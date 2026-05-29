Új edzővel vág neki a Dorog az „Út az NB II-be” programnak

„Tóth András az elmúlt években az Iváncsa KSE szakmai munkáját irányította, ahol kiemelkedő eredményeket ért el, többek között bajnoki címet is szerzett csapatával. Meggyőződésünk, hogy szakmai felkészültsége, tapasztalata és munkamorálja nagy segítséget jelent majd klubunk céljainak megvalósításában, amely egyértelműen a magasabb osztályba kerülés” – olvasható a dorogiak pénteki közleményében.

A Dorog a nemrég véget érő NB III-as bajnokságot az Északnyugati csoport harmadik helyén zárta a Gyirmót és a Tatabánya mögött; a vezetőedzői posztot novemberben átvevő Csizmadia Csaba szerződése június 30-án lejár, nem újítják meg.

Néhány napja a klub hivatalos Facebook-oldalán úgy fogalmaztak: bár a 2025–2026-os idényben megszerzett bronzérem előrelépés, a csapatban ennél több volt. „Látjuk a hibákat, levontuk a tanulságokat, és a keret megerősítésén már február óta folyamatosan dolgozunk. Több kulcsjátékos érkezése várható a nyári időszakban, akik új lendületet és plusz minőséget hozhatnak klubunk számára. Ezennel hivatalosan is elindítjuk az „Út az NB II-be” programot, amelynek célja, hogy a Dorogi FC ismét méltó helyére kerüljön a magyar labdarúgásban” – olvashattuk abban a posztban.