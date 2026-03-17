Alisson visszatért a Liverpoolba, hosszabbított és a BL-re összpontosít
Jókora csapást jelentett a Liverpoolnak a Tottenham elleni hazai 1–1 vasárnap a Premier League-ben, és sokat elárul a csapat teljesítményéről, hogy a Liverpool gólját szerző Szoboszlai Dominiknál a legtöbb elemző csak egyvalakit látott jobbnak: a kapus Alissont.
„Nehéz megmagyarázni a történteket. Végig mi irányítottuk a mérkőzést, de talán azért nem sikerült megtartani a három pontot, mert túlságosan igyekeztünk megszerezni a megnyugtató második gólt. Kinyíltunk, és az utolsó pillanatban érkezett a fájdalmas egyenlítés, ami miatt úgy érezzük, hogy vereséget szenvedtünk. A futballban viszont tisztelni kell az ellenfelet, a Premier League roppant kiegyenlített sorozat, tehát nem tehetünk mást, mint összeszedni magunkat a következő mérkőzésre – értékelte a találkozót a Spíler Tv-nek Alisson. – Így rögtön a meccs után nehéz bármit is pozitívnak látni. Számos helyzetet dolgoztunk ki, talán ez az egy, amibe kapaszkodhatunk, de egy olyan találkozót követően, amelyen az utolsó pillanatban úszik el a győzelem, muszáj először venni egy mély levegőt, hogy másnap tiszta fejjel tudjuk végiggondolni, mit kell kijavítani, illetve mit csináltunk jól.”
A brazil kapus mögött mozgalmas napok állnak, a Spurs ellen térhetett ugyanis vissza kisebb izomsérülésből, ami miatt a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első, törökországi felvonását (0–1) ki kellett hagynia. Továbbá a hétvégén napvilágot látott, hogy a Liverpool aktiválta a szerződésébe foglalt hosszabbítási lehetőséget, így a nyáron lejáró megállapodása legalább egy évvel, azaz 2027 nyaráig meghosszabbodott.
„Valóban meghosszabbítottuk a szerződést, de titoktartási kötelezettségem van, így az időtartamról nem nyilatkozhatok” – mondta a játékos ügynöke, Zé Maria Ness még a hétvégén a WinWinnek. A Liverpool így biztosan nem veszíti el ingyen Alissont, aki iránt a hírek szerint két olasz óriás, az Inter és a Juventus egyre élénkebb érdeklődést mutatott az elmúlt időszakban, sőt, a hírek szerint az angol klub a nyáron még jelentősebb ajánlat esetén sem szeretné elengedni.
Alissont érthető módon most sokkal inkább a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő visszavágója foglalkoztatja, amelyről a következőket mondta a Spílernek: „Először is ki kell pihenni a Tottenham elleni bajnoki meccset, mert máris a nyakunkon az újabb fontos összecsapás. Ugyanakkor nem pazarolhatjuk az energiánkat az önsajnálatra és a sopánkodásra, arra összpontosítunk, hogy a hátrányból felálljunk. A csapat nehéz helyzetben van, de tudjuk, hogy a BL-ben máshogy is alakulhatnak az események, elhódíthatnánk egy értékes trófeát, ami ösztönzőleg hat ránk. Persze tudjuk, hogy a Galatasaray milyen játékerőt képvisel, az első mérkőzésen ezt bizonyította, úgyhogy sokkal jobban kell játszanunk, mint Isztambulban, hogy a magunk javára fordítsuk a párharcot.”
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|30
|15
|9
|6
|54–41
|+13
|54
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49–40
|+9
|49
|6. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|7. Brentford
|30
|13
|6
|11
|46–42
|+4
|45
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|11. Fulham
|30
|12
|5
|13
|40–43
|–3
|41
|12. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|30
|7
|11
|12
|37–48
|–11
|32
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17