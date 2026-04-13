Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet
A dobogóra hajtó Manchester United a kiesés elől menekülő Leeds Unitedet fogadta. A hat meccs óta nyeretlen vendégek már az ötödik percben megszerezték a vezetést, Noah Okafor lőtt tíz méterről kapásból a kapuba. A félidő közepén duplázott a svájci csatár. Hosszú ideig nem tudott felszabadítani a kapuja elől a Manchester United, a kifejelt labdát Okafor 18 méterről kapura lőtte, az megpattant egy hazai védőn, így védhetetlenül a bal alsóban kötött ki. A kétgólos félidei különbségnek még így is a manchesteriek örülhettek. A játékrész hajrájában a saját tizenhatosuknál adták el a labdát a hazaiak, Ao Tanaka kicselezte a kapust, majd két méterre a kaputól nem tudta belőni, ugyanis Lisandro Martínez hatalmasat blokkolt.
Az argentin védő az 55. percben óriási hibát követett el, a belépője után piros lapot kapott, a Manchester United így emberhátrányba került. Ami nem sikerült 11 emberrel, az sikerült tízzel a „vörös ördögöknek”: a 69. percben Bruno Fernandes beívelése után a hosszú oldalon érkező Casemiro a kapuba fejelt. A hátralévő bő húsz percben mindkét oldal növelhette volna góljai számát, itt Dominic Calvert-Lewin, ott Benjámin Sesko fejelt kapura, de célt tévesztettek.
A Leeds megtörte hatmeccses nyeretlen sorozatát, és hat pontra ellépett a kiesést jelentő, 18. helyen álló Tottenhamtől.
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Leeds United 1–2 (Casemiro 69., ill. Okafor 5., 29.)
Kiállítva: Lisandro Martínez (56., Manchester United)
Vasárnap játszották
Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)
Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)
Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)
Chelsea–Manchester City 0–3 (O'Reilly 51., Guéhi 57., Doku 68.)
Szombaton játszották
Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)
Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)
Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)
Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)
Pénteken játszották
West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
32
15
10
7
57–45
+12
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
32
13
8
11
48–44
+4
47
|8. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|9. Brighton & Hove Albion
32
12
10
10
43–37
+6
46
|10. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|11. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|12. Fulham
32
13
5
14
43–46
–3
44
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
32
12
6
14
45–47
–2
42
|15. Leeds United
32
8
12
12
39–49
–10
36
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
32
7
9
16
40–51
–11
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17