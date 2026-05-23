Az MU adja a Premier League-idény legjobb játékosát

A 31 éves futballista nyolc gólja mellett 20 gólpasszt osztott ki az idényben – ehhez a vasárnapi záró fordulóban még hozzátehet –, utóbbi kategóriában beállította Thierry Henry és Kevin De Bruyne Premier League-rekordját.

A portugál vb-keretben természetesen szereplő Fernandes 132 helyzetet alakított ki a mostani idényben, ez 43-mal több, mint a második helyen álló, a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik mérlege.

Fernandes a 2010–2011-es idény óta az első Manchester United-játékos, aki elnyerte az elismerést, akkor a szerb védő, Nemanja Vidics volt az idény legjobbja.