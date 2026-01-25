Egyelőre Carrick-sikersztori, városi riválisa után az Arsenalt is legyőzte a Man. United
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)
London, Emirates Stadion. Vezette: Pawson
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick
Gólszerző: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)
A hazaiak a 29. percben kerültek előnybe, amikor Martin Ödegaard lövése nyomán a labda Lisandro Martínezről a saját kapujába pattant. A vendégek azonban gyorsan reagáltak: a 37. percben Bryan Mbeumo használta ki Martín Zubimendi nagy hibáját, és egyenlített.
A fordulás után a Manchester United átvette az irányítást. Az 51. percben Patrick Dorgu látványos, keresztlécről bepattanó távoli lövéssel már a vendégeket juttatta előnyhöz. Az Arsenal sokáig nehezen talált fogást ellenfelén, ám a hajrában egy szöglet után Mikel Merino közelről egalizált.
A döntés azonban nem maradt el: a 87. percben az alig húsz perce pályán lévő Matheus Cunha a tizenhatoson kívülről pontosan tekert a jobb alsó sarokba, eldöntve a rangadót. A ráadásban a londoniak már nem tudtak nagy helyzetet kialakítani, a Manchester United 3–2-es győzelmet aratott, és a városi rivális után a bajnokság éllovasát is legyőzte.
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnapi mérkőzések
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42–17
|+25
|50
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35–25
|+10
|46
|4. Manchester United
|23
|10
|8
|5
|41–34
|+7
|38
|5. Chelsea
|23
|10
|7
|6
|38–24
|+14
|37
|6. Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35–32
|+3
|36
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|31–31
|0
|34
|8. Brentford
|23
|10
|3
|10
|35–32
|+3
|33
|9. Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32–29
|+3
|33
|10. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|11. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|12. Brighton & Hove Albion
|23
|7
|9
|7
|33–31
|+2
|30
|13. Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38–43
|–5
|30
|14. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|15. Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24–28
|–4
|28
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23–34
|–11
|25
|18. West Ham
|23
|5
|5
|13
|27–45
|–18
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|23
|1
|5
|17
|15–43
|–28
|8
