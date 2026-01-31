Kétgólos hátrányból fordított a Chelsea a városi derbi második félidejében

Korán hátrányba került a Chelsea, a 7. percben Jarrod Bowen ívelt középre a tizenhatos jobb sarkától, nem ért bele a senki, a labda a jobb kapufáról befelé pattant. Az első félidőben nem volt meggyőző a hazai csapat, így tovább tudta növelni előnyét a West Ham. A második gólpasszát jegyző Aaron Wan-Bissaka gurította vissza a labdát, Crysencio Summerville pedig futtából, 14 méterről a kapu bal oldalába bombázott.

A szünet után még voltak lehetőségei a vendégeknek, ám ezt követően a „kékek” átvették az irányítást, és egyre jobban nyomtak. Jött is a szépítés, Wesley Fofana emelte be jobbról a labdát, a hosszún érkező Joao Pedro pedig négy méterről a kapu bal oldalába fejelt. Nem úszta meg az egyenlítést sem a WHU, ugyan Malo Gusto bólintása után még Max Kilman a labdát a lécre fejelve mentett, de érkezett Marc Cucurella, aki közeli csukafejessel vette be a kaput. Aztán a harmadik hazai gól már nem lógott a levegőben, sőt, a „kalapácsosok” védője, Jean-Clair Todibo közel járt a gólhoz, csakhogy a bal kapufát találta el.

A ráadásban jártunk már, amikor a semmiből mégis betalált a Chelsea, Joao Pedro centerezett, majd Enzo Fernández lőtt a kapu bal oldalába 11 méterről. Aztán az utolsó pillanatokban óriási tömegjelenet alakult ki, elszabadultak az indulatok, és Todibo piros lapot kapott, amiért fojtogatta Joao Pedrót. A vendéglátó sorozatban ötödször győzte le városi riválisát, és zsinórban ötödik sikerét aratta minden sorozatot figyelembe véve. 3–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)

Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)

Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Aston Villa–Brentford

15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace

17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)