Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham

2026.05.24. 19:13
Tóth Alex is szóhoz jutott az idényzárón
Véget ért az angol élvonabeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os idénye, az utolsó forduló meccseit vasárnap délután játszották.

Noha a bajnok kiléte és a dobogós helyek leosztása már az előző hetekben eldőlt, még bőven volt miért izgulni a Premier League-ben. Matematikailag még a Liverpool BL-indulása is veszélyben volt (ellenben a Bournemouth némi szerencsével bejuthatott volna a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatba), míg a középmezőnyben a Chelsea és a Brentford is reménykedett az európai porondon való indulásban. A tabella hátsó traktusában egyszerű volt a képlet: a kieső helyen tanyázó West Hamnek meg kellett vernie a Leedset, de ez is csak a Tottenham veresége esetén lett volna elég az üdvösséghez (a Wolves és a Burnley már korábban kiesett).

A Chelsea számára rémálomszerűen alakult a közvetlen rivális Sunderland elleni ki-ki meccs: a „fekete macskák” Trai Hume góljával az első félidő derekán szerezték meg a vezetést, majd a szünet után Malo Gusto öngólja duplázta meg a hazai előnyt. Cole Palmer átlövése ugyan visszahozta a meccsbe a londoniakat, de Fofana kiállítása szinte azonnal lenullázta a „kékek” reményeit.  Az eredmény a folytatásban nem változott, így a Sunderland készülhet az El-szereplésre. 

A Tóth Alexet a kezdőcsapatba jelölő Bournemouthnak nyernie kellett Nottinghamben a BL-szereplés esélyének életben tartásához. Az angol válogatott vb-keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Morgan Gibbs-White szabadrúgásával a Forest került előnybe, de a szünet után Marcus Tavernier egy szép akció végén egalizált. A folytatásban (miközben Tóthot az 57. percben lecserélte Andoni Iraola) a „cseresznyések” nem tudták begyötörni a győztes gólt – más kérdés, hogy az Aston Villa Ollie Watkins duplájával nyerni tudott a Manchester City vendégeként, ráadásul a Liverpool sem kapott ki a Brentfordtól. A Bournemouth így egy esetleges győzelem esetén sem jutott volna be a BL-be – Tóth Alexék az El-ben bizonyíthatnak.  

A Chelsea és a Brentford kudarcának (utóbbinak nyernie kellett volna Liverpoolban az európai induláshoz, de csak döntetlenre futotta) a Brighton örülhetett, amely a Manchester United elleni hazai zakó ellenére nyolcadik helyezettként indulhat a Konferencialigában.

A Tottenham a szünet előtt, egy flipperre emlékeztető jelenet végén szerezte meg a vezetést Joao Palhinha révén, míg a West Ham sokáig nem tudta feltörni a Leeds védelmét. A második félidő hajrájában aztán előbb Taty Castellanos, majd a gólt előkészítő Jarrod Bowen is betalált, így minden azon múlt, hogy a „sarkantyúsok” el tudják-e kerülni a vereséget. Roberto De Zerbi csapata a mérkőzés hajrájában be is parkolta azt a bizonyos buszt, de gólt nem kapott, így hiába talált be a másik meccsen Callum Wilson is – a háromgólos győzelem dacára a „kalapácsosok” készülhetnek a másodosztályra.

ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.) 
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. Armstrong 5. – 11-esből)
Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., ill. Watkins 47., 61.)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)
Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)
Kiállítva: Fofana (Chelsea, 62.)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)
West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.)

   
A PL VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

38

26

7

5

71–27

+44

85

  2. Manchester City

38

23

9

6

77–35

+42

78

  3. Manchester United

38

20

11

7

69–50

+19

71

  4. Aston Villa

38

19

8

11

56–49

+7

65

  5. Liverpool

38

17

9

12

63–53

+10

60

  6. Bournemouth

38

13

18

7

58–54

+4

57

  7. Sunderland

38

14

12

12

42–48

–6

54

  8. Brighton

38

14

11

13

52–46

+6

53

  9. Brentford

38

14

11

13

55–52

+3

53

10. Chelsea

38

14

10

14

58–52

+6

52

11. Fulham

38

15

7

16

47–51

–4

52

12. Newcastle

38

14

7

17

53–55

–2

49

13. Everton

38

13

10

15

47–50

–3

49

14. Leeds United

38

11

14

13

49–56

–7

47

15. Crystal Palace

38

11

12

15

41–51

–10

45

16. Nottingham Forest

38

11

11

16

48–51

–3

44

17. Tottenham

38

10

11

17

48–57

–9

41

18. West Ham United

38

10

9

19

46–65

–19

39

19. Burnley

38

4

10

24

38–75

–37

22

20. Wolverhampton

38

3

11

24

27–68

–41

20

Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton.

 

 

