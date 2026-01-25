Egyelőre Carrick-sikersztori, városi riválisa után az Arsenalt is legyőzte a Man. United

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)

London, Emirates Stadion. Vezette: Pawson

Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta

Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick

Gólszerző: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)

A hazaiak a 29. percben kerültek előnybe, amikor Martin Ödegaard lövése nyomán a labda Lisandro Martínezről a saját kapujába pattant. A vendégek azonban gyorsan reagáltak: a 37. percben Bryan Mbeumo használta ki Martín Zubimendi nagy hibáját, és egyenlített.

A fordulás után a Manchester United átvette az irányítást. Az 51. percben Patrick Dorgu látványos, keresztlécről bepattanó távoli lövéssel már a vendégeket juttatta előnyhöz. Az Arsenal sokáig nehezen talált fogást ellenfelén, ám a hajrában egy szöglet után Mikel Merino közelről egalizált.

A döntés azonban nem maradt el: a 87. percben az alig húsz perce pályán lévő Matheus Cunha a tizenhatoson kívülről pontosan tekert a jobb alsó sarokba, eldöntve a rangadót. A ráadásban a londoniak már nem tudtak nagy helyzetet kialakítani, a Manchester United 3–2-es győzelmet aratott, és a városi rivális után a bajnokság éllovasát is legyőzte.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnapi mérkőzések

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)

Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)

Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)

Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)

Szombaton játszották

Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)

Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)

West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)

AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)