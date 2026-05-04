Az első vizsgálatok szerint nem lett súlyosabb baja a fejsérülést szenvedő Chelsea-játékosnak

Horrorisztikus jelenetet láthattak a nézők a londoniak 3–1-es vereségével végződő Chelsea–Nottingham Forest angol bajnoki mérkőzésen az első félidő hosszabbításnak első percében: a „kékek” 18 éves csatára, Jesse Derry a vendégek védőjével, Zach Abbott-tal ütközött, és eszméletlenül a földön maradt. A fiatalemberrre oxigénmaszkot adtak, majd hordágyon vitték le a pályáról, s mentővel kórházba szállították. Az állapotáról a mérkőzés után klubja rövid közleményben számolt be.
„A Chelsea FC megerősíti, hogy Jesse Derryt a Nottingham Forest elleni, hétfői Premier League-mérkőzés első félidejében történt lecserélése után elővigyázatosságból kórházba szállították. Jesse magánál van, beszél, és elővigyázatosságból vizsgálatoknak vetették alá. Gyors felépülést kívánunk neki, egyúttal szeretnénk köszönetet mondani egészségügyi stábunknak a gyors intézkedésért” – írta hivatalos honlapján a klub.
Az első félidei esethez hasonlóan a második játékrészben is történt egy kemény ütközés, amely után a Chelsea-kapusát, Robert Sánchezt, illetve a Nottingham középpályását, Morgan Gibbs-White-ot is le kellett cserélni fejsérülés miatt. Az ESPN értesülése szerint a lehetőségekhez képest mindketten jól vannak, csakúgy, mint Zach Abbott, de félő, hogy Gibbs-White-nak és Abbottnak ki kell hagynia az Aston Villa elleni Európa-liga-elődöntő csütörtöki visszavágóját.
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66–29
|+37
|70
|3. Manchester United
|35
|18
|10
|7
|63–48
|+15
|64
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|35
|14
|9
|12
|52–46
|+6
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|35
|13
|9
|13
|54–48
|+6
|48
|10. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|11. Everton
|34
|13
|8
|13
|41–41
|0
|47
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44–46
|–2
|42
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18