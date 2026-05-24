Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham
Noha a bajnok kiléte és a dobogós helyek leosztása már az előző hetekben eldőlt, még bőven volt miért izgulni a Premier League-ben. Matematikailag még a Liverpool BL-indulása is veszélyben volt (ellenben a Bournemouth némi szerencsével bejuthatott volna a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatba), míg a középmezőnyben a Chelsea és a Brentford is reménykedett az európai porondon való indulásban. A tabella hátsó traktusában egyszerű volt a képlet: a kieső helyen tanyázó West Hamnek meg kellett vernie a Leedset, de ez is csak a Tottenham veresége esetén lett volna elég az üdvösséghez (a Wolves és a Burnley már korábban kiesett).
A Chelsea számára rémálomszerűen alakult a közvetlen rivális Sunderland elleni ki-ki meccs: a „fekete macskák” Trai Hume góljával az első félidő derekán szerezték meg a vezetést, majd a szünet után Malo Gusto öngólja duplázta meg a hazai előnyt. Cole Palmer átlövése ugyan visszahozta a meccsbe a londoniakat, de Fofana kiállítása szinte azonnal lenullázta a „kékek” reményeit. Az eredmény a folytatásban nem változott, így a Sunderland készülhet az El-szereplésre.
A Tóth Alexet a kezdőcsapatba jelölő Bournemouthnak nyernie kellett Nottinghamben a BL-szereplés esélyének életben tartásához. Az angol válogatott vb-keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Morgan Gibbs-White szabadrúgásával a Forest került előnybe, de a szünet után Marcus Tavernier egy szép akció végén egalizált. A folytatásban (miközben Tóthot az 57. percben lecserélte Andoni Iraola) a „cseresznyések” nem tudták begyötörni a győztes gólt – más kérdés, hogy az Aston Villa Ollie Watkins duplájával nyerni tudott a Manchester City vendégeként, ráadásul a Liverpool sem kapott ki a Brentfordtól. A Bournemouth így egy esetleges győzelem esetén sem jutott volna be a BL-be – Tóth Alexék az El-ben bizonyíthatnak.
A Chelsea és a Brentford kudarcának (utóbbinak nyernie kellett volna Liverpoolban az európai induláshoz, de csak döntetlenre futotta) a Brighton örülhetett, amely a Manchester United elleni hazai zakó ellenére nyolcadik helyezettként indulhat a Konferencialigában.
A Tottenham a szünet előtt, egy flipperre emlékeztető jelenet végén szerezte meg a vezetést Joao Palhinha révén, míg a West Ham sokáig nem tudta feltörni a Leeds védelmét. A második félidő hajrájában aztán előbb Taty Castellanos, majd a gólt előkészítő Jarrod Bowen is betalált, így minden azon múlt, hogy a „sarkantyúsok” el tudják-e kerülni a vereséget. Roberto De Zerbi csapata a mérkőzés hajrájában be is parkolta azt a bizonyos buszt, de gólt nem kapott, így hiába talált be a másik meccsen Callum Wilson is – a háromgólos győzelem dacára a „kalapácsosok” készülhetnek a másodosztályra.
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.)
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. Armstrong 5. – 11-esből)
Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., ill. Watkins 47., 61.)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)
Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)
Kiállítva: Fofana (Chelsea, 62.)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)
West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.)
|A PL VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
38
26
7
5
71–27
+44
85
|2. Manchester City
38
23
9
6
77–35
+42
78
|3. Manchester United
38
20
11
7
69–50
+19
71
|4. Aston Villa
38
19
8
11
56–49
+7
65
|5. Liverpool
38
17
9
12
63–53
+10
60
|6. Bournemouth
38
13
18
7
58–54
+4
57
|7. Sunderland
38
14
12
12
42–48
–6
54
|8. Brighton
38
14
11
13
52–46
+6
53
|9. Brentford
38
14
11
13
55–52
+3
53
|10. Chelsea
38
14
10
14
58–52
+6
52
|11. Fulham
38
15
7
16
47–51
–4
52
|12. Newcastle
38
14
7
17
53–55
–2
49
|13. Everton
38
13
10
15
47–50
–3
49
|14. Leeds United
38
11
14
13
49–56
–7
47
|15. Crystal Palace
38
11
12
15
41–51
–10
45
|16. Nottingham Forest
38
11
11
16
48–51
–3
44
|17. Tottenham
38
10
11
17
48–57
–9
41
|18. West Ham United
38
10
9
19
46–65
–19
39
|19. Burnley
38
4
10
24
38–75
–37
22
|20. Wolverhampton
38
3
11
24
27–68
–41
20
|Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton.