Nemzeti Sportrádió

Vége az első félidőnek – Ausztrália–Törökország 1–0

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 06:56
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának második mérkőzésének félidejében Ausztrália Nestory Irankunda 27. percben szerzett találatával vezet Törökország ellen.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 1–0 (1–0)
Vancouver, BC Place. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, O' Neill, Okon-Engstler, Bos – Irankunda, Metcalfe – M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek – Güler, Kökcü, Baris Yilmaz – Aktürkoglu. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz
Gólszerző: Irankunda (27.)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

 

foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
Legfrissebb hírek

Vb 2026: hét gól született a harmadik játéknapon – videós összefoglalók

Foci vb 2026
10 perce

Vincenzo Montella: Mindent megtettünk

Foci vb 2026
16 perce

Ha török vb-rajt, akkor vereség

Foci vb 2026
21 perce

Így nézett ki az ausztrálok védekezése Törökország ellen

Foci vb 2026
36 perce

Harminc lövés/fejes sem volt elég a törököknek a gólhoz

Foci vb 2026
40 perce

Amerikai pite: halott a Joga Bonito? – a 3. vb-játéknap kibeszélője

Foci vb 2026
48 perce

Ausztrália kihagyott helyzet nélkül nyert 2–0-ra Törökország ellen

Foci vb 2026
52 perce

Itt egy újabb meglepetés, Ausztrália két góllal verte a törököket

Foci vb 2026
55 perce
Ezek is érdekelhetik