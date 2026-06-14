Nemzeti Sportrádió

Egy gyors kontrával vezetnek az ausztrálok – videó!

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 06:39
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Nestory Irankunda foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának második mérkőzésén Ausztrália Nestory Irankunda révén megszerezte a vezetést Törökország ellen az első félóra végéhez közeledve.

A GÓL

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 1–0
Vancouver, BC Place. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, O' Neill, Okon-Engstler, Bos – Irankunda, Metcalfe – M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek – Güler, Kökcü, Baris Yilmaz – Aktürkoglu. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz
Gólszerző: Irankunda (27.)

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Nestory Irankunda foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
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