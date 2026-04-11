NB I: Nyíregyháza–Paks 0–0

Igor Thiago duplázott, de nem nyert a Brentford az Everton ellen

2026.04.11. 18:00
Igor Thiago (9) duplázott az Everton ellen (Fotó: Getty Images)
angol foci Brentford Brighton Everton Burnley Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 32. fordulójában a Brentford hazai pályán ikszelt az Evertonnal, a Brighton & Hove Albion pedig idegenben legyőzte a Burnleyt szombaton délután.

BRENTFORD–EVERTON

A nemzetközi porondra vágyakozó két közvetlen rivális összecsapásán nem telt el két perc, amikor máris lázba jöhetett a hazai közönség: Jordan Pickford kapus elütötte a tizenhatoson belül a kiugró Kevin Schadét, a jogosan megítélt büntetőt Igor Thiago helyezte a jobb alsó sarokba – a válogatott formában futballozó brazil légiósnak ez már a 20. gólja volt ebben a PL-idényben. A folytatásban aztán különösebb veszélyben nem forogtak a kapuk, a 26. percben mégis egyenlített az Everton: Beto közeli fejese talált utat a kapuba, a gólt rövid ideig videózták, de végül felkerült az eredményjelzőre. A második játékrész egy hatalmas brentfordi lehetőséggel indult, Pickfordot a kapufa segítette ki. Maradt támadásban a házigazda, amely a következő negyedórában egyértelműen beszorította ellenfelét. Ezt követően viszont az Everton momentumai következtek, Caoimhin Kelleher előbb bal lábbal, bravúrral nyúlt vissza egy megpattanó lövésre, majd a testében akadt el egy közeli próbálkozás. És ennek a két védésnek nagy jelentősége volt, merthogy a 77. percben Igor Thiago beleért Dango Ouattara lövésébe, a csípőjéről pedig a kapuba vágódott a labda – így ismét megszerezte a vezetést a Brentford, amely azonban nem tudta megtartani előnyét, a 91. percben ugyanis Kiernan Dewsbury-Hall a vendégek sokadik helyzetét gólra váltotta, és megmentette az egyik pontot csapatának. 2–2 

BURNLEY–BRIGHTON & HOVE ALBION

A Burnley erőteljes rohamokkal indította a Brighton elleni mérkőzését, és a 7. percben úgy tűnt, a vezetést is megszerzi, Jaidon Anthony gólját azonban a játékvezető rövid videózás után les miatt érvénytelenítette. A folytatásban is maradt támadásban Burnley, ám idővel halványult a hazaiak fölénye, és a félidő második részére már teljesen kiegyenlített lett a mérkőzés. Mi több, a 43. percben a Brighton talált először a kapuba, Mats Wieffer idénybeli első gólját szerezte. A második félidő elején a Burnley második gólját is érvénytelenítették, majd az 59. percben Bart Verbruggen kapusnak kellett nagyot védenie. A hajrához közeledve itt is, ott is adódtak kisebb lehetőségek, a mérkőzés a 89. percben dőlt el véglegesen, amikor Wieffer megszerezte második gólját is, kialakítva a végeredményt. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
KORÁBBAN
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
KÉSŐBB
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐN
21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

  1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

  2. Manchester City

30

18

7

5

60–28

+32 

61 

  3. Manchester United

31

15

10

6

56–43

+13 

55 

  4. Aston Villa

31

16

6

9

42–37

+5 

54 

  5. Liverpool

31

14

7

10

50–42

+8 

49 

  6. Chelsea

31

13

9

9

53–38

+15 

48 

  7. Brentford

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

  8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

  9. Brighton

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

11. Fulham

31

13

5

13

43–44

–1 

44 

12. Sunderland

31

11

10

10

32–36

–4 

43 

13. Newcastle

31

12

6

13

44–45

–1 

42 

14. Crystal Palace

30

10

9

11

33–35

–2 

39 

15. Leeds United

31

7

12

12

37–48

–11 

33 

16. Nottingham Forest

31

8

8

15

31–43

–12 

32 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

31

7

9

15

40–50

–10 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

Az állás

 

 

