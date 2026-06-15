Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a Kunhegyes és a Vasas lett az U13-as bajnok

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.15. 20:34
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röplabda Vasas Kunhegyes U13-as bajnokság utánpótlás utánpótlássport
A fiúk között a Kunhegyes, a lányok mezőnyében a Vasas nyerte az U13-as röplabdázók országos döntőjét. Ezzel véget értek a sportági utánpótlás-bajnokságok: a Békéscsaba három, a Kecskemét két arannyal zárt a különböző korosztályos hatos döntőkben.

Az U13-asoké volt az utolsó az utánpótláskorú röplabdázók országos döntőinek sorában. A minikorosztályban a fiúk országos döntőjét Szolnokon tartották, ahol a házigazda Szolnoki Sportcentrum és a Kunhegyes ESE vívta a bajnoki döntőt, amelyben végül utóbbi diadalmaskodott 3:0-ra, ezzel a kunhegyesiek megvédték tavalyi bajnoki címüket a korosztályban.

Ezzel párhuzamosan az U13-as lányok hatos döntőjét szintén Szolnokon rendezték, és itt is címvédés történt, miután az aranycsatában a Vasas SC Piros csapata 3:1-re verte az Újpestet.

A Vasas U13-as leányai megvédték bajnoki címüket Forrás: Vasas Röplabda

Ezzel a múlt hét végén befejeződtek a korosztályos bajnokságok küzdelmei. A női szakágban a BRSE volt a legeredményesebb három aranyával, miután a békéscsabai lányok az U20-as, az U17-es és az U15-ös országos döntőt is megnyerték, mindhárom korcsoport fináléjában a Vasast legyőzve.

Mindeközben a fiúutánpótlásban a KESI volt a legsikeresebb, ugyanis a kecskemétiek az U17-eseknél és az U15-ösöknél is bajnoki címet ünnepelhettek. Az U20-as férfibajnokságot a Pénzügyőr nyerte meg, az U12-es lányok küzdelmeiben pedig a Szolnok győzött.

(Kiemelt képen: a tavalyi elsősége után ismét aranyérmes lett a Kunhegyes U13-as fiúcsapata Forrás: Kunhegyes ESE)

röplabda Vasas Kunhegyes U13-as bajnokság utánpótlás utánpótlássport
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