A szabadrúgáskirály – Bodnár Zalán jegyzete

TERVEZTEM KORÁBBAN, hogy írok egy vitriolos publicisztikát arról: egyértelmű jele a futballisták visszaesésének az általános technikai képességek terén, hogy alig látunk manapság közvetlen szabadrúgásból születő gólokat. Csak egy számadatot ragadnék ki az erre vonatkozó statisztikákból: a legutóbbi világbajnokság, a 2022-es katari torna 64 meccsén összesen két szabadrúgásgól volt, a 2024-es Európa-bajnokság 51 meccsén pedig egy sem.

Ám most egy magyar játékos folyamatosan bizonyítja, hogy 2026-ban sem lehetetlen szabadrúgásgólt lőni: Szoboszlai Dominik, a Liverpool sztárja ezúttal a Tottenham kapujába küldött bombát. Ez már a negyedik közvetlen szabadrúgásgólja volt a Premier League-idényben, amivel vezeti is a vonatkozó rangsort Angliában. Még vége sincs az évadnak, de már ezzel a négy szabadrúgásgóllal klubrekordot döntött a Liverpool Premier League-történetében!

Sok erőssége van Szoboszlai Dominik játékának, de talán ez a legnagyobb. Mindig is nagyszerűen lőtte a szabadrúgásokat, emlékezhetünk már arra az U17-es Európa-bajnoki elit körös selejtezőre is, amelyen Magyarországon ismertté vált a neve: a Hidegkuti Nándor Stadionban Oroszország ellen két szabadrúgást is bevágott a hajrában, megfordítva a meccset. Kísérteties, hogy ma ugyanilyen természetességgel szerzi a szabadrúgásgólokat a Premier League-ben is Arsenal- vagy Tottenham-szintű csapatok ellen. A magyar felnőttválogatottban szabadrúgásból szerezte az első gólját (Szlovákia ellen), és mindenki emlékezhet a törökök vagy a bolgárok elleni góljára is.

Visszatérve arra, amivel kezdtem: amíg korábban egy világsztár középpályásnál alapvetés volt, hogy tudjon szabadrúgásgólokat szerezni, mára azt látjuk, hogy még a poszt legnagyobbjainak képességeit is meghaladja ez az elvárás. Erről persze a legkevésbé Szoboszlai Dominik tehet, ellenben ez igencsak felértékeli a képességeit. Ebben a műfajban nagyon kevesen mérhetők ma hozzá a világfutballban, sőt azt is megkockáztatom: ma ő a világ legjobb szabadrúgáslövője.

Éljen a magyar szabadrúgáskirály!

