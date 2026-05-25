„Ma többet sírtam, mint az egész eddigi életemben” – Szalah érzelmesen búcsúzott az Anfieldtől

2026.05.25. 08:23
Mohamed Szalah és Andrew Robertson (Fotó: Getty Images)
Vasárnap délután lejátszotta utolsó liverpooli tétmérkőzését Mohamed Szalah és Andy Robertson is. Mindkét játékos a klub honlapján közzétett interjúban köszönt el a szurkolóktól és adott hálát az ott töltött időkért.

Mint ismert, Mohamed Szalah márciusban bejelentette, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi vasárnap lépett utoljára pályára a Liverpool színeiben, a Premier League 38. fordulójában egy gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy csapata 1–1-es döntetlent játsszon a Brentford ellen. Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Liverpoolban, ezzel megdöntötte Steven Gerrard klubcsúcsát, aki 92 asszisztot osztott ki az angol élvonalban.

„Sokat sírtam. Többet, mint egész életemben összesen. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet.  Az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, ezt ti a médiában nem igazán látjátok. Ti mindig keménynek, agresszívnak láttok, de belülről úgy viselkedem, mint egy kisgyerek. Nagyon bonyolult dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Nem is álmodtunk arról, amit elértünk, de megcsináltuk a klubért. Visszaadtuk neki azt, ami jár”mondta a mérkőzés után Szalah.

Az egyiptomi így folytatta: „Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most minden kupáért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem annyira érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok és a véreteket adjátok. Szóval azt üzenem a játékosoknak: nem a tehetségről van szó, hanem a kemény munkáról és arról, hogy mindig mindent beleadjatok. Mindig.”

„Úgy érzem, ilyen az élet. Visszatekintve azt kérdezem magamtól: »Többet akarnék, mint amit elértem?« Szerintem nem. Hiszen csapatként és egyénileg is mindent megnyertünk. A legfontosabb dolog, amikor távozunk, az, hogy a szurkolók értékelik, amit a klubért tettünk. Ez a legfontosabb. Nem olyan, hogy: »Ugyan már, csak menj el. Már nem kellesz nekünk.« Nem, látni a szurkolók szeretetét. Ez a legfontosabb számomra” – vélekedett Szalah.

„Hiányozni fog Szalah. Vele átéltem mindent: a csúcspontokat, a mélypontokat, a trófeákat, és azt, ahogy családjaink egymás mellett nőttek fel.” – vallott érzelmesen a csapatkapitány Virgil van Dijk.

Az egyiptomi mellett Andrew Robertson is utolsó mérkőzését játszotta a Liverpoolban. „Nagyon fontos a csapat számára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vele oszthatom meg az öltözőt, olyan fantasztikus ember és fantasztikus játékos. Mindig ott volt nekem, amikor szükségem volt rá, és a csapatnak is. Nagyon nehéz ezt egy szóval kifejezni, de nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen hosszú ideig oszthatom meg vele az öltözőt.”

Robertson először a szurkolóknak mondott köszönetet: „Ezek a srácok minden héten eljönnek és szurkolnak nekünk. Azóta, hogy kilenc éve itt vagyok, mindig telt ház előtt játszottunk az Anfieldben, a vendégszurkolói szektorok pedig mindig teltházasak voltak. Nagy elismerés illeti őket, ők a klub szíve-lelke.”

A BL-indulást az utolsó fordulóban biztosította be a Liverpool, ennek kapcsán is beszélt a skót játékos. „Ez elengedhetetlen volt. Az idény hatalmas csalódás volt ahhoz képest, ahogyan szerettük volna, hogy alakuljon. De már karácsony előtt elég egyértelmű volt, hogy a trófeák megszerzése szempontjából nem ez lesz az az idény, amire számítottunk. Csak annyira volt fontos, hogy sikerüljön indulni a Bajnokok Ligájában. A végén kicsit megtorpantunk, de örülök, hogy Móval együtt olyan helyzetben hagyhatjuk el a klubot, hogy továbbra is a legnagyobb színpadon játsszanak, így a következő idényben is a legnagyobb mérkőzések várnak rájuk.”

Szalah gólpasszal zárta le liverpooli pályafutását, a „vörösök" döntetlennel harcolták ki a BL-indulás jogát

Hazai pályán nem bírt a Brentforddal a Liverpool, s az ötödik helyen zárt a Premier League-ben.

Szoboszlai: Az a fontos, hogy BL-helyen végeztünk

„Szalah az első naptól kezdve befogadott engem és nagyon hiányozni fog" – fogalmazott Kerkez Milos.

„Amikor ide érkeztünk, a Bajnokok Ligája vagy a Premier League megnyerése még csak álom volt. Nem számítottunk rá. Most már elvárás, és ez nekünk, srácoknak köszönhető, akik sikereket hoztunk ennek a klubnak. Pep Guardiola teljesen új magasságokba emelt minket, azt hiszem, ebben mindketten egyetértünk, és valószínűleg több Premier League-bajnokságot is megnyertünk volna, ha ő nem lett volna. Micsoda elkötelezett szolgálója volt a Manchester Citynek, és minden jót kívánok neki.” – méltatta a Manchester Citytől távozó Pep Guardiolát.

A 32 éves védő így zárta gondolatait: „Érzelmileg kimerült vagyok. Nagyon nehéz hét volt. Rengeteg dolgom volt: megpróbáltam kordában tartani az érzelmeimet, a mérkőzésre koncentrálni, ugyanakkor gondoskodni arról is, hogy minden rendben legyen, és elbúcsúzzak mindazoktól, akiktől el kell búcsúznom. Nagyon hosszú hét volt, és most le kell kapcsolnom. Most, hogy itt van a főszereplő Szalah, muszáj megemlítenem, hogy még két másik, nagyon fontos személy távozik más kluboktól” – utalt Guardiolára és az Evertont 2009 után elhagyó Séamus Colemanre Robertson.

 

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Liverpool FC–Brentford 1–1 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 325 néző. Vezette: D. England
Liverpool: Alisson – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 89.), Robertson (Kerkez, 83.) – Gravenberch (Nyoni, 83.), A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 74.), Szoboszlai, Ngumoha (Wirtz, 73.) – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter (Nelson, 89.) – Janelt, J. Henderson (Hickey, 60.), M. Jensen (Damsgaard, 83.) – Ouattara, I. Thiago, Schade. Menedzser: Keith Andrews
Gólszerző: C. Jones (58.), ill. Schade (64.) 

   
A PL VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

38

26

7

5

71–27

+44

85

  2. Manchester City

38

23

9

6

77–35

+42

78

  3. Manchester United

38

20

11

7

69–50

+19

71

  4. Aston Villa

38

19

8

11

56–49

+7

65

  5. Liverpool

38

17

9

12

63–53

+10

60

  6. Bournemouth

38

13

18

7

58–54

+4

57

  7. Sunderland

38

14

12

12

42–48

–6

54

  8. Brighton

38

14

11

13

52–46

+6

53

  9. Brentford

38

14

11

13

55–52

+3

53

10. Chelsea

38

14

10

14

58–52

+6

52

11. Fulham

38

15

7

16

47–51

–4

52

12. Newcastle

38

14

7

17

53–55

–2

49

13. Everton

38

13

10

15

47–50

–3

49

14. Leeds United

38

11

14

13

49–56

–7

47

15. Crystal Palace

38

11

12

15

41–51

–10

45

16. Nottingham Forest

38

11

11

16

48–51

–3

44

17. Tottenham

38

10

11

17

48–57

–9

41

18. West Ham United

38

10

9

19

46–65

–19

39

19. Burnley

38

4

10

24

38–75

–37

22

20. Wolverhampton

38

3

11

24

27–68

–41

20

Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton.

 

Szoboszlai: Az a fontos, hogy BL-helyen végeztünk

