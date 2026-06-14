Nemzeti Sportrádió

A törökök kimaxolták a meccsnézést Antalyában

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 06:26
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A 2000 éves amfiteátrum nézőterén a fénykorban 4000 néző fért el (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
A török válogatott 24 évvel a 2002-es torna bronzmeccse után játszhat ismét világbajnoki mérkőzést: az első csoportmeccsen Ausztrália az ellenfél Vancouverben. Nyilván nem jutott el mindenki Kanada nyugati partjára, hogy a helyszínről kövesse Vincenzo Montella csapata első meccsét, az otthonmaradottaknak például Antalyában talán az eddigi legszebb meccsnézős szurkolói zónát alakították ki a helyiek: egy ókori amfiteátrum színpadjára állították fel a kivetítőt, a nézők meg körben a lelátón ülhetnek.

 

Watch party in Turkey, Antalya Antiphellos Amphitheatre 06:30am
by u/WildBang in soccer

 

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