Alisson visszatért a Liverpoolba, hosszabbított és a BL-re összpontosít

Jókora csapást jelentett a Liverpoolnak a Tottenham elleni hazai 1–1 vasárnap a Premier League-ben, és sokat elárul a csapat teljesítményéről, hogy a Liverpool gólját szerző Szoboszlai Dominiknál a legtöbb elemző csak egyvalakit látott jobbnak: a kapus Alissont.

„Nehéz megmagyarázni a történteket. Végig mi irányítottuk a mérkőzést, de talán azért nem sikerült megtartani a három pontot, mert túlságosan igyekeztünk megszerezni a megnyugtató második gólt. Kinyíltunk, és az utolsó pillanatban érkezett a fájdalmas egyenlítés, ami miatt úgy érezzük, hogy vereséget szenvedtünk. A futballban viszont tisztelni kell az ellenfelet, a Premier League roppant kiegyenlített sorozat, tehát nem tehetünk mást, mint összeszedni magunkat a következő mérkőzésre – értékelte a találkozót a Spíler Tv-nek Alisson. – Így rögtön a meccs után nehéz bármit is pozitívnak látni. Számos helyzetet dolgoztunk ki, talán ez az egy, amibe kapaszkodhatunk, de egy olyan találkozót követően, amelyen az utolsó pillanatban úszik el a győzelem, muszáj először venni egy mély levegőt, hogy másnap tiszta fejjel tudjuk végiggondolni, mit kell kijavítani, illetve mit csináltunk jól.”

A brazil kapus mögött mozgalmas napok állnak, a Spurs ellen térhetett ugyanis vissza kisebb izomsérülésből, ami miatt a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első, törökországi felvonását (0–1) ki kellett hagynia. Továbbá a hétvégén napvilágot látott, hogy a Liverpool aktiválta a szerződésébe foglalt hosszabbítási lehetőséget, így a nyáron lejáró megállapodása legalább egy évvel, azaz 2027 nyaráig meghosszabbodott.

„Valóban meghosszabbítottuk a szerződést, de titoktartási kötelezettségem van, így az időtartamról nem nyilatkozhatok” – mondta a játékos ügynöke, Zé Maria Ness még a hétvégén a WinWinnek. A Liverpool így biztosan nem veszíti el ingyen Alissont, aki iránt a hírek szerint két olasz óriás, az Inter és a Juventus egyre élénkebb érdeklődést mutatott az elmúlt időszakban, sőt, a hírek szerint az angol klub a nyáron még jelentősebb ajánlat esetén sem szeretné elengedni.

Alissont érthető módon most sokkal inkább a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő visszavágója foglalkoztatja, amelyről a következőket mondta a Spílernek: „Először is ki kell pihenni a Tottenham elleni bajnoki meccset, mert máris a nyakunkon az újabb fontos összecsapás. Ugyanakkor nem pazarolhatjuk az energiánkat az önsajnálatra és a sopánkodásra, arra összpontosítunk, hogy a hátrányból felálljunk. A csapat nehéz helyzetben van, de tudjuk, hogy a BL-ben máshogy is alakulhatnak az események, elhódíthatnánk egy értékes trófeát, ami ösztönzőleg hat ránk. Persze tudjuk, hogy a Galatasaray milyen játékerőt képvisel, az első mérkőzésen ezt bizonyította, úgyhogy sokkal jobban kell játszanunk, mint Isztambulban, hogy a magunk javára fordítsuk a párharcot.”