Igor Thiago duplázott, de nem nyert a Brentford az Everton ellen
BRENTFORD–EVERTON
A nemzetközi porondra vágyakozó két közvetlen rivális összecsapásán nem telt el két perc, amikor máris lázba jöhetett a hazai közönség: Jordan Pickford kapus elütötte a tizenhatoson belül a kiugró Kevin Schadét, a jogosan megítélt büntetőt Igor Thiago helyezte a jobb alsó sarokba – a válogatott formában futballozó brazil légiósnak ez már a 20. gólja volt ebben a PL-idényben. A folytatásban aztán különösebb veszélyben nem forogtak a kapuk, a 26. percben mégis egyenlített az Everton: Beto közeli fejese talált utat a kapuba, a gólt rövid ideig videózták, de végül felkerült az eredményjelzőre. A második játékrész egy hatalmas brentfordi lehetőséggel indult, Pickfordot a kapufa segítette ki. Maradt támadásban a házigazda, amely a következő negyedórában egyértelműen beszorította ellenfelét. Ezt követően viszont az Everton momentumai következtek, Caoimhin Kelleher előbb bal lábbal, bravúrral nyúlt vissza egy megpattanó lövésre, majd a testében akadt el egy közeli próbálkozás. És ennek a két védésnek nagy jelentősége volt, merthogy a 77. percben Igor Thiago beleért Dango Ouattara lövésébe, a csípőjéről pedig a kapuba vágódott a labda – így ismét megszerezte a vezetést a Brentford, amely azonban nem tudta megtartani előnyét, a 91. percben ugyanis Kiernan Dewsbury-Hall a vendégek sokadik helyzetét gólra váltotta, és megmentette az egyik pontot csapatának. 2–2
BURNLEY–BRIGHTON & HOVE ALBION
A Burnley erőteljes rohamokkal indította a Brighton elleni mérkőzését, és a 7. percben úgy tűnt, a vezetést is megszerzi, Jaidon Anthony gólját azonban a játékvezető rövid videózás után les miatt érvénytelenítette. A folytatásban is maradt támadásban Burnley, ám idővel halványult a hazaiak fölénye, és a félidő második részére már teljesen kiegyenlített lett a mérkőzés. Mi több, a 43. percben a Brighton talált először a kapuba, Mats Wieffer idénybeli első gólját szerezte. A második félidő elején a Burnley második gólját is érvénytelenítették, majd az 59. percben Bart Verbruggen kapusnak kellett nagyot védenie. A hajrához közeledve itt is, ott is adódtak kisebb lehetőségek, a mérkőzés a 89. percben dőlt el véglegesen, amikor Wieffer megszerezte második gólját is, kialakítva a végeredményt. 0–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
KORÁBBAN
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
KÉSŐBB
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
30
18
7
5
60–28
+32
61
|3. Manchester United
31
15
10
6
56–43
+13
55
|4. Aston Villa
31
16
6
9
42–37
+5
54
|5. Liverpool
31
14
7
10
50–42
+8
49
|6. Chelsea
31
13
9
9
53–38
+15
48
|7. Brentford
32
13
8
11
48–44
+4
47
|8. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|9. Brighton
32
12
10
10
43–37
+6
46
|10. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|11. Fulham
31
13
5
13
43–44
–1
44
|12. Sunderland
31
11
10
10
32–36
–4
43
|13. Newcastle
31
12
6
13
44–45
–1
42
|14. Crystal Palace
30
10
9
11
33–35
–2
39
|15. Leeds United
31
7
12
12
37–48
–11
33
|16. Nottingham Forest
31
8
8
15
31–43
–12
32
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
31
7
9
15
40–50
–10
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17