Nemzeti Sportrádió

Úszás: ifi ob után ifi Eb, majd felnőtt Eb várja Antal Dávidot

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.06.14. 09:12
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Antal Dávid úszás utánpótlás utánpótlássport
Eddig sem unatkoz(hat)ott, augusztus közepéig pedig még kevésbé fog ráérni Antal Dávid, akire ifjúsági, majd felnőtt Eb ró kiemelten fontos kötelezettséget.

Az áprilisi felnőtt magyar bajnokság után június első hetében a korosztályos ob szólította medencébe Antal Dávidot, aki a debreceni erőpróbát követően sem töprenghet el holmi nyári vakációs programon. Olyannyira nem, hogy az eddig is kőkemény felkészülés megállás nélkül folytatódik, hiszen a Bátori Sárkány 17 éves húzóemberére

júliusban a müncheni ifjúsági Európa-bajnokság vár, augusztusban pedig a párizsi felnőtt kontinensviadal kínál további roppant nehéz, ugyanakkor kétségtelenül vonzó feladatot.

„És akkor még ott van neki a kis érettségi, a tanulás – csatlakozott az iménti gondolatsorhoz a nyírbátoriak fiatal „fősárkányának” mestere, Kaliba Viktor. – Merthogy most másodikos, kis érettségit tesz, amire bizony készülnie kell, az is megterhelő, s e mellé jön még a két Európa-bajnokság... Szóval van munka elég, dolgozni kell végig.”

Az idei „meló” mindenesetre visszaigazolta, hogy továbbra is jó úton járnak, hiszen két hónapja Sopronban Dávid

megszerezte élete első felnőtt bajnoki címét,

ráadásul a magyar úszósport egyik nagy hagyományú műfajában, 200 méter pillangón, majd június első napjaiban valósággal tarolt az ifjúsági ob-n Debrecenben, ahol az egész mezőny első számú „nagyvállalkozójaként” tíz számban indult, s nyolc medállal gazdagodott, ráadásul az órával vívott külön csatáját is rendre megnyerte.

„Pedig nem a minél jobb idő volt a cél, hanem hogy ússzak egy nagyon jót, miután az edzőmmel megbeszéltük, hogy edzésnek tekintjük a korosztályos ob-t, s ha minden jól megy, tíz előfutamban és tíz döntőben rajtolok – mesélte utóbb az úszószövetség honlapjának. – Ehhez képest nyertem hat aranyat, két ezüstöt, s volt még két negyedik helyem, úsztam négy ifi Eb-s A szintet, az utolsó, huszadik számomban pedig egyéni csúccsal lettem első száz pillén olyan idővel, ami az ifiknél Európában is nagyon erős...”

Okkal volt hát elégedett Kaliba Viktor is.

„Nagyon jól bírta a terhelést, jól reagált mindenre, pedig olyan távokon és számokban is úszott, ahol nem szokott, de végigcsinálta, méltó módon ahhoz, hogy ez volt az utolsó ifjúsági nagymedencés bajnoksága, jövőre már felnőttben versenyez” – összegzett honlapunknak a mester, aki abból a szempontból is jó szívvel nyugtázhatta Dávid négynapos összteljesítményét, mellyel nem mellesleg az ob legeredményesebb versenyzője lett, hogy jó egy hónap múlva Münchenben kell helytállnia a tavaly fő számában, 200 pillangón ifjúsági Európa-bajnok és vb-második tanítványának.

„Debrecenben nagyon jó időket ment, jó lesz az ifi Eb-n is, ahol szükség lesz rá nem csupán az egyéni számokban. Végigtolja a pilleszámokat, vagyis az 50-et, a 100-at és a 200-at, de nagyot nyújthat a váltókban is, és nemcsak a vegyesekben, hanem a 4x200-as gyorsváltóban is, mert megmutatta az ob-n a gyorstudását is, hiszen a harmadik időt úszta a kétszázas döntőben” – mondta Kaliba Viktor.

(Kiemelt képünkön: kijárt a gratuláció az utolsó ifi ob-jén parádézó Antal Dávidnak Forrás: musz.hu/Tésik Attila)

Antal Dávid úszás utánpótlás utánpótlássport
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