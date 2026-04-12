A második félidőben hengerelt a City a Chelsea otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

CHELSEA–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)

London, Stamford Bridge. Vezette: Kavanagh

CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 88.), W. Fofana, Hato, Cucurella – M. Caicedo (Essugo, 82.), Andrey Santos (Lavia, 67.) – Estevao (Garnacho, 67.), Palmer, P. Neto – Joao Pedro (L. Delap, 82.). Menedzser: Liam Rosenior

MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly (Ait-Nouri, 64.) – Bernardo Silva (M. Kovacic, 81.), Rodri – Semenyo, Cherki (Foden, 76.), Doku (Savinho, 76.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: O'Reilly (51.), Guéhi (57.), Doku (68.)

Az Arsenal Bournemouth elleni vereségével ismét reális céllá vált a bajnoki cím megszerzése a Manchester City számára. A Chelsea viszont a Bajnokok Ligája-indulásért küzd, jól is kezdett, a 16. percben Marc Cucurella talált be Gianluigi Donnarumma kapujába, ám les miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt. A szurkolók láthattak néhány szép megmozdulást, de sok izgalmat nem hozott az első félidő – nem meglepő, nem született gól az alacsony színvonalú mérkőzésen.

A Manchester City a fordulást követően rátett egy lapáttal, aminek meg is lett az eredménye. Rayan Cherki hat perc alatt két gólpasszt is kiosztott, előbb beadása után Nico O'Reilly fejjel, majd remek passza után Marc Guéhi lábbal talált a Chelsea kapujába. Nem sokkal később Moises Caicedo hatalmas hibája után a nagyszerűen futballozó Jérémy Doku lőtt a kapu jobb oldalába – a manchesteriek 17 perc alatt rámoltak be három gólt.

Győzelmével továbbra is versenyben van a bajnoki címért Pep Guardiola csapata, vasárnap pedig jön a sok mindenről döntő Arsenal elleni rangadó – a City győzelme esetén nyílttá válik az aranyéremért folyó versenyfutás. 0–3

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Crystal Palace–Newcastle United 2–1 (Mateta 80., 90+4. – a másodikat 11-esből, ill. Osula 43.)

Nottingham Forest–Aston Villa 1–1 (N. Williams 38., ill. Murillo 23. – öngól)

Sunderland–Tottenham Hotspur 1–0 (Mukiele 61.)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Brentford–Everton 2–2 (I. Thiago 3. – 11-esből, 77., ill. Beto 26., Dewsbury-Hall 90+1.)

Burnley–Brighton & Hove Albion 0–2 (Wieffer 43., 89.)

Arsenal–AFC Bournemouth 1–2 (Gyökeres 35. – 11-esből, ill. Kroupi 17., Scott 74.)

Liverpool–Fulham 2–0 (Ngumoha 36., Szalah 40.)

Pénteken játszották

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 4–0 (Mavropanosz 42., 83., Castellanos 66., 68.)