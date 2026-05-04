Az első vizsgálatok szerint nem lett súlyosabb baja a fejsérülést szenvedő Chelsea-játékosnak

Horrorisztikus jelenetet láthattak a nézők a londoniak 3–1-es vereségével végződő Chelsea–Nottingham Forest angol bajnoki mérkőzésen az első félidő hosszabbításnak első percében: a „kékek” 18 éves csatára, Jesse Derry a vendégek védőjével, Zach Abbott-tal ütközött, és eszméletlenül a földön maradt. A fiatalemberrre oxigénmaszkot adtak, majd hordágyon vitték le a pályáról, s mentővel kórházba szállították. Az állapotáról a mérkőzés után klubja rövid közleményben számolt be.

„A Chelsea FC megerősíti, hogy Jesse Derryt a Nottingham Forest elleni, hétfői Premier League-mérkőzés első félidejében történt lecserélése után elővigyázatosságból kórházba szállították. Jesse magánál van, beszél, és elővigyázatosságból vizsgálatoknak vetették alá. Gyors felépülést kívánunk neki, egyúttal szeretnénk köszönetet mondani egészségügyi stábunknak a gyors intézkedésért” – írta hivatalos honlapján a klub.

Az első félidei esethez hasonlóan a második játékrészben is történt egy kemény ütközés, amely után a Chelsea-kapusát, Robert Sánchezt, illetve a Nottingham középpályását, Morgan Gibbs-White-ot is le kellett cserélni fejsérülés miatt. Az ESPN értesülése szerint a lehetőségekhez képest mindketten jól vannak, csakúgy, mint Zach Abbott, de félő, hogy Gibbs-White-nak és Abbottnak ki kell hagynia az Aston Villa elleni Európa-liga-elődöntő csütörtöki visszavágóját.