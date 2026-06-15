NS-infó: Szűcs Tamás megérkezett Portugáliába, kedden alá is írhat a Famalicaóhoz

Azóta információnkat a portugál sajtó is megerősítette. Portugáliából pedig úgy értesültünk, hogy a DVSC és a legutóbbi idényben 5. helyen végzett Famalicao már egyezségre jutott a középpályás átigazolásáról, és orvosi vizsgálatra várják.

Arról már vasárnap is írtunk, hogy hétfőn 16.10-kor indul egy menetrendszerinti repülőjérat Budapestről Portóba. Szűcs Tamás valószínűleg azzal utazhatott Portugáliába, ugyanis helyi kollégáktól azt az információt kaptuk, hogy hétfőn este már meg is érkezett.

A keddi orvosi vizsgálatok után akár már be is jelenthetik a 21 éves játékos átigazolását.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország)

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália)