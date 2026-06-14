Sokan úgy vélik, ez inkább a FIFA világbajnoksága, semmint a mexikóiaké

– Megéri Mexikónak világbajnokságot rendeznie?

– A rövid válasz az, hogy igen, de csak bizonyos mértékig – mondta a Nemzeti Sportnak Francisco Mucino Martínez, a Forbes México gazdasági újságírója. – Lapunk egyik elemzése szerint a torna valamivel több mint négymilliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolhat Mexikóra, ami nagyjából a GDP 0.14 százalékának felel meg. Ez nem elhanyagolható összeg, ugyanakkor nem is akkora, hogy érdemben megváltoztatná az ország gazdasági pályáját. A becslések szerint a haszon egyharmada Mexikóvárosban csapódhat le, egyharmada Guadalajarában és Monterreyben, a fennmaradó rész pedig az ország más területein. Emellett mintegy százezer ideiglenes munkahely létrejöttével számolnak az országban. Csakhogy ezek a hatások döntően rövid távúak.

Még a legolcsóbb belépő ára is gondot jelent egy családnak

– Hogyhogy?

– Az új munkahelyek többsége ideiglenes, a gazdasági aktivitás nagy része pedig a torna hónapjaira koncentrálódik. Nem várható, hogy a világbajnokság hosszú évekre felgyorsítja a gazdasági növekedést vagy megoldja az ország szerkezeti problémáit. A szakértők ráadásul jelentősen eltérő becslésekkel dolgoznak: míg egyes hivatalos számítások több mint ötmillió látogató érkezésével kalkulálnak, más elemzők szerint az egymillió fő alatti vendégszám lehet reális. Ez a különbség jól mutatja, hogy jelenleg még inkább várakozásról beszélhetünk, semmint biztos gazdasági eredményekről.

– Mely ágazatok profitálhatnak a legtöbbet a rendezésből?

– Elsősorban azok, amelyek közvetlenül a turisták és a szurkolók költéseihez kapcsolódnak: a szállodaipar, az éttermek, a kiskereskedelem, a szórakoztatóipar és a közlekedés. Jelentős összegeket fordítottak infrastruktúra-fejlesztésekre is, különösen a közlekedés területén. A mexikóvárosi metró egyes állomásainak felújítása és a közlekedési kapcsolatok javítása mind olyan beruházás, amelyet részben a világbajnokság indokolt, ahogyan az Azték Stadion környezetének fejlesztése is ilyen.

– Ha vannak nyertesek, vesztesek is biztosan akadnak: kik azok?

– A kis- és középvállalkozások egy része. Sokan azt gondolják, hogy egy labdarúgó-világbajnokság mindenkinek üzleti lehetőség, de a valóság ennél összetettebb. A FIFA rendkívül szigorúan védi a saját márkáit és szponzorait, ezért számos helyi vállalkozás nem tudja kihasználni a tornát övező érdeklődést. Az Azték Stadion körül például évtizedek alatt alakult ki egy sajátos gazdasági rendszer: meccsnapokon árusok százai értékesítenek mezeket, zászlókat, ételt vagy italt. Sok családnak ezek a napok fontos bevételi forrást jelentenek, a világbajnokság alatt azonban sokan nem dolgozhatnak a megszokott helyükön, mert a FIFA kizárólag a hivatalos partnerek jelenlétét engedélyezi a stadion közvetlen környezetében. Látni kell, hogy az ország gazdaságának jelentős része az informális szektorban működik. Az elmúlt években a gyenge gazdasági növekedés és a visszafogott beruházások miatt nem jött létre elegendő munkahely, ezért emberek milliói kisebb vállalkozásokból, utcai árusításból vagy alkalmi munkákból élnek. Az alacsony beruházási szint nemcsak a gazdasági növekedést fogja vissza, hanem a foglalkoztatást is – ebből fakad, hogy az informális gazdaság sok ember számára továbbra is létfontosságú.

– Miként érinti a világbajnokság a helyiek mindennapjait?

– Ahogy látom, nem feltétlenül pozitívan. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a mérkőzések idején lehetőség szerint otthonról dolgozzanak, csökkentve ezzel a forgalmat. Az is furcsa, hogy egyes közlekedési helyzetekben elsőbbséget élveznek a jeggyel rendelkező szurkolók az ott élőkkel szemben. Sokan úgy érzik, hogy a saját városukban is háttérbe szorulnak a torna miatt.

– A meccsjegyárak miatt is sok kritika érte a tornát – pedig Gianni Infantino FIFA-elnök szerint nem drágák a belépők.

– A legolcsóbb jegy ára körülbelül háromszázhetven dollár volt, míg a legdrágább elérhette az ezernyolcszázat – a prémiumcsomagok árát hagyjuk is, mert azok nyolcezer dollárnál is többe kerülhettek. Eközben egy átlagos mexikói háztartás havi jövedelme mintegy ezerötszáz dollár, tehát egyetlen mérkőzés megtekintése egy család számára a havi bevétel jelentős részét felemésztené. Sok ember úgy véli, ez inkább a FIFA világbajnoksága, semmint a mexikóiaké. A torna egyre inkább a tehetősebb rétegek, a vállalati vendégek és a külföldi turisták eseményének tűnik, az átlagos futballszurkoló számára egyre inkább elérhetetlenné válik a helyszíni meccsélmény.

A legendás aréna felújítása jelentős beruházás volt

– Nyolc éve ítélték Mexikónak a társrendezői jogot: a társadalom akkoriban támogatta a rendezést?

– Kezdettől fogva megosztottak voltak az emberek. Sokan büszkék arra, hogy Mexikó története során harmadszor lehet házigazda, mások viszont úgy vélik, jelenleg fontosabb problémákkal kellene foglalkoznia az országnak. A közbiztonság, az eltűnt személyek ügye, a korrupció, az infláció, a megélhetés költségeinek növekedése és a lakhatás mind olyan kérdés, amely sokak szerint előrébb való egy világbajnokságnál. Gyakran találkozom azzal a véleménnyel, hogy az ország jelenlegi helyzetében nem most lenne itt az ideje egy ilyen esemény megrendezésének. A világ ugyan minket figyel, a mexikóiak többsége inkább a saját mindennapi problémáival foglalkozik.

– A világbajnokság miatt végrehajtott fejlesztések mennyire találkoztak a lakosság igényeivel?

– Sok kritikát kaptak. Az emberek egy része úgy érezte, több projekt inkább látványberuházás volt, semmint valódi fejlesztés. A közösségi médiában különösen nagy visszhangot kaptak a díszítések, festések, dekorációk és a metróállomásokon megjelent látványos elemek. Sokan azt mondják, hogy a pénzt inkább utakra, közlekedésre vagy a közszolgáltatások fejlesztésére kellett volna fordítani. Ugyanakkor történt olyan beruházás is, amelyet fontosnak tartok: a mexikóvárosi repülőtér korszerűsítését. Az utasforgalom kezelése, az automatizált rendszerek fejlesztése és a határátlépés gyorsítása hosszú távon is hasznos lehet. Emellett a legendás Azték Stadion felújítása is jelentős beruházás volt.

– Mindezt megengedhette magának az ország? Milyen állapotban van jelenleg a mexikói gazdaság?

– Egészen más helyzetben van Mexikó, mint az előző két hazai rendezésű világbajnokság idején. Ezerkilencszázhetvenben az úgynevezett „mexikói csoda” időszakát éltük: erőteljes gazdasági növekedés, alacsony infláció és optimizmus jellemezte az országot. A kormány akkoriban a vb-t és a két évvel korábbi olimpiát is arra használta, hogy Mexikó fejlődését a világ szeme elé tárja. 1986-ban ezzel szemben súlyos adósságválság, bankrendszeri problémák és gazdasági nehézségek jellemezték az országot, ráadásul egy évvel a torna kezdete előtt pusztító földrengés sújtotta Mexikóvárost. Most egyik helyzet sem áll fenn: nem vagyunk válságban, de nem is növekszünk igazán. Az elmúlt huszonöt év egyik legnagyobb problémája a tartósan alacsony gazdasági növekedés. A fejlődő országokhoz képest a nagyjából kétszázalékos átlagos GDP-növekedés gyengének számít, az elmúlt hét évben pedig ennél is szerényebb volt a teljesítmény. A helyzetet tovább nehezíti a köz- és magánberuházások visszaesése, ami korlátozza az új munkahelyek létrejöttét és erősíti az informális gazdaság szerepét. Bár Mexikó nincs olyan helyzetben, mint néhány másik latin-amerikai ország, az élelmiszer-infláció az elmúlt években két számjegyű volt. Az ország gazdasága nincs katasztrófahelyzetben, ám stagnál, miközben a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek. A kormány jelentős összegeket fordít nyugdíjakra és szociális programokra, amelyek sok családnak valódi segítséget jelentenek, ugyanakkor sokan úgy érzik, hogy ez nem elegendő az ország összes problémájának kezelésére, különösen a közszolgáltatások és az infrastruktúra területén.

Fotó: IMAGO/Josue Perez

– Miben különbözik leginkább a mostani világbajnokság hangulata az ezerkilencszáznyolcvanhatos tornáétól?

– A legnagyobb különbség társadalmi jellegű. Negyven évvel ezelőtt nagyobb volt a lelkesedés, az emberek izgatottabban várták a tornát, és a válogatott szereplése is sokakat felvillanyozott. Manapság a közösségi média, a napi politikai viták és a folyamatosan érkező negatív hírek jelentősen befolyásolják a kedélyeket. Sokan egyszerűen nincsenek olyan hangulatban, hogy ünnepeljék a világbajnokságot.

A szervezett bűnözés elleni harcot soha nem adják fel

– Érez valamennyi változást a közhangulatban a nyitó mérkőzést követően?

– A torna előtt sokan közömbösen, szkeptikusan viszonyultak a világbajnoksághoz, azonban a lelkesedés lassan, de egyértelműen növekszik. Az utcákon egyre többen viselik a nemzeti csapat mezét, többet beszélnek a mérkőzésekről. A gazdasági problémák nem tűntek el, a társadalmi viták sem értek véget, de a világbajnokság első napjai után sok mexikói ismét úgy érzi, hogy végre neki is van kötődése a tornához.

– Mi lehet a világbajnokság leginkább pozitív hozadéka Mexikónak?

– A sikeres rendezés elősegítheti a nemzetközi megítélés javítását. A világsajtóban Mexikó gyakran a bűnözéssel, a drogkartellekkel vagy a biztonsági problémákkal kapcsolatban jelenik meg. Egy sikeresen lebonyolított világbajnokság ugyan nem oldja meg ezeket a gondokat, de lehetőséget ad arra, hogy az ország egy másik arcát is megmutassa: azt, hogy képes megszervezni és biztonságosan lebonyolítani a világ egyik legnagyobb sporteseményét, miközben vendégül látja a világ minden tájáról érkező szurkolókat. A hatóságoknak különösen fontos volt, hogy a torna előtt azt az üzenetet közvetítsék, hogy urai a biztonsági helyzetnek. Ennek részeként nagy figyelmet kapott egy ismert kartellvezető, El Mencho elleni sikeres akció is, amit sokan annak bizonyítékaként értelmeztek, hogy az állam képes fellépni a szervezett bűnözéssel szemben. Persze, egyetlen rendőrségi vagy katonai akció nem oldja meg Mexikó biztonsági problémáit, de a világbajnokság idején az embereknek az is fontos, hogy a világ ne kizárólag a negatív híreken keresztül tekintsen az országukra, hanem a futball miatt kerüljön középpontba.

A hatóságok pénteken is lezárták a Reforma sugárút egy részét. A forgalmi korlátozást egészen más okból rendelték el, mint csütörtök este, amikor a mexikói győzelmet ünneplő tömegek tódultak az utcára: ezúttal a június 1-je óta tartó tanársztrájk szervezte megmozdulását Mexikóváros egyik legforgalmasabb csomópontjára. A demonstráció békésen zajlott, a résztvevők továbbra is a bérek és nyugdíjak kérdésének rendezését tartják első számú követelésüknek. Csakhogy úgy tűnik, hogy a pedagógusok egyre kevésbé tudnak nyomást gyakorolni a kormányzatra, amely négy tárgyalási kört követően sem teljesítette a tanárok kéréseit, és a világbajnokság elrajtolásával talán már nem is tulajdonít olyan nagy jelentőséget annak, hogy kiegyezzen az oktatásban dolgozókkal. A nyitó meccs másnapján is folytatódtak a tanártüntetések

A nyitó mérkőzés előtt hónapokig kérdéses volt, hogy az Azték Stadion – a FIFA hivatalos terminológiájában Mexico City Stadium – valóban készen áll-e a világbajnokság rajtjára. A legendás létesítmény ugyan március végén újranyitott, a felújítást számos kritika érte: szurkolók és szakírók egyaránt kifogásolták a munkálatok csúszását, a befejezetlen részleteket, egyes helyeken a gyenge kivitelezési minőséget, valamint a szervezési problémákat. Egy hónappal a torna előtt még olyan beszámolók is megjelentek, amelyek hiányos mosdókról, rossz rálátást biztosító szektorokról, leváló betondarabokról és akadozó digitális rendszerekről szóltak. A kételyeket erősítette, hogy még a világbajnoki nyitány előtti napokban is dolgoztak a stadion egyes részein: sajtóértesülések szerint a munkások az utolsó pillanatig a végső simításokon dolgoztak. A nyitó mérkőzés után azonban a legtöbb értékelés pozitív hangvételű volt. A több mint nyolcvanezer néző előtt megrendezett Mexikó–Dél-Afrika találkozó rendben lezajlott, a stadion méltó környezetet nyújtott történelmi szerepéhez: elsőként adott otthont három különböző vb-n nyitó mérkőzésnek. Bár a létesítmény környékén tüntetések és biztonsági incidensek is történtek, a rendezők összességében sikerrel vették az első nagy próbatételt. Jól vizsgázott az Azték Stadion, pedig sokan aggódtak miatta