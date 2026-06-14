Steve Clarke: Erről szól ez a csapat!

A győztes gólt szerző McGinn ezzel a legidősebb skót vb-gólszerző lett, 135 nappal idősebben talált be Haitinek, mint az 1982-s tornán a 31 éves és 103 napos korában eredményes Kenny Dalglish tette azt Új-Zéland ellen. Az Aston Villa csatára egy megpattanó lövésből volt eredményes, 21. gólját szerezte a nemzeti csapatban.

„Ez valami őrület, hogy nyertünk! Kétségtelen, hogy nem ez volt pályafutásom legszebb vagy legnagyobb gólja a válogatottban, de ez most kit érdekel?! Játszhattunk volna jobban? Ja. De ez számunkra egy kötelezően megnyerendő mérkőzés volt, meg kellett nyerjük és végül meg is nyertük. Egy generációnyi szurkolónknak még csak hasonló élményben sem lehetett része soha. Remélem, hogy holnap reggel, amikor a gyerekek felkelnek, csak úgy sugároznak majd a büszkeségtől. A Marokkó elleni pénteki mérkőzésre jó készülés volt ez a meccs” – idézte a győztes gólt szerző McGinnt a BBC.

Épp most mondtam, Andy Robertsonnak, hogy itt volt már az ideje, hogy megnyerjünk egy mérkőzést a csoportkörében egy tornának. Igazából mindenki azt mondta, hogy nyernünk kell és nyertünk is. Pontosan ez az amiről ez a csapat szól. A srácok tudnak játszani, de ha arról van szó, akkor beássák magukat és védekeznek. Mégpedig kiválóan. A végén a szurkolóink is hihetetlen teljesítményt nyújtottak, és azt hiszem, hogy a csapat egy remek estét szerzett nekik, hiszen, az ellenfelünknek igazán nagy lehetősége nem nagyon akadtak. Jól védekeztünk, igaz, azt el kell ismerni, hogy a labdával lehettünk volna jobbak is talán” – értékelt Steve Clarke skót szövetségi kapitány.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)

Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)

HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné

SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Gólszerző: McGinn (28.)

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