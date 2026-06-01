„A kapcsolatunk túlmutat a futballon” – érzelmes levélben búcsúzott a Liverpooltól Arne Slot

„Amikor először álltam a címer alatt az Anfield játékoskijárójában, tisztában voltam vele, mit követel tőlünk ez a klub. Most annak tudatában távozom, hogy mindig mindent megtettünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak” – ezen szavakkal búcsúzott a Liverpool FC-től a klub távozó menedzsere, Arne Slot a Liverpool Echo hasábjain, amelyet a Liverpool hivatalos honlapja is megosztott.

Érzelmes hangvételű írásában a „vörösöket” tavaly huszadik bajnoki címükig vezető szakember felidézte, milyen érzés volt 2020 után újra felemelni a serleget.

„Nem csak egy trófeáról volt szó, hanem a klubnál dolgozó sok-sok ember kémény munkájának, áldozathozatalának és elkötelezettségének elismeréséről. Ezt az érzést még inkább megédesítette, hogy veletek ünnepelhettünk” – szólt a drukkerekhez Slot, aki nem felejtett el megemlékezni a siker egyik részeséről, a hetekkel később autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról sem.

„Hetekkel a bajnoki ünneplés után elveszteni őt leírhatatlanul szomorú érzés volt. Olyan barátra, csapattársra és hihetetlenül jó emberre emlékezem most, aki ahányszor a csapat címerét viselte a szíve felett, ezrek életére volt hatással” – fogalmazott a távozó menedzser.

A holland edző köszönetet mondott a Liverpool-család támogatásáért, és mindenkit biztosított: örökre szívébe a zárta a klubot.

„A kapcsolatunk túlmutat a futballon. Az első perctől úgy éreztem, ide tartozom, óriási öröm volt veletek dolgozni. A Liverpool huszadik bajnoki címe mindannyiunké, és fontos mérföldkő a klub történetében. Erre mindnyájan büszkék lehetünk. A változás az élet része, de tudom, ez a csapat jövőben is megörvendezteti majd a szurkolókat.”