Szoboszlai: Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a Konferencialigában indulhatunk

2026.03.15. 20:29
Nem volt boldog Szoboszlai a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
PL angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik Tottenham
Amint arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Tottenhammel vasárnap este úgy, hogy a „vörösök” Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a 18. perctől a 90. vezettek, amikor is Richarlison egyenlített. Érthető tehát, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya kevéssé volt boldog az újabb elhullajtott két pont miatt a lefújás után.

 

A Liverpoolban idénybeli ötödik bajnoki gólját szerezte Szoboszlai Dominik, ám eddig csupán egyszer, az Arsenal ellen még tavaly augusztus végén örülhetett győzelemnek a Liverpool, amikor a magyar játékos betalált. Most, a Tottenham ellen a 90. percig úgy állt, talán megint győztes bajnokin talál be Szoboszlai, ám a 90. percben Richarlison egyenlített, pontot mentve a kiesés ellen harcoló vendégeknek. Szoboszlai pedig sorozatban negyedik bajnoki gólja után sem örülhet három pontnak.

„Nagy csalódás ez az eredmény. Megint az utolsó percben kaptunk gólt, már ki tudja, hányadszor ebben az idényben. Igazából nem is tudok semmit mondani. Fel kell ébrednünk. Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a következő idényben a Konferencialigában indulhatunk. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, mindent ellenőrzés alatt tartottunk, kezünkben volt a meccs, a Tottenhamnek pedig alig volt helyzete. Ehhez képest nem tudom, mi változott meg a második félidőre, egyzerűen nem tudtuk ugyanúgy csinálni a dolgokat. A kérdés, hogy miért. Össze kell ülnünk a csapattal, hogy átbeszéljük, miért nem megy úgy, ahogyan kéne. Ez talán a legnehezebb időszakunk. Nem hallottam a pfújolást a lefújásnál, de megérteném, mert tavaly bajnokok lettünk, ebben az idényben viszont egyáltalán nem úgy megy a csapatnak, ahogy kéne” – értékelt a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak a lefújás után.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
LIVERPOOL–TOTTENHAM 1–1 (1–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Chiesa, 90+2.) – J. Frimpong (Szalah, 64.), Wirtz (C. Jones, 64.), Ngumoha (Ekitiké, 64.) – Gakpo (Nyoni, 83.). Menedzser: Arne Slot
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence (Olusesi, 76.), A. Gray, P. M. Sarr, Souza (Xavi Simons, 56.) – M. Tel (Kolo Muani, 75.), Richarlison (Rowswell, 90+5.) – Solanke. Menedzser: Igor Tudor
Gólszerző: Szoboszlai (18.), ill. Richarlison (90.)

AZ ÁLLÁS 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United30159654–41+13 54 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool30147949–40+9 49 
6. Chelsea30139853–35+18 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Fulham301251340–43–3 41 
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United307111237–48–11 32 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

