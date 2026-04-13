Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet

B. A. P.
2026.04.13. 22:55
A Leeds United nyert az Old Traffordon (Fotó: Getty Images)
Manchester United Leeds United angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Az angol Premier League 32. fordulójának záró mérkőzésén a Manchester United hazai pályán 2–1-re kikapott a Leeds Unitedtől.

A dobogóra hajtó Manchester United a kiesés elől menekülő Leeds Unitedet fogadta. A hat meccs óta nyeretlen vendégek már az ötödik percben megszerezték a vezetést, Noah Okafor lőtt tíz méterről kapásból a kapuba. A félidő közepén duplázott a svájci csatár. Hosszú ideig nem tudott felszabadítani a kapuja elől a Manchester United, a kifejelt labdát Okafor 18 méterről kapura lőtte, az megpattant egy hazai védőn, így védhetetlenül a bal alsóban kötött ki. A kétgólos félidei különbségnek még így is a manchesteriek örülhettek. A játékrész hajrájában a saját tizenhatosuknál adták el a labdát a hazaiak, Ao Tanaka kicselezte a kapust, majd két méterre a kaputól nem tudta belőni, ugyanis Lisandro Martínez hatalmasat blokkolt.

Az argentin védő az 55. percben óriási hibát követett el, a belépője után piros lapot kapott, a Manchester United így emberhátrányba került. Ami nem sikerült 11 emberrel, az sikerült tízzel a „vörös ördögöknek”: a 69. percben Bruno Fernandes beívelése után a hosszú oldalon érkező Casemiro a kapuba fejelt. A hátralévő bő húsz percben mindkét oldal növelhette volna góljai számát, itt Dominic Calvert-Lewin, ott Benjámin Sesko fejelt kapura, de célt tévesztettek.

A Leeds megtörte hatmeccses nyeretlen sorozatát, és hat pontra ellépett a kiesést jelentő, 18. helyen álló Tottenhamtől.

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Leeds United 1–2 (Casemiro 69., ill. Okafor 5., 29.)
Kiállítva: Lisandro Martínez (56., Manchester United)

Vasárnap játszották
Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)
Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)
Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)
Chelsea–Manchester City 0–3 (O'Reilly 51., Guéhi 57., Doku 68.)
Szombaton játszották
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)
Pénteken játszották
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

9. Brighton & Hove Albion

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

11. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

12. Fulham

32

13

5

14

43–46

–3 

44 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

32

12

6

14

45–47

–2 

42 

15. Leeds United

32

8

12

12

39–49

–10 

36 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

 

 

