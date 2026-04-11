Igor Thiago duplázott, de nem nyert a Brentford az Everton ellen

BRENTFORD–EVERTON

A nemzetközi porondra vágyakozó két közvetlen rivális összecsapásán nem telt el két perc, amikor máris lázba jöhetett a hazai közönség: Jordan Pickford kapus elütötte a tizenhatoson belül a kiugró Kevin Schadét, a jogosan megítélt büntetőt Igor Thiago helyezte a jobb alsó sarokba – a válogatott formában futballozó brazil légiósnak ez már a 20. gólja volt ebben a PL-idényben. A folytatásban aztán különösebb veszélyben nem forogtak a kapuk, a 26. percben mégis egyenlített az Everton: Beto közeli fejese talált utat a kapuba, a gólt rövid ideig videózták, de végül felkerült az eredményjelzőre. A második játékrész egy hatalmas brentfordi lehetőséggel indult, Pickfordot a kapufa segítette ki. Maradt támadásban a házigazda, amely a következő negyedórában egyértelműen beszorította ellenfelét. Ezt követően viszont az Everton momentumai következtek, Caoimhin Kelleher előbb bal lábbal, bravúrral nyúlt vissza egy megpattanó lövésre, majd a testében akadt el egy közeli próbálkozás. És ennek a két védésnek nagy jelentősége volt, merthogy a 77. percben Igor Thiago beleért Dango Ouattara lövésébe, a csípőjéről pedig a kapuba vágódott a labda – így ismét megszerezte a vezetést a Brentford, amely azonban nem tudta megtartani előnyét, a 91. percben ugyanis Kiernan Dewsbury-Hall a vendégek sokadik helyzetét gólra váltotta, és megmentette az egyik pontot csapatának. 2–2

BURNLEY–BRIGHTON & HOVE ALBION

A Burnley erőteljes rohamokkal indította a Brighton elleni mérkőzését, és a 7. percben úgy tűnt, a vezetést is megszerzi, Jaidon Anthony gólját azonban a játékvezető rövid videózás után les miatt érvénytelenítette. A folytatásban is maradt támadásban Burnley, ám idővel halványult a hazaiak fölénye, és a félidő második részére már teljesen kiegyenlített lett a mérkőzés. Mi több, a 43. percben a Brighton talált először a kapuba, Mats Wieffer idénybeli első gólját szerezte. A második félidő elején a Burnley második gólját is érvénytelenítették, majd az 59. percben Bart Verbruggen kapusnak kellett nagyot védenie. A hajrához közeledve itt is, ott is adódtak kisebb lehetőségek, a mérkőzés a 89. percben dőlt el véglegesen, amikor Wieffer megszerezte második gólját is, kialakítva a végeredményt. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)

Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)

KORÁBBAN

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)

KÉSŐBB

18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Nottingham Forest–Aston Villa

15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN

21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)