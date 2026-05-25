„Ma többet sírtam, mint az egész eddigi életemben” – Szalah érzelmesen búcsúzott az Anfieldtől

Mint ismert, Mohamed Szalah márciusban bejelentette, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi vasárnap lépett utoljára pályára a Liverpool színeiben, a Premier League 38. fordulójában egy gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy csapata 1–1-es döntetlent játsszon a Brentford ellen. Szalahnak ez volt a 93. gólpassza a Liverpoolban, ezzel megdöntötte Steven Gerrard klubcsúcsát, aki 92 asszisztot osztott ki az angol élvonalban.
„Sokat sírtam. Többet, mint egész életemben összesen. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet. Az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, ezt ti a médiában nem igazán látjátok. Ti mindig keménynek, agresszívnak láttok, de belülről úgy viselkedem, mint egy kisgyerek. Nagyon bonyolult dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Nem is álmodtunk arról, amit elértünk, de megcsináltuk a klubért. Visszaadtuk neki azt, ami jár” – mondta a mérkőzés után Szalah.
Az egyiptomi így folytatta: „Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most minden kupáért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem annyira érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok és a véreteket adjátok. Szóval azt üzenem a játékosoknak: nem a tehetségről van szó, hanem a kemény munkáról és arról, hogy mindig mindent beleadjatok. Mindig.”
„Úgy érzem, ilyen az élet. Visszatekintve azt kérdezem magamtól: »Többet akarnék, mint amit elértem?« Szerintem nem. Hiszen csapatként és egyénileg is mindent megnyertünk. A legfontosabb dolog, amikor távozunk, az, hogy a szurkolók értékelik, amit a klubért tettünk. Ez a legfontosabb. Nem olyan, hogy: »Ugyan már, csak menj el. Már nem kellesz nekünk.« Nem, látni a szurkolók szeretetét. Ez a legfontosabb számomra” – vélekedett Szalah.
„Hiányozni fog Szalah. Vele átéltem mindent: a csúcspontokat, a mélypontokat, a trófeákat, és azt, ahogy családjaink egymás mellett nőttek fel.” – vallott érzelmesen a csapatkapitány Virgil van Dijk.
Az egyiptomi mellett Andrew Robertson is utolsó mérkőzését játszotta a Liverpoolban. „Nagyon fontos a csapat számára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vele oszthatom meg az öltözőt, olyan fantasztikus ember és fantasztikus játékos. Mindig ott volt nekem, amikor szükségem volt rá, és a csapatnak is. Nagyon nehéz ezt egy szóval kifejezni, de nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen hosszú ideig oszthatom meg vele az öltözőt.”
Robertson először a szurkolóknak mondott köszönetet: „Ezek a srácok minden héten eljönnek és szurkolnak nekünk. Azóta, hogy kilenc éve itt vagyok, mindig telt ház előtt játszottunk az Anfieldben, a vendégszurkolói szektorok pedig mindig teltházasak voltak. Nagy elismerés illeti őket, ők a klub szíve-lelke.”
A BL-indulást az utolsó fordulóban biztosította be a Liverpool, ennek kapcsán is beszélt a skót játékos. „Ez elengedhetetlen volt. Az idény hatalmas csalódás volt ahhoz képest, ahogyan szerettük volna, hogy alakuljon. De már karácsony előtt elég egyértelmű volt, hogy a trófeák megszerzése szempontjából nem ez lesz az az idény, amire számítottunk. Csak annyira volt fontos, hogy sikerüljön indulni a Bajnokok Ligájában. A végén kicsit megtorpantunk, de örülök, hogy Móval együtt olyan helyzetben hagyhatjuk el a klubot, hogy továbbra is a legnagyobb színpadon játsszanak, így a következő idényben is a legnagyobb mérkőzések várnak rájuk.”
„Amikor ide érkeztünk, a Bajnokok Ligája vagy a Premier League megnyerése még csak álom volt. Nem számítottunk rá. Most már elvárás, és ez nekünk, srácoknak köszönhető, akik sikereket hoztunk ennek a klubnak. Pep Guardiola teljesen új magasságokba emelt minket, azt hiszem, ebben mindketten egyetértünk, és valószínűleg több Premier League-bajnokságot is megnyertünk volna, ha ő nem lett volna. Micsoda elkötelezett szolgálója volt a Manchester Citynek, és minden jót kívánok neki.” – méltatta a Manchester Citytől távozó Pep Guardiolát.
A 32 éves védő így zárta gondolatait: „Érzelmileg kimerült vagyok. Nagyon nehéz hét volt. Rengeteg dolgom volt: megpróbáltam kordában tartani az érzelmeimet, a mérkőzésre koncentrálni, ugyanakkor gondoskodni arról is, hogy minden rendben legyen, és elbúcsúzzak mindazoktól, akiktől el kell búcsúznom. Nagyon hosszú hét volt, és most le kell kapcsolnom. Most, hogy itt van a főszereplő Szalah, muszáj megemlítenem, hogy még két másik, nagyon fontos személy távozik más kluboktól” – utalt Guardiolára és az Evertont 2009 után elhagyó Séamus Colemanre Robertson.
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Liverpool FC–Brentford 1–1 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 325 néző. Vezette: D. England
Liverpool: Alisson – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 89.), Robertson (Kerkez, 83.) – Gravenberch (Nyoni, 83.), A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 74.), Szoboszlai, Ngumoha (Wirtz, 73.) – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter (Nelson, 89.) – Janelt, J. Henderson (Hickey, 60.), M. Jensen (Damsgaard, 83.) – Ouattara, I. Thiago, Schade. Menedzser: Keith Andrews
Gólszerző: C. Jones (58.), ill. Schade (64.)
|A PL VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
38
26
7
5
71–27
+44
85
|2. Manchester City
38
23
9
6
77–35
+42
78
|3. Manchester United
38
20
11
7
69–50
+19
71
|4. Aston Villa
38
19
8
11
56–49
+7
65
|5. Liverpool
38
17
9
12
63–53
+10
60
|6. Bournemouth
38
13
18
7
58–54
+4
57
|7. Sunderland
38
14
12
12
42–48
–6
54
|8. Brighton
38
14
11
13
52–46
+6
53
|9. Brentford
38
14
11
13
55–52
+3
53
|10. Chelsea
38
14
10
14
58–52
+6
52
|11. Fulham
38
15
7
16
47–51
–4
52
|12. Newcastle
38
14
7
17
53–55
–2
49
|13. Everton
38
13
10
15
47–50
–3
49
|14. Leeds United
38
11
14
13
49–56
–7
47
|15. Crystal Palace
38
11
12
15
41–51
–10
45
|16. Nottingham Forest
38
11
11
16
48–51
–3
44
|17. Tottenham
38
10
11
17
48–57
–9
41
|18. West Ham United
38
10
9
19
46–65
–19
39
|19. Burnley
38
4
10
24
38–75
–37
22
|20. Wolverhampton
38
3
11
24
27–68
–41
20
|Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton.