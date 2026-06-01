PL: 24 év után itt a vége – James Milner bejelentette visszavonulását

A 40 éves középpályás korábban több mint hatvanszor szerepelt az angol válogatottban, s hosszú pályafutása során a Liverpoolt, a Manchester Cityt, az Aston Villát, a Newcastle Unitedet és a Leeds Unitedet is erősítette. A Manchester Cityvel és a Liverpoollal is megnyerte a Premier League-et, a „Vörösök” játékosaként továbbá a Bajnokok Ligája-serleget is magasba emelhette 2019-ben. Legutóbb a Brighton & Hove Albion játékosa volt, amelyben 2023 óta szerepelt, és egy rekordot is felállított: Brighton-játékosként döntötte meg ugyanis Gareth Barry rekordját, s 658 mérkőzéssel ő lett a Premier League történetének legtöbbször pályára lépő labdarúgója.

Milner hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy 24 Premier League-ben eltöltött év után visszavonul az aktív labdarúgástól: „Minden klub hatalmas szerepet játszott az életemben és a pályafutásomban, ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A tulajdonosoknak, a személyzetnek, az edzőknek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, akik minden lépésemnél mellettem álltak” – fogalmazott, és megemlékezett arról is, hogy mindössze 16 éves volt, amikor a Leeds színeiben bemutatkozott az angol élvonalban.

„A labdarúgás sokkal többet adott nekem, mint azt valaha el tudtam volna képzelni, mindig hálás leszek ezért. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt az utazásomnak” – zárta bejegyzését.