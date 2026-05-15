15 elitligás mérkőzés az egyik oldalon, könnyű sorsolás a másikon – íme, az Arsenal és a PSG útja Budapestig
ARSENAL (angol, alapszakaszhelyezés: 1.)
Mikel Arteta csapata a Liverpool mögött lett második az angol bajnokságban, ezzel kvalifikált a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az Arsenal rögtön az első játéknap első meccsén bizonyíthatott, szeptember 16-án kedden kora este az Athletic Bilbao otthonában indult a menetelés. Debütált a BL-ben a nyáron érkezett Cristain Mosquera és Eberechi Eze is, az első félidő azonban egy másik nyáron szerződtetett játékosról, Viktor Gyökeresről szólt. A svéd támadó egy óra alatt háromszor is betalálhatott volna, de Unai Simón védte kapuját. A hajrára beállt Gabriel Martinelli és Leandro Trossard, előbbi a 72. percben vezetést szerzett, majd a 87. percben kiszolgálta a belgát, így 2–0-s idegenbeli sikerrel rajtolt az Arsenal.
Az Olympiakosz ellen már a kezdőben kapott helyet Martinelli, és Gyökeres kapufája után meg is szerezte a vezetést a 12. percben. Szükség volt David Rayára, a görögök egy lesgólt is elértek, aztán Bukayo Saka a hosszabbításban lezárta a meccset, a második fordulót is 2–0-val abszolválta a londoni együttes.
A harmadik forduló hozta az első igazi erőfelmérőt. Az Atlético Madrid elleni meccs elején Eze lőtt kapufát, aztán Julián Álvarez kísérleténél az Arsenalt mentette meg a kapufa. Ezt követően 13 perc alatt kivégezte a spanyolokat Mikel Arteta csapata: előbb Gabriel fejelt, majd Martinelli talált a bal alsóba, végül pedig Gyökeres duplázott. 4–0 Az ezt követő novemberi Slavia Praha elleni idegenbeli kirándulás is könnyen lehozta az Arsenal, amelyben Bukayo Saka büntetőből talált be, majd Mikel Merino duplája állította be a 0–3-as végeredményt. A találkozó 73. percében, 15 évesen és 308 naposan pályára lépett Max Dowman, aki a BL valaha volt legfiatalabb játékosa lett.
Az ötödik fordulóban a Bayern München látogatott az Emirates Stadionba. A novemberi találkozón a világ két legjobb formában lévő együttese csapott össze. Az Arsenal akkor 15 tétmérkőzés óta volt veretlen, és hat ponttal vezette a PL-t 12 fordulót követően. A Bayern 11 meccsen 41 gólt szerezve veretlenül állt a Bundesliga élén. A bajorok voltak az elsők, akik betaláltak az Arsenal kapujába a BL-ben, Lennart Karl válaszolt Julien Timber szöglet után szerzett fejesgóljára. A szünet után domináltak a hazaiak ennek meg is lett az eredménye: Noni Madueke és Gabriel Martinelli is beköszönt, maradt veretlen az Arsenal. 3–1
A megállíthatatlannak tűnő csapatok csatáján az Arsenal legyőzte a Bayern Münchent
Belgiumban is az utóbbi duó szállította a győzelmet. Madueke duplázott, Martinelli pedig beállította a 0–3-as végeredményt az FC Bruges ellen. Az alapszakasz végéhez közeledve, a hetedik fordulóban megkapta a második gólt is az Arsenal, amely az Inter otthonában sem volt hátrányban. Gyökeres helyére Gabriel Jesusnak szavazott bizalmat Arteta, a brazil pedig meg is szerezte a vezetést. Petar Susic hatalmas bombával egyenlített, de aztán egy szögletvariáció után Gabriel Jesus szerezte meg saját maga és csapata második gólját, végül beállt Gyökeres, aki eldöntötte a mérkőzést. 1–3
Az alapszakasz utolsó fordulója előtt már biztos volt, hogy az Arsenal legrosszabb esetben a második helyen továbbjut, a Bayern München csak az „ágyúsok” veresége esetén a jobb gólkülönbséggel juthatott volna tovább. Az londoniak viszont legyőzték a Kajrat Almatit, igaz annyi gólt kaptak a kazahok ellen, mint az addigi hét találkozón összesen. Ez aligha zavart bárkit is Londonban, a BL új lebonyolítású rendszerében az Arsenal lett az első csapat, amely hibátlan teljesítménnyel abszolválja az alapszakaszt.
Első helyezettként megúszta a rájátszást Mikel Arteta együttese, a 16 között a Bayer Leverkusen következett. Németországban a hazaiak az ágyúsok fő fegyverével, szögletből szereztek vezetést, ez volt az első alkalom, hogy hátrányba került a BL-idényben az Arsenal. Gond egy szál se, a második félidőben Kai Havertz büntetőből egyenlített, ez pedig bőven elég volt a kondoniaknak, akik a visszavágón két szépségdíjas találattal (Eberechi Eze és Declan Rice) nyolc közé jutottak.
Ezt követően kisebb hullámvölgybe került az Arsenal, félő volt, hogy hiába a remek idénykezdés, a korábbi évekhez hasonlóan pár hét alatt minden trófearemény szertefoszlik. A londoniak hat tétmérkőzésből csak egyet nyertek meg, elbukták az Angol Ligakupa-döntőt a Manchester City ellen, majd kiestek a Southampton ellen az FA-kupából, de a bajnoki előny is csökkent. A BL-ben jött a Sporting, Gyökeres tehát korábbi klubja ellen mérkőzött meg, az odavágó győztes gólját azonban nem ő, hanem a csereként beálló Kai Havertz szerezte a 91. percben. Az Arsenal a hazai visszavágóra a pragmatikus, passzív játékstílusával minimális kockázatot vállalva egy gól nélküli döntetlennel lépett tovább a portugálokon.
A legjobb négy között ismét az Atlético Madrid állt az Arsenal és a hőn áhított BL-döntő közé. Az előzetes várakozásokkal ellentétben elég mozgalmas volt az odavágó, gólt viszont mindkét csapat csak büntetőből szerzett (Julián Álvarez, ill. Gyökeres). A hat nappal későbbi visszavágó első félideje nagyrészt eseménytelenül telt, aztán a 45. percben Leandro Trossard lövése kijött Jan Oblakról, Saka lecsapott a labdára és vezetést szerzett. A szünet után jöttek a Diego Simeone-csapat támadásai, de Rayáék állták a sarat, így az Arsenal 2006 után újra bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.
ARSENAL
PSG
|Gólkülönbség (meccsek száma)
29–6 (14)
44–22 (16)
|Mérleg
11 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség
10 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség
|Labdabirtoklás
60 százalék
54 százalék
|Passzpontosság
86 százalék
89 százalék
|Kapott gól nélküli mérkőzés
9
5
|Lapok száma: sárga/piros
25/0
15/2
|Legjobb gólszerző
Martinelli, 6
Kvarachelia, 10
|Az NS-erősorrendbeli helyezés
5., 5., 2., 1., 1., 3.
2., 1., 3., 3., 9., 4.
PSG (francia, alapszakaszhelyezés: 11.)
A Paris Saint-Germain címvédőként kvalifikált a Bajnokok Ligájába 2025–2026-os idényére. A párizsiak az első fordulóban négy góllal küldték haza az Atalantát (4–0), betalált Marquinhos, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes és Goncalo Ramos is. A következő megálló Barcelona volt, ahol nem léphetett pályára a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, aki korábban megfordult a katalánoknál. Hiányzott Désiré Doué, Marquinhos és Kvarachelia is, de ez sem okozott gondot. Ugyan Ferran Torres góljával a hazaiak kerültek előnybe, erre a BL-döntőben is eredményes Senny Mayulu válaszolt, majd a 90. percben a csereember Goncalo Ramos góljával nyert a PSG. 1–2
A harmadik fordulóban újabb idegenbeli meccs várt a PSG-re, ezúttal Németországban. Két piros lap, egy értékesített és egy kihagyott tizenegyes és kilenc gól. Így lehet összefoglalni a Bayer Leverkusen elleni meccset, ahol a PSG újfent megmutatva félelmetes támadójátékát 7–2-es győzelmet aratott, a hét gólt hat különböző játékos szerezte.
A Leverkusen után újabb német ellenféllel nézett farkasszemet Luis Enrique csapata. Luis Díaz kétszer is betalált a párizsi kapuba, majd aztán piros lapot kapott, de a PSG fél időt emberelőnyben játszva sem tudott egalizálni (1–2), így becsúszott az első vereség attól a Bayern Münchentől, amelyiket a következő fordulóban megvert az Arsenal.
Az ötödik fordulóban újabb topligás csapat látogatott Párizsba, az akkor még nem a kiesés elől menekülő Tottenham személyében. Az európai szuperkupa döntőjének „visszavágója” szórakoztató mérkőzést és 5–3-as hazai sikert hozott köszönhetően elsősorban Vitinha mesterhármasának. A második helyén egyet rontott a Bilbao otthonában elért gól nélküli döntetlennel a címvédő, de így sem tűnt úgy, hogy aggódnia kellene az alapszakasz hajrájában. Az addig egy olasz, egy angol, két spanyol, két német ellenfél ellen összeszedett 13 pont ígéretesnek tűnt, de a hetedik fordulóban a Sporting vendégeként elszenvedett 2–1-es vereség, illetve a Newcastle elleni 1–1-es zárás miatt a címvédő ismét rájátszásra kényszerült.
Ahol a tavalyi évhez hasonlóan idén is Franciaországon belül kapott ellenfelet a Paris Saint-Germain. A Brestnél nagyobb ellenállást tanúsított a Monaco, a PSG csak 5–4-es összesítéssel jutott a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőért jött a Chelsea, amely a klubvilágbajnokság döntőjében már borsot tört Luis Enrique csapatának orra alá. Ezúttal viszont a franciák mindkét mérkőzést három góllal nyerték, így összesítve 8–2-es eredménnyel léptek át a londoniakon. A nyolc gólt öt különböző játékos szerezte, Barcola és Kvarachelia mindkét felvonásban betalált, utóbbinak a három gólja mellett egy gólpassza is volt.
Az idényét a Bajnokok Ligáján keresztül megmenteni igyekvő Liverpoolt is oda vissza két góllal intézte el a PSG. Szoboszlai Dominikék az Anfielden ugyan szebbik arcukat mutatták, de Dembélé két kései góljával eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutást is.
Az elődöntőben aztán jött az idény, sőt talán minden idők egyik legjobb mérkőzése, amely során a PSG egy elképesztő iramú találkozón 5–4-re felülmúlta a Bayern Münchent. A két párizsi hős Dembélé és Kvarachelia volt, akik egyaránt dupláztak. A visszavágón egy eddigi kevésbé látott arcát mutatta a Paris Saint-Germain: Dembélé korai gólja után fegyelmezett védekezéssel próbálta semlegesíteni a bajor rohamokat. Harry Kane ugyan a 93. percben egyenlített, de a párharcot így is a franciák nyerték, akik így esélyt kaptak arra, hogy Budapesten megvédjék a címüket.
A PSG tehát több meccset játszott (16), mint az Arsenal (14). A franciák ráadásul csak egyszer találkoztak nem elitligából érkező ellenféllel, míg az ágyúsok esetén meccsükből hat sem elitligás volt.
A Paris Saint-Germain ráadásul menetelése során legyőzte az angol csapatok közül a Newcastle Unitedet, az Európa-liga győztes Tottenhamet, a klubvilágbajnok Chelsea-t, a Premier League előző idényében bajnok Liverpoolt, hogy a döntőben jöjjön az idei PL-bajnok Arsenal. Emellett találkozott az elmúlt két év spanyol bajnok Barcelonájával, és a német győztes Bayern Münchennel is, ennél nehezebb utat nehéz lenne elképzelni Budapestig. Ezzel szemben az Arsenal az alapszakaszban négy (Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Bayern München, Inter) elitligás ellenfelet kapott és az egyenes kieséses szakaszban a Bayer Leverkusen, Sporting, Atlético Madrid sem feltétlen tekinthető a megugorhatatlan feladat kategóriának, de az ismert mondás szerint azt kell megverni, aki szembejön.