martínez, de pechére a labda pont Ryan Sessegnonhoz csorgott, aki pedig már kíméletlenül kilőtte a bal alsó sarkot. 1–0

A második félidőben valamelyest megemelte játéka intenzitását az Aston Villa, de nem annyira, hogy huzamosabb ideig be tudta volna szorítani a Fulhamet. Watkins egy esetben ígéretes helyzetben lőtt nagyon csúnyán kapu fölé, majd a 83. pecben Tammy Abraham is hasonlóan pontatlanul célzott azt követően, hogy előtte kiosztott egy látványos kötényt védőjének. A két lehetőség között a Fulham szerzett egy érvénytelenített gólt, de összességében a második 45 perc sem hozott sokkal élvezetesebb játékot, mint az első.

Ennek nem örültek a Villa-szurkolók, a Fulham-hívek viszont annál inkább: a londoniak meglepetésre otthon tartották a három pontot egy könnyen felejthető mérkőzésen. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Fulham–Aston Villa 1–0 (Sessegnon 42.)
Később
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
Szerdán játszották
AFC Bournemouth–Leeds United 2–2 (Kroupi 60., Rayan 86., ill. Hill 68. – öngól, Longstaff 90+7.)
Burnley–Manchester City 0–1 (Haaland 5.)
Kedden játszották
Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0 (Kadioglu 3., Hinshelwood 56., Welbeck 90+1.)
Pénteken játszották
Sunderland–Nottingham Forest 0–5 (Hume 17. – öngól, Wood 31., Gibbs-White 34., Igor Jesus 37., E. Anderson 90+5.)

1. Manchester City33217566–29+37 70 
2. Arsenal33217563–26+37 70 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa341771047–42+5 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Bournemouth341116752–5249 
8. Chelsea341391253–45+8 48 
9. Brentford331391148–44+4 48 
10. Fulham341461444–46–2 48 
11. Everton331381240–39+1 47 
12. Sunderland3412101236–45–9 46 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United349131244–51–7 40 
16. Nottingham Forest341091541–45–4 39 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley34482234–68–34 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 
PL: Liverpool–Crystal Palace

Angol labdarúgás
1 órája

A Nottingham Forest ötgólos kiütéssel lépett egyet a bennmaradás felé

Angol labdarúgás
18 órája

Tóth Alex: A legjobb helyen vagyok

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:43

Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:25

„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:16

Szoboszlai Dominik az idényben ötödször lett a hónap legjobbja a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2026.04.23. 12:27

Továbbra is bizonytalan, hogy Arne Slot marad-e a Liverpool vezetőedzője

Angol labdarúgás
2026.04.23. 11:12

Nyert a Manchester City, ezzel 200 nap után lelökte a Premier League-tabella éléről az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.04.22. 23:00
Ezek is érdekelhetik