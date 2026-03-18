Pau Cubarsí: Mindenképpen tovább kell jutnunk

Sohasem jutott még nyolc közé a Bajnokok Ligájában a Newcastle, sőt, már a nyolcaddöntőbe kerülés is klubtörténeti bravúr. Ehhez képest a Barcelona ötször nyerte meg a legrangosabb európai kupát, az előző kiírásban elődöntőt játszott, és soraiban tudhatja napjaink egyik legjobb futballistáját, az Eb-győztes Lamine Yamalt. Ám hiába számítottak esélyesebbnek a katalánok, az idegenbeli 1–1 után nyílt maradt a párharc.

„Így vagy úgy, de mindenképpen tovább kell jutnunk – jelentette ki a találkozó előtti sajtótájékoztatón Pau Cubarsí, a Barca 19 éves védője. – Semmit sem jelent, hogy az előző idényben az elődöntőig meneteltünk, a Newcastle pedig még sohasem jutott a legjobb nyolc közé. Csak az számít, milyen hozzáállással megyünk ki a pályára. Az angol csapat az első mérkőzésen nagyon intenzíven futballozott, jól védekezett, de ezúttal itthon játszunk, így más lesz a meccs képe. A keretünk jelentős része fiatal, nincs még sok rutinunk ezen a szinten, de az a célunk, hogy nyomot hagyjunk a klub történelmében.”

A 16 éves Leonard Prescott védhet az Atalanta ellen (Fotó: AFP)

Tizenhat éves kapus védhet a bajoroknál

Sérülések sújtják a kapusokat a münchenieknél, de izgulniuk így sem kell az Atalanta ellen.

Nyugodtan várhatja az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntő hazai visszavágóját a sorozat egyik favoritja, a Bayern München, miután a múlt héten Bergamóban 6–1-re győzött. Egyedül az hozhat némi izgalmat vagy kuriózumot a párharcba, hogy a bajorok mind a négy kapusa sérült, Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich és Leon Klanac sem bevethető. Így (hacsak Urbig fel nem épül agyrázkódásából) minden bizonnyal egy tinédzser, a 16 éves Leonard Prescott áll majd a hazaiak kapujában, aki a Leverkusen elleni bajnokin (amelyen Ulreich combizomszakadást szenvedett) már a kispadon ült. A 196 centiméter magas futballista New Yorkban született, és természetesen most mutatkozhatna be a Bayern felnőttcsapatában. Az U17-es német válogatottban eddig hatszor szerepelt.

Eltiltás miatt Joshua Kimmich és Michael Olise játékára sem számíthat Vincent Kompany vezetőedző, de még így sem kell izgulniuk az ötgólos előnyben lévő bajoroknak.

Nem mondott le a továbbjutásról a Tottenham (Fotó: AFP)

Pedro Porrót nem érdekli, ha őrültnek tartják, hisz a csodában

A londoniak eltiltás miatt nem számíthatnak Richarlison játékára, nélküle veselkednek neki az Atlético elleni összecsapásnak háromgólos hátrányból.

A Liverpool elleni 1–1-es döntetlennel hangolt az Atlético Madrid elleni BL-nyolcaddöntő szerdai visszavágójára a Tottenham, a hétvégi bajnokin egyenlítő gólt szerző Richarlison azonban sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára a spanyolok ellen. Ez még inkább megnehezíti a londoniak helyzetét, akik Madridban 5–2-es vereséget szenvedtek, és immár nyolc tétmérkőzés óta nyeretlenek. A párharc első felvonása arról maradt emlékezetes, hogy Igor Tudor menedzser már a 17. percben lecserélte kapusát, a három gólt kapó, két nagy hibát elkövető Antonín Kinskyt. A múlt heti meccsen gólt és gólpasszt jegyző Pedro Porro szerint a kritikák ellenére érthető volt a kapuscsere, és a 26 éves jobbhátvéd bízik a párharc megfordításában.

„Az edzőnk ezzel a lépéssel szerintem csak védeni akarta Antonín Kinskyt – mondta az Asnak adott interjúban a Tottenham spanyol futballistája. – Elképesztő mérkőzés volt, sohasem éltem még át hasonlót. Nem hittem el, hogy kicsit több mint húsz perc leforgása alatt négy gólt kaptunk. De már akkor is azt mondtam a lefújás után, hogy aki nem hisz a továbbjutásban, az maradjon Madridban. Lehet, hogy őrültnek tartanak, de ha szerzünk egy gólt a visszavágó elején, az nagy lökést adhat. Ha kiesünk, már csak a bajnokságra kell figyelnünk? Igen, de ez rossz hozzáállás. Mindent megteszünk, hogy bejussunk a nyolc közé a BL-ben.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–1

21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1

21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 6–1

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 2–5