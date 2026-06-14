Egy gyors kontrával vezetnek az ausztrálok – videó!

A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának második mérkőzésén Ausztrália Nestory Irankunda révén megszerezte a vezetést Törökország ellen az első félóra végéhez közeledve.

A GÓL VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 1–0

Vancouver, BC Place. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, O' Neill, Okon-Engstler, Bos – Irankunda, Metcalfe – M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek – Güler, Kökcü, Baris Yilmaz – Aktürkoglu. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz

Gólszerző: Irankunda (27.) ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!