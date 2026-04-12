Kikapott Sunderlandben, és a kiesőzónában maradt a Tottenham
CRYSTAL PALACE–NEWCASTLE
William Osula góljával az első félidő végén szerzett vezetést a Newcastle United a Crystal Palace vendégeként. A nézők eddig a pillanatig nem rágták le a körmüket az izgalomtól, a hazai oldalon három, a vendégeként két, kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel a szünetig.
Sokáig úgy tűnt, a „szarkák” meg is tudják tartani minimális előnyüket, ám a 81. percben Tyrick Mitchell beadásából Jean-Philippe Mateta szépen vette át a labdát, és villámgyors mozdulattal a kapu közepébe lőtt. A francia csatár a meccs hősévé avanzsált, a hosszabbításban ugyanis belőtte a Sven Botman szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyest, így megnyerte csapatának a mérkőzést. 2–1
NOTTINGHAM–ASTON VILLA
Hazai védő, a brazil Murillo öngóljával szerzett vezetést az első félidő derekán Nottinghamben a Villa. A vendégek mindössze tizenöt percig örülhettek előnyüknek, ekkor Callum Hudson-Odoi beadásából Neco Williams lőtte ki a bal alsó sarkot – ezzel a végeredményt is beállította. 1–1
SUNDERLAND–TOTTENHAM
A hazaiak birtokolták többet a labdát, a kaput viszont a West Ham pénteki győzelmével a kiesőzónába lecsúszó Tottenham találta el többször a sunderlandi stadionban, ahol az első félidőben nem született gól. A szünet után bő negyedórát kellett várni arra, hogy megjöjjön az első találat, mégpedig a hazaiak védője, Nordi Mukiele révén, aki ragyogóan eltalált távoli lövéssel vette be Antonín Kinsky kapuját.
A labdát többet birtokló és kapura is lényegesen veszélyesebb vendéglátók a hajrában tizenegyest is reklamáltak, s noha azt nem kapták meg, a három pontot igen – a Tottenham a kiesőzónából várja a következő fordulót. 1–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)
Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)
Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)
Pénteken játszották
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62–24
|+38
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43–38
|+5
|55
|5. Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52–42
|+10
|52
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|32
|13
|8
|11
|48–44
|+4
|47
|8. Everton
|32
|13
|8
|11
|39–37
|+2
|47
|9. Brighton & Hove Albion
|32
|12
|10
|10
|43–37
|+6
|46
|10. Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33–36
|–3
|46
|11. Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48–49
|–1
|45
|12. Fulham
|32
|13
|5
|14
|43–46
|–3
|44
|13. Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35–36
|–1
|42
|14. Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45–47
|–2
|42
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32–44
|–12
|33
|17. West Ham
|32
|8
|8
|16
|40–57
|–17
|32
|18. Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40–51
|–11
|30
|19. Burnley
|32
|4
|8
|20
|33–63
|–30
|20
|20. Wolverhampton
|32
|3
|8
|21
|24–58
|–34
|17