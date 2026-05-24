Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham

Noha a bajnok kiléte és a dobogós helyek leosztása már az előző hetekben eldőlt, még bőven volt miért izgulni a Premier League-ben. Matematikailag még a Liverpool BL-indulása is veszélyben volt (ellenben a Bournemouth némi szerencsével bejuthatott volna a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatba), míg a középmezőnyben a Chelsea és a Brentford is reménykedett az európai porondon való indulásban. A tabella hátsó traktusában egyszerű volt a képlet: a kieső helyen tanyázó West Hamnek meg kellett vernie a Leedset, de ez is csak a Tottenham veresége esetén lett volna elég az üdvösséghez (a Wolves és a Burnley már korábban kiesett).

A Chelsea számára rémálomszerűen alakult a közvetlen rivális Sunderland elleni ki-ki meccs: a „fekete macskák” Trai Hume góljával az első félidő derekán szerezték meg a vezetést, majd a szünet után Malo Gusto öngólja duplázta meg a hazai előnyt. Cole Palmer átlövése ugyan visszahozta a meccsbe a londoniakat, de Fofana kiállítása szinte azonnal lenullázta a „kékek” reményeit. Az eredmény a folytatásban nem változott, így a Sunderland készülhet az El-szereplésre.

A Tóth Alexet a kezdőcsapatba jelölő Bournemouthnak nyernie kellett Nottinghamben a BL-szereplés esélyének életben tartásához. Az angol válogatott vb-keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Morgan Gibbs-White szabadrúgásával a Forest került előnybe, de a szünet után Marcus Tavernier egy szép akció végén egalizált. A folytatásban (miközben Tóthot az 57. percben lecserélte Andoni Iraola) a „cseresznyések” nem tudták begyötörni a győztes gólt – más kérdés, hogy az Aston Villa Ollie Watkins duplájával nyerni tudott a Manchester City vendégeként, ráadásul a Liverpool sem kapott ki a Brentfordtól. A Bournemouth így egy esetleges győzelem esetén sem jutott volna be a BL-be – Tóth Alexék az El-ben bizonyíthatnak.

A Chelsea és a Brentford kudarcának (utóbbinak nyernie kellett volna Liverpoolban az európai induláshoz, de csak döntetlenre futotta) a Brighton örülhetett, amely a Manchester United elleni hazai zakó ellenére nyolcadik helyezettként indulhat a Konferencialigában.

A Tottenham a szünet előtt, egy flipperre emlékeztető jelenet végén szerezte meg a vezetést Joao Palhinha révén, míg a West Ham sokáig nem tudta feltörni a Leeds védelmét. A második félidő hajrájában aztán előbb Taty Castellanos, majd a gólt előkészítő Jarrod Bowen is betalált, így minden azon múlt, hogy a „sarkantyúsok” el tudják-e kerülni a vereséget. Roberto De Zerbi csapata a mérkőzés hajrájában be is parkolta azt a bizonyos buszt, de gólt nem kapott, így hiába talált be a másik meccsen Callum Wilson is – a háromgólos győzelem dacára a „kalapácsosok” készülhetnek a másodosztályra.