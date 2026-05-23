Dani Carvajal gólpasszal búcsúzott, a Real Madrid hatgólos meccsen nyert az évadzárón

Madridban elsősorban az elnökválasztás és az edzőkérdés foglalkoztatta az embereket a mérkőzés napján. A királyiakat jelenleg irányító Álvaro Árbeloa már pénteken megerősítette, hogy az idény végeztével feláll a kispadról. José Mourinho érkezését mindenki készpénznek vette a klub háza táján, de miután a regnáló klubelnök, Florentino Pérez kihívója, Enrique Riquelme a szombati nap során hivatalosan is leadta a jelöltséghez szükséges dokumentumokat (Pérez a napokban előrehozott elnökválasztást írt ki – a szerk.), a portugál tréner visszatérése még várathat magára.

Ehhez képest Bilbaóban már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a nyáron Ernesto Valverde helyére Edin Terzic érkezik (aki Jupp Heynckes után az Athletic második német szakvezetője lesz), így a baszk csapat háza táján jóval nyugodtabb volt a légkör.

Az (egyelőre?) utolsó bajnokiján meccselő Arbeloa alaposan megkeverte a kártyákat, s többek között David Alabát, Franco Mastantuonót, Thiago Pitarchot és Gonzalo Garcíát is a kezdőbe jelölte (a történet része az is, hogy Vinícius Júniort a klub már elengedte a brazil válogatotthoz – a szerk.).

A madridi drukkerek látványos drapival búcsúztatták Carvajalt (Fotó: Getty Images)

A találkozó első góljára nem kellett sokáig várni, a 12. percben az utolsó madridi meccsét játszó Dani Carvajal adott egy zseniális labdát Gonzalo Garcíának, aki be is verte a ziccert. A mezőnyfölényben játszó királyiak a 41. percben duplázták meg előnyüket, amikor Thiago Pitarch egy zseniális ötlettől vezérelve a teljes bilbaói védelem fölött átnyeste a labdát, Jude Bellingham pedig mellel levette azt, majd ballal dropból a jobb felsőbe bikázott. Ezzel nem volt vége a gólszépségversenynek, a félidő ráadásában Inaki Williams beadását Gorka Guruzeta lőtte kapásból a kapu jobb oldalába – szépített az Athletic.

A fordulás után hamar jött az újabb gól, Kylian Mbappé egy kellemetlen, lapos lövést eresztett meg 17 méterről, a labda pedig Padilla keze mellett a bal alsóban kötött ki – visszaállt a kétgólos előny. A folytatásban leült a mérkőzés, de egy érzelmes pillanatra sor került a hajrában: a Real Madridban 27 trófeát nyerő, ám az idény végén szerződése lejártával távozó jobbhátvédet, Dani Carvajalt hetvenezer néző ovációja és díszsorfal mellett cserélte le Álvaro Arbeloa, és szimbolikus módon egy debütáns, a szintúgy saját nevelés Manuel Serrano állt be a helyére.

Ezzel együtt még nem volt vége a meccsnek, egy Mbappé vezette akció végén Brahim Díaz is beköszönt, majd a ráadásban a csereember Urko Izeta bólintott a hálóba Williams beadásából (a Bilbao ghánai válogatott szélsője mellett a madridi Thiago Pitarch is két gólpasszt osztott ki a meccsen), beállítva a végeredményt. 4–2

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Real Madrid–Athletic Bilbao 4–2 (G. García 12., Jude Bellingham 41., K. Mbappé 51., B. Díaz 88., ill. Guruzeta 45+1., Izeta 90+1.)

A további eredmények:

Alavés–Rayo Vallecano 1–2 (T. Martínez 13., ill. Camello 73., Nteka 90.)

Betis–Levante 2–1 (Ezzaizuli 5., Fornals 68., ill. Espí 45+1.)

Celta Vigo–Sevilla 1–0 (Moriba 51.)

Espanyol–Real Sociedad 1–1 (R. Fernández 65., ill. Óskarsson 29.)

Getafe–Osasuna 1–0 (L. Milla 59.)

Girona–Elche 1–1 (Á. Mártínez 48., ill. Á. Rodríguez 39.)

Mallorca–Oviedo 3–0 (Pablo Torre 41., M. Morlanes 82., Muriqi 87.)

Valencia–Barcelona 3–1 (Javi Guerra 66., Rioja 71., G. Rodríguez 90+7., ill. Lewandowski 61.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Villarreal–Atlético Marid (Tv: Spíler2)