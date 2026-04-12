Kikapott Sunderlandben, és a kiesőzónában maradt a Tottenham

2026.04.12. 17:14
null
Beszédes kép: a Tottenham a kiesőzónából várja a következő fordulót (Fotó: Getty Images)
Crystal Palace Newcastle United Nottingham Forest Sunderland Aston Villa Tottenham Hotspur Premier League
Újabb vereséget szenvedett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) a Tottenham Hotspur, amely ezúttal a Sunderland vendégeként kapott ki 1–0-ra, így maradt a kiesőzónában, ahová a West Ham United pénteki győzelme taszította. A 32. forduló másik két vasárnapi mérkőzésén a Crystal Palace Jean-Philippe Mateta duplájával a hajrában fordított a Newcastle vendéglátójaként, a Nottingham Forest és az Aston Villa pedig döntetlent játszott egymással.

CRYSTAL PALACE–NEWCASTLE

William Osula góljával az első félidő végén szerzett vezetést a Newcastle United a Crystal Palace vendégeként. A nézők eddig a pillanatig nem rágták le a körmüket az izgalomtól, a hazai oldalon három, a vendégeként két, kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel a szünetig.

Sokáig úgy tűnt, a „szarkák” meg is tudják tartani minimális előnyüket, ám a 81. percben Tyrick Mitchell beadásából Jean-Philippe Mateta szépen vette át a labdát, és villámgyors mozdulattal a kapu közepébe lőtt. A francia csatár a meccs hősévé avanzsált, a hosszabbításban ugyanis belőtte a Sven Botman szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyest, így megnyerte csapatának a mérkőzést. 2–1

NOTTINGHAM–ASTON VILLA

Hazai védő, a brazil Murillo öngóljával szerzett vezetést az első félidő derekán Nottinghamben a Villa. A vendégek mindössze tizenöt percig örülhettek előnyüknek, ekkor Callum Hudson-Odoi beadásából Neco Williams lőtte ki a bal alsó sarkot – ezzel a végeredményt is beállította. 1–1

SUNDERLAND–TOTTENHAM

A hazaiak birtokolták többet a labdát, a kaput viszont a West Ham pénteki győzelmével a kiesőzónába lecsúszó Tottenham találta el többször a sunderlandi stadionban, ahol az első félidőben nem született gól. A szünet után bő negyedórát kellett várni arra, hogy megjöjjön az első találat, mégpedig a hazaiak védője, Nordi Mukiele révén, aki ragyogóan eltalált távoli lövéssel vette be Antonín Kinsky kapuját.

A labdát többet birtokló és kapura is lényegesen veszélyesebb vendéglátók a hajrában tizenegyest is reklamáltak, s noha azt nem kapták meg, a három pontot igen – a Tottenham a kiesőzónából várja a következő fordulót. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)
Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)
Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)
Pénteken játszották
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal32217462–24+38 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa32167943–38+5 55 
5. Liverpool321571052–42+10 52 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford321381148–44+4 47 
8. Everton321381139–37+2 47 
9. Brighton & Hove Albion3212101043–37+6 46 
10. Sunderland3212101033–36–3 46 
11. Bournemouth321015748–49–1 45 
12. Fulham321351443–46–3 44 
13. Crystal Palace311191135–36–1 42 
14. Newcastle321261445–47–2 42 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Nottingham Forest32891532–44–12 33 
17. West Ham32881640–57–17 32 
18. Tottenham32791640–51–11 30 
19. Burnley32482033–63–30 20 
20. Wolverhampton32382124–58–34 17 

 

 

