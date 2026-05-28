Hiába távozna, a Chelsea 120 millió fontot kér Enzo Fernándezért

Az Argentínával négy éve világbajnokságot nyerő, 25 esztendős középpályás 107 millió font fejében 2023-ban csatlakozott a londoni „kékekhez”. Eleinte szkeptikusan álltak hozzá a szurkolók, túltásnak érezték az érte kifizetett pénzösszeget, de idővel bizonyította kvalitásait.

A legutóbbi idényben 15 gólt és hét gólpasszt szerzett, ezzel a teljesítménnyel a klubon belüli rangsorban Joao Pedro mögött a második helyen végzett minden sorozatot figyelembe véve.

A Chelsea számol vele a jövőben is, bár nyitott az eladásra, ha érkezik megfelelő ajánlat. A klub azonban a PL tizedik helyén végzett, tehát nem indul jövőre európai kupában, ezért állítólag a játékos távozni szeretne. Mivel 2032-ig még aktív szerződése van, ezért a csapat 120 millió fontot kérne átigazolási díjként – írja a BBC.

Fernándezért bejelentkezett ugyan a Manchester City – ahol a volt londoni mester, Enzo Maresca az edzői szék várományosa –, de a klub ajánlata nem felelt meg a Chelsea feltételeinek.