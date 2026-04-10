A West Ham kiütötte a Wolverhamptont, kieső helyre taszította a Tottenhamet

A szinte már biztos kiesőnek tekinthető Wolverhampton kiegyenlített első félidőt játszott a West Hammel, azonban a szünet előtt hátrányba került. Jarrod Bowen jobb oldali beadásából Konsztandinosz Mavropanosz a kapu jobb oldalába fejelt.

A fordulás után nyomott a Wolves, Angel Gomes pedig a jobb kapufát találta el, akárcsak a másik oldalon Bowen nem sokkal később. Ahogy egyre jobban rohamoztak vendégek, úgy nyíltak ki egyre jobban hátul, ráadásul olykor felelőtlenül eladták a labdát. Ebből született a londoniak második és harmadik gólja is 100 másodperc különbséggel Valentín Castellanos jóvoltából. Az első esetben Pablo adott remek passzt neki, majd 12 méterről spiccel juttatta a kapuba a labdát, majd Bowen átadása után 16 méterről lőtt kapufás gólt az argentin támadó. A hajrára szétestek a „farkasok”, Mavropanosz egy szöglet után félfordulatból a jobb alsóba lőtt, s csak azért nem született meg a „kalapácsosok” ötödik gólja, mert Adama Traoré ziccerben a bal alsó mellé emelt.

A WHU immár öt bajnoki óta veretlen hazai pályán, és sikerével jelenleg nincs a kiesőzónában, de a 18. helyre lecsúszó Tottenham csak vasárnap lép pályára a Sunderland otthonában. 4–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

