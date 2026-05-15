15 elitligás mérkőzés az egyik oldalon, könnyű sorsolás a másikon – íme, az Arsenal és a PSG útja Budapestig

Az alapszakasz utolsó fordulója előtt már biztos volt, hogy az Arsenal legrosszabb esetben a második helyen továbbjut, a Bayern München csak az „ágyúsok” veresége esetén a jobb gólkülönbséggel juthatott volna tovább. Az londoniak viszont legyőzték a Kajrat Almatit, igaz annyi gólt kaptak a kazahok ellen, mint az addigi hét találkozón összesen. Ez aligha zavart bárkit is Londonban, a BL új lebonyolítású rendszerében az Arsenal lett az első csapat, amely hibátlan teljesítménnyel abszolválja az alapszakaszt.

Első helyezettként megúszta a rájátszást Mikel Arteta együttese, a 16 között a Bayer Leverkusen következett. Németországban a hazaiak az ágyúsok fő fegyverével, szögletből szereztek vezetést, ez volt az első alkalom, hogy hátrányba került a BL-idényben az Arsenal. Gond egy szál se, a második félidőben Kai Havertz büntetőből egyenlített, ez pedig bőven elég volt a kondoniaknak, akik a visszavágón két szépségdíjas találattal (Eberechi Eze és Declan Rice) nyolc közé jutottak.

Ezt követően kisebb hullámvölgybe került az Arsenal, félő volt, hogy hiába a remek idénykezdés, a korábbi évekhez hasonlóan pár hét alatt minden trófearemény szertefoszlik. A londoniak hat tétmérkőzésből csak egyet nyertek meg, elbukták az Angol Ligakupa-döntőt a Manchester City ellen, majd kiestek a Southampton ellen az FA-kupából, de a bajnoki előny is csökkent. A BL-ben jött a Sporting, Gyökeres tehát korábbi klubja ellen mérkőzött meg, az odavágó győztes gólját azonban nem ő, hanem a csereként beálló Kai Havertz szerezte a 91. percben. Az Arsenal a hazai visszavágóra a pragmatikus, passzív játékstílusával minimális kockázatot vállalva egy gól nélküli döntetlennel lépett tovább a portugálokon.

A legjobb négy között ismét az Atlético Madrid állt az Arsenal és a hőn áhított BL-döntő közé. Az előzetes várakozásokkal ellentétben elég mozgalmas volt az odavágó, gólt viszont mindkét csapat csak büntetőből szerzett (Julián Álvarez, ill. Gyökeres). A hat nappal későbbi visszavágó első félideje nagyrészt eseménytelenül telt, aztán a 45. percben Leandro Trossard lövése kijött Jan Oblakról, Saka lecsapott a labdára és vezetést szerzett. A szünet után jöttek a Diego Simeone-csapat támadásai, de Rayáék állták a sarat, így az Arsenal 2006 után újra bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.

ARSENAL PSG Gólkülönbség (meccsek száma) 29–6 (14) 44–22 (16) Mérleg 11 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség

2.57 pont/mérkőzés 10 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség

2.13 pont/mérkőzés Labdabirtoklás 60 százalék 54 százalék Passzpontosság 86 százalék 89 százalék Kapott gól nélküli mérkőzés 9 5 Lapok száma: sárga/piros 25/0 15/2 Legjobb gólszerző Martinelli, 6 Kvarachelia, 10 Az NS-erősorrendbeli helyezés 5., 5., 2., 1., 1., 3. 2., 1., 3., 3., 9., 4.

PSG (francia, alapszakaszhelyezés: 11.)

A Paris Saint-Germain címvédőként kvalifikált a Bajnokok Ligájába 2025–2026-os idényére. A párizsiak az első fordulóban négy góllal küldték haza az Atalantát (4–0), betalált Marquinhos, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes és Goncalo Ramos is. A következő megálló Barcelona volt, ahol nem léphetett pályára a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, aki korábban megfordult a katalánoknál. Hiányzott Désiré Doué, Marquinhos és Kvarachelia is, de ez sem okozott gondot. Ugyan Ferran Torres góljával a hazaiak kerültek előnybe, erre a BL-döntőben is eredményes Senny Mayulu válaszolt, majd a 90. percben a csereember Goncalo Ramos góljával nyert a PSG. 1–2