Nemzeti Sportrádió

Steve Clarke: Erről szól ez a csapat!

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 05:56
null
Steve Clarke (jobbra) és Andy Robertson a lefújás után (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Skócia Haiti
Amint arról beszámoltunk, Skócia 36 év után nyert újra világbajnoki mérkőzést, miután magyar idő szerint vasárnap hajnalban John McGinn góljával 1–0-ra legyőzte Haitit.

A győztes gólt szerző McGinn ezzel a legidősebb skót vb-gólszerző lett, 135 nappal idősebben talált be Haitinek, mint az 1982-s tornán a 31 éves és 103 napos korában eredményes Kenny Dalglish tette azt Új-Zéland ellen. Az Aston Villa csatára egy megpattanó lövésből volt eredményes, 21. gólját szerezte a nemzeti csapatban.

„Ez valami őrület, hogy nyertünk! Kétségtelen, hogy nem ez volt pályafutásom legszebb vagy legnagyobb gólja a válogatottban, de ez most kit érdekel?! Játszhattunk volna jobban? Ja. De ez számunkra egy kötelezően megnyerendő mérkőzés volt, meg kellett nyerjük és végül meg is nyertük. Egy generációnyi szurkolónknak még csak hasonló élményben sem lehetett része soha. Remélem, hogy holnap reggel, amikor a gyerekek felkelnek, csak úgy sugároznak majd a büszkeségtől. A Marokkó elleni pénteki mérkőzésre jó készülés volt ez a meccs” – idézte a győztes gólt szerző McGinnt a BBC.

Épp most mondtam, Andy Robertsonnak, hogy itt volt már az ideje, hogy megnyerjünk egy mérkőzést a csoportkörében egy tornának. Igazából mindenki azt mondta, hogy nyernünk kell és nyertünk is. Pontosan ez az amiről ez a csapat szól. A srácok tudnak játszani, de ha arról van szó, akkor beássák magukat és védekeznek. Mégpedig kiválóan. A végén a szurkolóink is hihetetlen teljesítményt nyújtottak, és azt hiszem, hogy a csapat egy remek estét szerzett nekik, hiszen, az ellenfelünknek igazán nagy lehetősége nem nagyon akadtak. Jól védekeztünk, igaz, azt el kell ismerni, hogy a labdával lehettünk volna jobbak is talán” – értékelt Steve Clarke skót szövetségi kapitány.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)
Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné
SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
Gólszerző: McGinn (28.)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

 

foci vb 2026 vb 2026 Skócia Haiti
Legfrissebb hírek

Vége az első félidőnek – Ausztrália–Törökország 1–0

Foci vb 2026
23 perce

Egy gyors kontrával vezetnek az ausztrálok – videó!

Foci vb 2026
41 perce

Statisztikák: több korrekord is megdőlt a skót-haiti meccsen

Foci vb 2026
53 perce

A törökök kimaxolták a meccsnézést Antalyában

Foci vb 2026
54 perce

Az ausztrál–török meccs is elkezdődött

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Ausztrália–Törökország

Foci vb 2026
1 órája

Vége, nyertek a skótok!

Foci vb 2026
2 órája

McGinn gólja döntött Bostonban, 36 év után nyert világbajnoki meccset Skócia

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik