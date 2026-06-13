Nemzeti Sportrádió

Ezeket a szabályokat veszi át a vb-ről a Premier League

I. SZ.I. SZ.
2026.06.13. 21:43
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Szigorúbbak lesznek az időt húzókkal Angliában (Fotó: Getty Images)
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FIFA vb 2026 szabályok Premier League
Az angol Premier League szombaton közleményt adott ki arról, hogy a világbajnokságon látható új szabályokból melyek azok, amelyeket átvesz az új idényre, és melyeket nem vezeti be.

A szombaton kiadott iránymutatás szerint a Premier League-ben is egy percre növelik azt az időt, amíg nem jöhet vissza a pályára az ápolást kérő játékos. Eddig a PL-ben ez 30 másodperc volt, és továbbra is csak abban az esetben érvényes, ha a sérülést szenvedővel szemben szabálytalankodó ellenfél nem kap sárga vagy piros lapot.

Szintén az időhúzás visszaszorítását célozza meg a kirúgások és a bedobások felgyorsítása, a játékosoknak öt másodpercük lesz arra, hogy ezt elvégezzék, különben az ellenfél következik bedobással vagy szöglettel. A játékvezetőn múlik, mikor kezdi el a visszaszámolást, és ezt jeleznie kell a játékos számára.

A cseréknél tíz másodperce lesz a játékosnak, hogy elhagyja a pályát a tábla felmutatását követően. Ha ezt az időkorlátot átlépi, a csereként beálló játékos legalább egy percig nem léphet pályára, utána is csak az első játékmegszakításkor csatlakozhat a társaihoz. 

Az angol élvonal nem veszi át a vb-meccsek félidőinek közepén beiktatott 3 perces ivószünetet, amely a liga szerint feleslegesen tördeli a játékot.

A vb-n látott VAR-módosítások közül sem mindent vesz át a Premier League. A második sárga lapot okozó szabálytalanságot már megvizsgálhatja a videobíró, nem csak a közvetlen piros lapot érőt. Viszont fontos, hogy csak törölni lehet a második sárga lapot, az elmaradt büntetést nem lehet VAR-ral megfordítani, ilyen módon továbbra is csak közvetlen piros lapot ítélhetnek.

A Premier League nemet mondott a szöglet vagy kirúgás előtti utolsó érintés megvizsgálására. A világbajnokságon már módosíthatja a döntését a játékvezető a VAR-szobából kapott információ alapján, de Angliában úgy ítélték meg, ez felesleges időhúzás lenne.

 

FIFA vb 2026 szabályok Premier League
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