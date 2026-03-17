Bernardo Silva: Hiszünk magunkban, muszáj kockáztatnunk

Pihenőnapot adott játékosainak Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő keddi visszavágója előtt. Vasárnap még együtt edzett a csapat, ám a hétfői gyakorlás elmaradt. Ez meglehetősen szokatlan a BL-ben, főleg ennyire fontos összecsapás előtt. Merthogy a City a múlt héten 3–0-ra kikapott Madridban, így rendkívül nehéz helyzetben van.

Ráadásul Erling Haaland újabban keresi önmagát… Az angol együttes norvég csatára 41 tétmérkőzésen 29 gólt szerzett az idényben, csakhogy a legutóbbit február 11-én a Fulham ellen 3–0-ra megnyert bajnokin. Azóta négy összecsapáson lépett pályára és egyiken sem talált be. Az is beszédes, hogy az előző 18 tétmérkőzésén mindössze négy gólt könyvelhetett el. Márpedig neki mindenképpen csúcsformában kell futballoznia ahhoz, hogy az angolok megfordíthassák a párharcot. Igaz, a brit sajtó szerint az sem zárható ki, hogy a formája miatt csak a kispadon kezd.

„Semmi sem lepne meg, de a csapat összeállítása nem is a mi feladatunk, Guardiola sok pénzt kap azért, hogy meghozza ezeket a döntéseket – idézte a BBC Bernardo Silvát, a Manchester City csapatkapitányát. – Én jobban örülnék, ha kezdene, mert amikor a pályán van, sokkal könnyebb a gólszerzés. Márpedig most gólokra van szükségünk. Jó lenne minél hamarabb betalálni, bár nem ezen múlik a párharc. Évekkel ezelőtt éppen a Real Madrid ellen estünk ki úgy, hogy három gólt kaptunk a kilencvenedik perc után. A legfontosabb, hogy végig higgadtak maradjunk. Arra is figyelnünk kell, hogy ne kapjunk gólt, mert akkor alighanem eldől a párharc, de persze közben muszáj kockáztatnunk. Visszanéztem az első mérkőzést, egyáltalán nem játszottunk olyan rosszul, mint amit az eredmény mutat. Hiszünk magunkban, küzdünk a végsőkig. A sport megtanított arra, hogy bármi lehetséges, hazai pályán mindent meg kell tennünk a továbbjutásért.”

A spanyolok nemcsak a háromgólos előnyük miatt lehetnek optimisták, hanem azért is, mert a hétvégén 4–1-re győztek az Elche ellen, és a sérüléséből felépülő Jude Bellingham és Kylian Mbappé is elutazott Angliába – bár kérdés, bevethetők-e.

Ancelotti: Fontos a fegyelmezett védekezés

és a kiegyensúlyozott játék – Továbbjut a Real Madrid?

– Igen, de fontos, hogy fegyelmezetten védekezzen és kiegyensúlyozottan futballozzon. – Hiányzik önnek a klub és a város?

– Az az időszak lezárult, de figyelem a csapat mérkőzéseit, szurkolok neki, tartom a kapcsolatot a klubbal. A Manchester City legyőzése után gratuláltam az elnöknek, s a futballistákkal is szoktam beszélni. –Mi az oka annak, hogy a sikerkorszak után visszaesett a Real Madrid teljesítménye?

– Több idősebb játékos távozott, akinek tekintélye volt az öltözőben, az új generáció tagjainak pedig meg kell mutatniuk, milyen személyiségek, ami időbe telik, nem megy egyik pillanatról a másikra. Kylian Mbappé érkezése egybeesett Toni Kroos és Nacho távozásával, s hiába szerzett sok gólt a csapat, nem tudott sikeres lenni.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)