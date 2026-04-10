A West Ham kiütötte a Wolverhamptont, kieső helyre taszította a Tottenhamet
A szinte már biztos kiesőnek tekinthető Wolverhampton kiegyenlített első félidőt játszott a West Hammel, azonban a szünet előtt hátrányba került. Jarrod Bowen jobb oldali beadásából Konsztandinosz Mavropanosz a kapu jobb oldalába fejelt.
A fordulás után nyomott a Wolves, Angel Gomes pedig a jobb kapufát találta el, akárcsak a másik oldalon Bowen nem sokkal később. Ahogy egyre jobban rohamoztak vendégek, úgy nyíltak ki egyre jobban hátul, ráadásul olykor felelőtlenül eladták a labdát. Ebből született a londoniak második és harmadik gólja is 100 másodperc különbséggel Valentín Castellanos jóvoltából. Az első esetben Pablo adott remek passzt neki, majd 12 méterről spiccel juttatta a kapuba a labdát, majd Bowen átadása után 16 méterről lőtt kapufás gólt az argentin támadó. A hajrára szétestek a „farkasok”, Mavropanosz egy szöglet után félfordulatból a jobb alsóba lőtt, s csak azért nem született meg a „kalapácsosok” ötödik gólja, mert Adama Traoré ziccerben a bal alsó mellé emelt.
A WHU immár öt bajnoki óta veretlen hazai pályán, és sikerével jelenleg nincs a kiesőzónában, de a 18. helyre lecsúszó Tottenham csak vasárnap lép pályára a Sunderland otthonában. 4–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombaton játsszák
13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap játsszák
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
31
21
7
3
61–22
+39
70
|2. Manchester City
30
18
7
5
60–28
+32
61
|3. Manchester United
31
15
10
6
56–43
+13
55
|4. Aston Villa
31
16
6
9
42–37
+5
54
|5. Liverpool
31
14
7
10
50–42
+8
49
|6. Chelsea
31
13
9
9
53–38
+15
48
|7. Brentford
31
13
7
11
46–42
+4
46
|8. Everton
31
13
7
11
37–35
+2
46
|9. Fulham
31
13
5
13
43–44
–1
44
|10. Brighton & Hove Albion
31
11
10
10
41–37
+4
43
|11. Sunderland
31
11
10
10
32–36
–4
43
|12. Newcastle
31
12
6
13
44–45
–1
42
|13. Bournemouth
31
9
15
7
46–48
–2
42
|14. Crystal Palace
30
10
9
11
33–35
–2
39
|15. Leeds United
31
7
12
12
37–48
–11
33
|16. Nottingham Forest
31
8
8
15
31–43
–12
32
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
31
7
9
15
40–50
–10
30
|19. Burnley
31
4
8
19
33–61
–28
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17