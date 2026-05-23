Lewandowski betalált, de az utolsó meccsén kikapott a Barcelona

A bajnoki címet már korábban megszerző Barcelona a Valencia otthonában zárta az idényt. A katalánoknál a kezdőben kapott helyet Robert Lewandowski, aki most búcsúzott a Barcelonától.

A Valencia bátran kezdett, a hatodik percben Diego López, bő tíz perccel később Hugo Duro hibázott ziccerben. A félidő végén viszont mégis a Barcelona járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, Lewandowski közeli fejesét azonban a jobb kapufa mentette.

A 60. percben már eredményes volt a lengyel támadó, aki jól szúrt bele Ferran Torres lecsúszó lövésébe. Azonban csak bő tíz perc kellett ahhoz, hogy a Valencia fordítson: a 66. percben Javi Guerra lőtt a kapuba Xavi Espart csúnyán eladott labdája után, majd Luis Rioja ballábas próbálkozása talált utat a hálóba.

A hajrában Sztole Dimitrievszki kapus Andreas Christensen lövését, majd a fejesét is bravúrral védte, míg a ráadás hetedik percében Guido Rodríguez 17 méteres lövésével szemben tehetetlen volt Wojciech Szczesny. A Valencia így otthon tartotta a három pontot, és négy veretlen mérkőzéssel zárta az idényt. 3–1

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Valencia–Barcelona 3–1 (Javi Guerra 66., Rioja 71., G. Rodríguez 90+7., ill. Lewandowski 61.)

A további eredmények:

Alavés–Rayo Vallecano 1–2 (T. Martínez 13., ill. Camello 73., Nteka 90.)

Betis–Levante 2–1 (Ezzaizuli 5., Fornals 68., ill. Espí 45+1.)

Celta Vigo–Sevilla 1–0 (Moriba 51.)

Espanyol–Real Sociedad 1–1 (R. Fernández 65., ill. Óskarsson 29.)

Getafe–Osasuna 1–0 (L. Milla 59.)

Girona–Elche 1–1 (Á. Mártínez 48., ill. Á. Rodríguez 39.)

Mallorca–Oviedo 3–0 (Pablo Torre 41., M. Morlanes 82., Muriqi 87.)

Real Madrid–Athletic Bilbao 4–2 (G. García 12., Bellingham 41., Mbappé 51., B. Díaz 88., ill. Guruzeta 45+1., Izeta 90+1.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Villarreal–Atlético Marid (Tv: Spíler2)