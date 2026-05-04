Az első vizsgálatok szerint nem lett súlyosabb baja a fejsérülést szenvedő Chelsea-játékosnak

2026.05.04. 19:25
Fotó: Getty Images
A Chelsea–Nottingham Forest angol bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a nottinghamiek védőjével, Zach Abbott-tal ütköző Jesse Derryt hordágyon vitték le a pályáról – klubja közlése szerint az angol utánpótlás-válogatott csatár eszméleténél van, és kommunikálni is tud.

Horrorisztikus jelenetet láthattak a nézők a londoniak 3–1-es vereségével végződő Chelsea–Nottingham Forest angol bajnoki mérkőzésen az első félidő hosszabbításnak első percében: a „kékek” 18 éves csatára, Jesse Derry a vendégek védőjével, Zach Abbott-tal ütközött, és eszméletlenül a földön maradt. A fiatalemberrre oxigénmaszkot adtak, majd hordágyon vitték le a pályáról, s mentővel kórházba szállították. Az állapotáról a mérkőzés után klubja rövid közleményben számolt be.

„A Chelsea FC megerősíti, hogy Jesse Derryt a Nottingham Forest elleni, hétfői Premier League-mérkőzés első félidejében történt lecserélése után elővigyázatosságból kórházba szállították. Jesse magánál van, beszél, és elővigyázatosságból vizsgálatoknak vetették alá. Gyors felépülést kívánunk neki, egyúttal szeretnénk köszönetet mondani egészségügyi stábunknak a gyors intézkedésért” – írta hivatalos honlapján a klub.

Az első félidei esethez hasonlóan a második játékrészben is történt egy kemény ütközés, amely után a Chelsea-kapusát, Robert Sánchezt, illetve a Nottingham középpályását, Morgan Gibbs-White-ot is le kellett cserélni fejsérülés miatt. Az ESPN értesülése szerint a lehetőségekhez képest mindketten jól vannak, csakúgy, mint Zach Abbott, de félő, hogy Gibbs-White-nak és Abbottnak ki kell hagynia az Aston Villa elleni Európa-liga-elődöntő csütörtöki visszavágóját.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)

AZ ÁLLÁS 
1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City33217566–29+37 70 
3. Manchester United351810763–48+15 64 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford351491252–46+6 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea351391354–48+6 48 
10. Fulham351461544–49–5 48 
11. Everton341381341–4147 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest351191544–46–2 42 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 

 

