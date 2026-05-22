Lelátót neveznek el Pep Guardioláról, és szobrot emelnek neki a Manchester City stadionjában

M. B.
2026.05.22. 14:13
Pep Guardiola Manchester City Etihad Stadion
Mint ismeretes, Pep Guardiola tízévnyi munkásság után távozik a Manchester City labdarúgócsapatától. A klub időközben közölte, hogy a csapat otthonául szolgáló Etihad Stadion északi lelátója a katalán edzőikon nevét viseli majd.

A szóban forgó, az elmúlt években bővítés alatt álló lelátó átnevezése egybeesik annak megnyitásával az évad utolsó bajnoki mérkőzésén – teszi hozzá a klubhonlap. Az immáron Pep Guardiola nevét viselő lelátó hétezerrel több nézőt képes befogadni a korábbi állapotokhoz képest, így a stadion befogadóképessége 61 ezerre nő. A lelátóhoz vezető útvonal mentén egy, a katalán edzőt ábrázoló szobor is helyet kap majd – olvasható a közleményben.

Angol labdarúgás
5 órája

Pep Guardiola távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – hivatalos

A katalán tréner sikerekben gazdag tíz évet töltött az angol klubnál.

Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez, hatszor lett a Premier League bajnoka a csapattal, az FA-kupát háromszor, a Ligakupát ötször nyerte meg, háromszor diadalmaskodott az idénynyitó Community Shields-mérkőzésen, és egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, valamint az európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette.

 

