Egyelőre Carrick-sikersztori, városi riválisa után az Arsenalt is legyőzte a Man. United

2026.01.25. 19:32
Matheus Cunha döntött az Emirates Stadionban (Fotó: Getty Images)
Manchester United Arsenal Premier League
Újabb nagy lépést tehetett volna a bajnoki cím megszerzése felé a Premier League-et vezető Arsenal, amely azonban hazai pályán pont nélkül maradt (2–3) a Manchester United ellen a 23. forduló vasárnapi rangadóján.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)
London, Emirates Stadion. Vezette: Pawson
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick
Gólszerző: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)

A hazaiak a 29. percben kerültek előnybe, amikor Martin Ödegaard lövése nyomán a labda Lisandro Martínezről a saját kapujába pattant. A vendégek azonban gyorsan reagáltak: a 37. percben Bryan Mbeumo használta ki Martín Zubimendi nagy hibáját, és egyenlített.

A fordulás után a Manchester United átvette az irányítást. Az 51. percben Patrick Dorgu látványos, keresztlécről bepattanó távoli lövéssel már a vendégeket juttatta előnyhöz. Az Arsenal sokáig nehezen talált fogást ellenfelén, ám a hajrában egy szöglet után Mikel Merino közelről egalizált.

A döntés azonban nem maradt el: a 87. percben az alig húsz perce pályán lévő Matheus Cunha a tizenhatoson kívülről pontosan tekert a jobb alsó sarokba, eldöntve a rangadót. A ráadásban a londoniak már nem tudtak nagy helyzetet kialakítani, a Manchester United 3–2-es győzelmet aratott, és a városi rivális után a bajnokság éllovasát is legyőzte.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnapi mérkőzések
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal23155342–17+25 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa23144535–25+10 46 
4. Manchester United23108541–34+7 38 
5. Chelsea23107638–24+14 37 
6. Liverpool23106735–32+3 36 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford231031035–32+3 33 
9. Newcastle2396832–29+3 33 
10. Sunderland2389624–26–2 33 
11. Everton2295824–25–1 32 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2377924–28–4 28 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest23741223–34–11 25 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

Manchester United Arsenal Premier League
