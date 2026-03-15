Szoboszlai: Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a Konferencialigában indulhatunk

A Liverpoolban idénybeli ötödik bajnoki gólját szerezte Szoboszlai Dominik, ám eddig csupán egyszer, az Arsenal ellen még tavaly augusztus végén örülhetett győzelemnek a Liverpool, amikor a magyar játékos betalált. Most, a Tottenham ellen a 90. percig úgy állt, talán megint győztes bajnokin talál be Szoboszlai, ám a 90. percben Richarlison egyenlített, pontot mentve a kiesés ellen harcoló vendégeknek. Szoboszlai pedig sorozatban negyedik bajnoki gólja után sem örülhet három pontnak.

„Nagy csalódás ez az eredmény. Megint az utolsó percben kaptunk gólt, már ki tudja, hányadszor ebben az idényben. Igazából nem is tudok semmit mondani. Fel kell ébrednünk. Ha így folytatjuk, örülhetünk, ha a következő idényben a Konferencialigában indulhatunk. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, mindent ellenőrzés alatt tartottunk, kezünkben volt a meccs, a Tottenhamnek pedig alig volt helyzete. Ehhez képest nem tudom, mi változott meg a második félidőre, egyzerűen nem tudtuk ugyanúgy csinálni a dolgokat. A kérdés, hogy miért. Össze kell ülnünk a csapattal, hogy átbeszéljük, miért nem megy úgy, ahogyan kéne. Ez talán a legnehezebb időszakunk. Nem hallottam a pfújolást a lefújásnál, de megérteném, mert tavaly bajnokok lettünk, ebben az idényben viszont egyáltalán nem úgy megy a csapatnak, ahogy kéne” – értékelt a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak a lefújás után.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

LIVERPOOL–TOTTENHAM 1–1 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Kavanagh

LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Chiesa, 90+2.) – J. Frimpong (Szalah, 64.), Wirtz (C. Jones, 64.), Ngumoha (Ekitiké, 64.) – Gakpo (Nyoni, 83.). Menedzser: Arne Slot

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence (Olusesi, 76.), A. Gray, P. M. Sarr, Souza (Xavi Simons, 56.) – M. Tel (Kolo Muani, 75.), Richarlison (Rowswell, 90+5.) – Solanke. Menedzser: Igor Tudor

Gólszerző: Szoboszlai (18.), ill. Richarlison (90.)