Nemzeti Sportrádió

PL: 24 év után itt a vége – James Milner bejelentette visszavonulását

T. Z.T. Z.
2026.06.01. 10:28
null
James Milner visszavonul (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Brighton James Milner Premier League
A korábbi angol válogatott labdarúgó, a Liverpoollal Bajnokok Ligáját is nyerő James Milner hétfő délelőtt bejelentette, hogy visszavonul az aktív labdarúgástól.

A 40 éves középpályás korábban több mint hatvanszor szerepelt az angol válogatottban, s hosszú pályafutása során a Liverpoolt, a Manchester Cityt, az Aston Villát, a Newcastle Unitedet és a Leeds Unitedet is erősítette. A Manchester Cityvel és a Liverpoollal is megnyerte a Premier League-et, a „Vörösök” játékosaként továbbá a Bajnokok Ligája-serleget is magasba emelhette 2019-ben. Legutóbb a Brighton & Hove Albion játékosa volt, amelyben 2023 óta szerepelt, és egy rekordot is felállított: Brighton-játékosként döntötte meg ugyanis Gareth Barry rekordját, s 658 mérkőzéssel ő lett a Premier League történetének legtöbbször pályára lépő labdarúgója.

Milner hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy 24 Premier League-ben eltöltött év után visszavonul az aktív labdarúgástól: „Minden klub hatalmas szerepet játszott az életemben és a pályafutásomban, ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A tulajdonosoknak, a személyzetnek, az edzőknek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, akik minden lépésemnél mellettem álltak” – fogalmazott, és megemlékezett arról is, hogy mindössze 16 éves volt, amikor a Leeds színeiben bemutatkozott az angol élvonalban. 

„A labdarúgás sokkal többet adott nekem, mint azt valaha el tudtam volna képzelni, mindig hálás leszek ezért. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt az utazásomnak” – zárta bejegyzését.

 

angol foci Brighton James Milner Premier League
Legfrissebb hírek

Öt év után távozik a Liverpool francia válogatott hátvédje – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.29. 12:13

Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham

Angol labdarúgás
2026.05.24. 19:13

Premier League: Liverpoolban verte meg az Evertont a Sunderland, óriási bajban a West Ham

Angol labdarúgás
2026.05.17. 20:30

A Chelsea bejelentette Xabi Alonso érkezését – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.17. 10:55

Semenyo mestermunkája döntött, nyolcadszor lett kupagyőztes a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.05.16. 17:59

Manchester United: Carricket még az idény vége előtt megerősíthetik posztján – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.13. 13:21

Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

Angol labdarúgás
2026.05.10. 19:34

A végén büntetett a Nottingham a Newcastle ellen, és közel van a bennmaradáshoz

Angol labdarúgás
2026.05.10. 17:05
Ezek is érdekelhetik