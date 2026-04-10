A West Ham kiütötte a Wolverhamptont, kieső helyre taszította a Tottenhamet

VARGA BALÁZS
2026.04.10. 22:54
null
Négy góllal nyert a West Ham (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 32. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén a West Ham United hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Wolverhampton Wandererst.

A szinte már biztos kiesőnek tekinthető Wolverhampton kiegyenlített első félidőt játszott a West Hammel, azonban a szünet előtt hátrányba került. Jarrod Bowen jobb oldali beadásából Konsztandinosz Mavropanosz a kapu jobb oldalába fejelt. 

A fordulás után nyomott a Wolves, Angel Gomes pedig a jobb kapufát találta el, akárcsak a másik oldalon Bowen nem sokkal később. Ahogy egyre jobban rohamoztak vendégek, úgy nyíltak ki egyre jobban hátul, ráadásul olykor felelőtlenül eladták a labdát. Ebből született a londoniak második és harmadik gólja is 100 másodperc különbséggel Valentín Castellanos jóvoltából. Az első esetben Pablo adott remek passzt neki, majd 12 méterről spiccel juttatta a kapuba a labdát, majd Bowen átadása után 16 méterről lőtt kapufás gólt az argentin támadó. A hajrára szétestek a „farkasok”, Mavropanosz egy szöglet után félfordulatból a jobb alsóba lőtt, s csak azért nem született meg a „kalapácsosok” ötödik gólja, mert Adama Traoré ziccerben a bal alsó mellé emelt.

A WHU immár öt bajnoki óta veretlen hazai pályán, és sikerével jelenleg nincs a kiesőzónában, de a 18. helyre lecsúszó Tottenham csak vasárnap lép pályára a Sunderland otthonában. 4–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombaton játsszák
13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap játsszák
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

31

21

7

3

61–22

+39

70

  2. Manchester City

30

18

7

5

60–28

+32

61

  3. Manchester United

31

15

10

6

56–43

+13

55

  4. Aston Villa

31

16

6

9

42–37

+5

54

  5. Liverpool

31

14

7

10

50–42

+8

49

  6. Chelsea

31

13

9

9

53–38

+15

48

  7. Brentford

31

13

7

11

46–42

+4

46

  8. Everton

31

13

7

11

37–35

+2

46

  9. Fulham

31

13

5

13

43–44

–1

44

10. Brighton & Hove Albion

31

11

10

10

41–37

+4

43

11. Sunderland

31

11

10

10

32–36

–4

43

12. Newcastle

31

12

6

13

44–45

–1

42

13. Bournemouth

31

9

15

7

46–48

–2

42

14. Crystal Palace

30

10

9

11

33–35

–2

39

15. Leeds United

31

7

12

12

37–48

–11

33

16. Nottingham Forest

31

8

8

15

31–43

–12

32

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17

32

18. Tottenham

31

7

9

15

40–50

–10

30

19. Burnley

31

4

8

19

33–61

–28

20

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34

17

 

 

