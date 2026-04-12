Kikapott Sunderlandben, és a kiesőzónában maradt a Tottenham

CRYSTAL PALACE–NEWCASTLE

William Osula góljával az első félidő végén szerzett vezetést a Newcastle United a Crystal Palace vendégeként. A nézők eddig a pillanatig nem rágták le a körmüket az izgalomtól, a hazai oldalon három, a vendégeként két, kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel a szünetig.

Sokáig úgy tűnt, a „szarkák” meg is tudják tartani minimális előnyüket, ám a 81. percben Tyrick Mitchell beadásából Jean-Philippe Mateta szépen vette át a labdát, és villámgyors mozdulattal a kapu közepébe lőtt. A francia csatár a meccs hősévé avanzsált, a hosszabbításban ugyanis belőtte a Sven Botman szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyest, így megnyerte csapatának a mérkőzést. 2–1

NOTTINGHAM–ASTON VILLA

Hazai védő, a brazil Murillo öngóljával szerzett vezetést az első félidő derekán Nottinghamben a Villa. A vendégek mindössze tizenöt percig örülhettek előnyüknek, ekkor Callum Hudson-Odoi beadásából Neco Williams lőtte ki a bal alsó sarkot – ezzel a végeredményt is beállította. 1–1

SUNDERLAND–TOTTENHAM

A hazaiak birtokolták többet a labdát, a kaput viszont a West Ham pénteki győzelmével a kiesőzónába lecsúszó Tottenham találta el többször a sunderlandi stadionban, ahol az első félidőben nem született gól. A szünet után bő negyedórát kellett várni arra, hogy megjöjjön az első találat, mégpedig a hazaiak védője, Nordi Mukiele révén, aki ragyogóan eltalált távoli lövéssel vette be Antonín Kinsky kapuját.

A labdát többet birtokló és kapura is lényegesen veszélyesebb vendéglátók a hajrában tizenegyest is reklamáltak, s noha azt nem kapták meg, a három pontot igen – a Tottenham a kiesőzónából várja a következő fordulót. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)

Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)

Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)

Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)

Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)

Pénteken játszották

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)