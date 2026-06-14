Amerikai pite: halott a Joga Bonito? – a 3. vb-játéknap kibeszélője

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Katar–Svájc 1–1 (0–1)

Santa Clara, Levi's Stadion. Vezette: S. Martínez (hondurasi)

KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Alaeldin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1 (1–1)

New York/New Jersey, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez (Danilo, a szünetben), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 80.) – Raphinha, Lucas Paquetá (Cunha, 61.), Vinícius Jr. – Igor Thiago (Luiz Henrique, 62.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.)– Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Díaz (Talbi, 65.), Unahi (El-Murabet, 65.), El-Hanusz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerzők: Vinícius Jr. (32.), ill. Szaibari (21.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)

Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)

HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné

SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Gólszerző: McGinn (28.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz

Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)