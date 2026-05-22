Lelátót neveznek el Pep Guardioláról, és szobrot emelnek neki a Manchester City stadionjában

A szóban forgó, az elmúlt években bővítés alatt álló lelátó átnevezése egybeesik annak megnyitásával az évad utolsó bajnoki mérkőzésén – teszi hozzá a klubhonlap. Az immáron Pep Guardiola nevét viselő lelátó hétezerrel több nézőt képes befogadni a korábbi állapotokhoz képest, így a stadion befogadóképessége 61 ezerre nő. A lelátóhoz vezető útvonal mentén egy, a katalán edzőt ábrázoló szobor is helyet kap majd – olvasható a közleményben.