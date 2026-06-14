A törökök kimaxolták a meccsnézést Antalyában

A török válogatott 24 évvel a 2002-es torna bronzmeccse után játszhat ismét világbajnoki mérkőzést: az első csoportmeccsen Ausztrália az ellenfél Vancouverben. Nyilván nem jutott el mindenki Kanada nyugati partjára, hogy a helyszínről kövesse Vincenzo Montella csapata első meccsét, az otthonmaradottaknak például Antalyában talán az eddigi legszebb meccsnézős szurkolói zónát alakították ki a helyiek: egy ókori amfiteátrum színpadjára állították fel a kivetítőt, a nézők meg körben a lelátón ülhetnek.