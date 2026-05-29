Jégkorong-vb: tornáról tornára dönthetnek az oroszok szerepléséről

2026.05.29. 18:50
Az orosz válogatott régóta várja, hogy újra nagy tornán szerepelhessen (Fotó: Getty Images)
Nemzetközi Jégkorongszövetség orosz jégkorong-válogatott IIHF
A Nemzetközi Jégkorongszövetség vezető testülete, az IIHF Tanács a jövőben tornáról tornára dönthet az orosz válogatott szerepléséről – számolt be a szervezet a közleményében.

Az orosz válogatottak és klubok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt a nemzetközi szövetség által rendezett viadalokon.

Az IIHF Tanács idén januárban úgy határozott, hogy az oroszok a 2026–2027-es idényben sem térhetnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe biztonsági okok miatt, ám ezt a döntést az orosz szövetség jogi úton megtámadta. A fellebbviteli testület, az IIHF fegyelmi bizottsága most hatályon kívül helyezte a Tanács januári határozatát, azt viszont hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti automatikusan az oroszok visszatérését.

A fegyelmi bizottság indoklásában azt is jelezte, hogy a Tanács januárban hozott döntése a jelenlegi formájában nem tartható fenn, ezért a testületnek újra kell értelmeznie az orosz helyzetet, és így majd versenyről versenyre születhet döntés bárminemű orosz szereplésről.

Az oroszokkal együtt 2022-ben kizárt fehéroroszok azonban ifjúsági és női szinten visszatérhetnek jövőre, mégpedig abba az osztályba, ahonnan korábban kizárták őket. Például a fehérorosz ifjúsági válogatott 2027-ben újra a tízcsapatos elitben játszhat, így a svájciak hiába nyerték meg a divízió I/A-tornát, mégsem jutottak fel.

 

