Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet

A dobogóra hajtó Manchester United a kiesés elől menekülő Leeds Unitedet fogadta. A hat meccs óta nyeretlen vendégek már az ötödik percben megszerezték a vezetést, Noah Okafor lőtt tíz méterről kapásból a kapuba. A félidő közepén duplázott a svájci csatár. Hosszú ideig nem tudott felszabadítani a kapuja elől a Manchester United, a kifejelt labdát Okafor 18 méterről kapura lőtte, az megpattant egy hazai védőn, így védhetetlenül a bal alsóban kötött ki. A kétgólos félidei különbségnek még így is a manchesteriek örülhettek. A játékrész hajrájában a saját tizenhatosuknál adták el a labdát a hazaiak, Ao Tanaka kicselezte a kapust, majd két méterre a kaputól nem tudta belőni, ugyanis Lisandro Martínez hatalmasat blokkolt.

Az argentin védő az 55. percben óriási hibát követett el, a belépője után piros lapot kapott, a Manchester United így emberhátrányba került. Ami nem sikerült 11 emberrel, az sikerült tízzel a „vörös ördögöknek”: a 69. percben Bruno Fernandes beívelése után a hosszú oldalon érkező Casemiro a kapuba fejelt. A hátralévő bő húsz percben mindkét oldal növelhette volna góljai számát, itt Dominic Calvert-Lewin, ott Benjámin Sesko fejelt kapura, de célt tévesztettek.

A Leeds megtörte hatmeccses nyeretlen sorozatát, és hat pontra ellépett a kiesést jelentő, 18. helyen álló Tottenhamtől.

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Manchester United–Leeds United 1–2 (Casemiro 69., ill. Okafor 5., 29.)

Kiállítva: Lisandro Martínez (56., Manchester United)

Vasárnap játszották

Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)

Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)

Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)

Chelsea–Manchester City 0–3 (O'Reilly 51., Guéhi 57., Doku 68.)

Szombaton játszották

Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)

Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)

Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)

Pénteken játszották

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)