Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Szűcs Tamás megérkezett Portugáliába, kedden alá is írhat a Famalicaóhoz

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.15. 22:06
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A négyszeres válogatott Szűcs Tamás jó eséllyel Porutgáliába szerződik (Fotó: Kovács Péter)
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NB I DVSC Szűcs Tamás Famalicao
A Nemzeti Sport Portugáliából úgy értesült, hogy Szűcs Tamás hétfő este megérkezett Portóba, hogy kedden orvosi vizsgálaton vehessen részt a portugál élvonalban 5. helyen végző FC Famalicaónál.

Vasárnap éjjel a Nemzeti Sport Online-on adtuk először hírül külföldi forrásaink alapján, hogy a négyszeres válogatott Szűcs Tamást a portugál Famalicao szerződtetheti.

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NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti

Úgy tudjuk, a Famalicao előrehaladott egyeztetéseket folytat a középpályásról. Az olasz guru úgy tudja, hogy a DVSC játékosa orvosi vizsgálatra utazhat a klubhoz.

Azóta információnkat a portugál sajtó is megerősítette. Portugáliából pedig úgy értesültünk, hogy a DVSC és a legutóbbi idényben 5. helyen végzett Famalicao már egyezségre jutott a középpályás átigazolásáról, és orvosi vizsgálatra várják.

Arról már vasárnap is írtunk, hogy hétfőn 16.10-kor indul egy menetrendszerinti repülőjérat Budapestről Portóba. Szűcs Tamás valószínűleg azzal utazhatott Portugáliába, ugyanis helyi kollégáktól azt az információt kaptuk, hogy hétfőn este már meg is érkezett.

A keddi orvosi vizsgálatok után akár már be is jelenthetik a 21 éves játékos átigazolását.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország)
Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália)

 

NB I DVSC Szűcs Tamás Famalicao
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