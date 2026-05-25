„Ma többet sírtam, mint az egész eddigi életemben” – Szalah érzelmesen búcsúzott az Anfieldtől

Mint ismert, Mohamed Szalah márciusban bejelentette, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi vasárnap lépett utoljára pályára a Liverpool színeiben, a Premier League 38. fordulójában egy gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy csapata 1–1-es döntetlent játsszon a Brentford ellen. Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Liverpoolban, ezzel megdöntötte Steven Gerrard klubcsúcsát, aki 92 asszisztot osztott ki az angol élvonalban.

„Sokat sírtam. Többet, mint egész életemben összesen. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet. Az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, ezt ti a médiában nem igazán látjátok. Ti mindig keménynek, agresszívnak láttok, de belülről úgy viselkedem, mint egy kisgyerek. Nagyon bonyolult dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Nem is álmodtunk arról, amit elértünk, de megcsináltuk a klubért. Visszaadtuk neki azt, ami jár” – mondta a mérkőzés után Szalah.

Az egyiptomi így folytatta: „Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most minden kupáért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem annyira érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok és a véreteket adjátok. Szóval azt üzenem a játékosoknak: nem a tehetségről van szó, hanem a kemény munkáról és arról, hogy mindig mindent beleadjatok. Mindig.”

„Úgy érzem, ilyen az élet. Visszatekintve azt kérdezem magamtól: »Többet akarnék, mint amit elértem?« Szerintem nem. Hiszen csapatként és egyénileg is mindent megnyertünk. A legfontosabb dolog, amikor távozunk, az, hogy a szurkolók értékelik, amit a klubért tettünk. Ez a legfontosabb. Nem olyan, hogy: »Ugyan már, csak menj el. Már nem kellesz nekünk.« Nem, látni a szurkolók szeretetét. Ez a legfontosabb számomra” – vélekedett Szalah.

„Hiányozni fog Szalah. Vele átéltem mindent: a csúcspontokat, a mélypontokat, a trófeákat, és azt, ahogy családjaink egymás mellett nőttek fel.” – vallott érzelmesen a csapatkapitány Virgil van Dijk.

Az egyiptomi mellett Andrew Robertson is utolsó mérkőzését játszotta a Liverpoolban. „Nagyon fontos a csapat számára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vele oszthatom meg az öltözőt, olyan fantasztikus ember és fantasztikus játékos. Mindig ott volt nekem, amikor szükségem volt rá, és a csapatnak is. Nagyon nehéz ezt egy szóval kifejezni, de nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen hosszú ideig oszthatom meg vele az öltözőt.”

Robertson először a szurkolóknak mondott köszönetet: „Ezek a srácok minden héten eljönnek és szurkolnak nekünk. Azóta, hogy kilenc éve itt vagyok, mindig telt ház előtt játszottunk az Anfieldben, a vendégszurkolói szektorok pedig mindig teltházasak voltak. Nagy elismerés illeti őket, ők a klub szíve-lelke.”

A BL-indulást az utolsó fordulóban biztosította be a Liverpool, ennek kapcsán is beszélt a skót játékos. „Ez elengedhetetlen volt. Az idény hatalmas csalódás volt ahhoz képest, ahogyan szerettük volna, hogy alakuljon. De már karácsony előtt elég egyértelmű volt, hogy a trófeák megszerzése szempontjából nem ez lesz az az idény, amire számítottunk. Csak annyira volt fontos, hogy sikerüljön indulni a Bajnokok Ligájában. A végén kicsit megtorpantunk, de örülök, hogy Móval együtt olyan helyzetben hagyhatjuk el a klubot, hogy továbbra is a legnagyobb színpadon játsszanak, így a következő idényben is a legnagyobb mérkőzések várnak rájuk.”