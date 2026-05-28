Nemzeti Sportrádió

Hiába távozna, a Chelsea 120 millió fontot kér Enzo Fernándezért

L. Á. B.L. Á. B.
2026.05.28. 13:38
null
Enzo Fernández szeretne az európai kupaporondon is bizonyítani (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Enzo Fernández angol labdarúgás Manchester City angol bajnokság
A kiábrándító 2025–2026-os idényt követően sajtóhírek szerint a csapatban remek teljesítményt nyújtó Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-től.

Az Argentínával négy éve világbajnokságot nyerő, 25 esztendős középpályás 107 millió font fejében 2023-ban csatlakozott a londoni „kékekhez”. Eleinte szkeptikusan álltak hozzá a szurkolók, túltásnak érezték az érte kifizetett pénzösszeget, de idővel bizonyította kvalitásait. 

A legutóbbi idényben 15 gólt és hét gólpasszt szerzett, ezzel a teljesítménnyel a klubon belüli rangsorban Joao Pedro mögött a második helyen végzett minden sorozatot figyelembe véve.

A Chelsea számol vele a jövőben is, bár nyitott az eladásra, ha érkezik megfelelő ajánlat. A klub azonban a PL tizedik helyén végzett, tehát nem indul jövőre európai kupában, ezért állítólag a játékos távozni szeretne. Mivel 2032-ig még aktív szerződése van, ezért a csapat 120 millió fontot kérne átigazolási díjként – írja a BBC.

Fernándezért bejelentkezett ugyan a Manchester City – ahol a volt londoni mester, Enzo Maresca az edzői szék várományosa –, de a klub ajánlata nem felelt meg a Chelsea feltételeinek.

 

Chelsea Enzo Fernández angol labdarúgás Manchester City angol bajnokság
Legfrissebb hírek

„Ma többet sírtam, mint az egész eddigi életemben” – Szalah érzelmesen búcsúzott az Anfieldtől

Angol labdarúgás
2026.05.25. 08:23

Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham

Angol labdarúgás
2026.05.24. 19:13

„A beszédem katasztrófa volt” – Guardiola idegesen búcsúzott játékosaitól

Angol labdarúgás
2026.05.22. 16:15

Lelátót neveznek el Pep Guardioláról, és szobrot emelnek neki a Manchester City stadionjában

Angol labdarúgás
2026.05.22. 14:13

Pep Guardiola távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.22. 12:21

César Azpilicueta bejelentette visszavonulását

Spanyol labdarúgás
2026.05.22. 11:03

Guardiola reagált az Arsenal bajnoki címére; Haaland ígéretet tett

Angol labdarúgás
2026.05.20. 10:25

A Bournemouth lett a királycsináló: csak ikszelt a Manchester City, lecsúszott a bajnoki címről!

Angol labdarúgás
2026.05.19. 22:30
Ezek is érdekelhetik