A futballszakírók Bruno Fernandest választották a PL-idény legjobbjának

2026.05.08. 20:18
Bruno Fernandes lett a futballszakíróknál az idény legjobbja (Fotó: Getty Images)
Az angol futballszakírók szerint Bruno Fernandes volt a 2025–2026-os idény legjobbja, megelőzve Declan Rice-t és Erling Haalandot.

Wayne Rooney 2010-es győzelme után újra Manchester United-játékost választottak az idény legjobbjának az angol futballszakírók. Bruno Fernandes a 900-nál is több voks 45 százalékot gyűjtött be, megelőzve Declan Rice-t és Erling Haalandot.

A 31 éves labdarúgónak nagyszerű idénye van, nyolc találattal és 20 gólpasszal segítette csapatát minden sorozatot számítva. A Manchester United ugyan egymás után a második évét zárja trófea nélkül, de már biztos, hogy a következő idényben elindulhat a Bajnokok Ligájában.

Az Opta statisztikái szerint Fernandes vett részt a legtöbb helyzet kidolgozásában, egészen pontosan 120-ban, megelőzve Szoboszlai Dominikot (65) és Enzo Fernándezt (64).

A hölgyeknél a Manchester City jamaicai csatára, Bunny Shaw végzett az élen, megelőzve a tavalyi győztes arsenalos Alessia Russót és a chelsea-s Lauren Jamest.

Az angol futballszakírók 1947 óta díjazzák az élvonal legjobb futballistáját.

 

