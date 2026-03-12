Schmidt Ádám: Cél, hogy a sport segítségével a magyar társadalom számára erős, életképes fiatalokat neveljünk

ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS MELLETT rendezték meg Veszprémben a Sportinfó 2026 elnevezésű sportszakmai fórumot, több száz ember gyűlt össze az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti központ nagytermében. A sorozat tizenegyedik állomásán is a kommunikáció fontosságát hangsúlyozó Schmidt Ádám előadásával kezdődött a program.

„Fontos beszélgetni a magyar sport ügyéről. Arról, hogy az elmúlt négy esztendőben mi alapján hoztuk meg a döntéseinket. Arról, hogy mit tartunk fontosnak – fogalmazott a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – Ennek bemutatására három fontos célt említenék meg. Az első, hogy nemcsak feladatunk, de a felelősségünk is, hogy a sport segítségével a magyar társadalom számára erős, életképes fiatalokat neveljünk. A másik, hogy valódi, hús-vér példaképeket állítsunk, akik mögött komoly teljesítmény van, akikre fel tudunk nézni. A harmadik pedig az, hogy minden lehetőséget biztosítsunk azok számára, akikben megvan az X-faktor, hogy ne csak eljussanak a csúcsra, de ott is maradjanak.”

Az államtitkár szerint ebben Veszprém és a Bakony Balaton régió, amely 2026-ban Európa Sportrégiója, mindig is kiemelt szerepet játszott, és ehhez elengedhetetlenek voltak az elmúlt több mint másfél évtized kormányzati, sportvezetési lépései. 2011 és 2026 között összesen 102.2 milliárd forint sporttámogatás áramlott Veszprém vármegyébe, országosan 16 év alatt közel tízszeresére nőtt az állami sporttámogatás mértéke.

„Aki benne van a sportban, az jól tudja, mi a munka” – összegzett Schmidt Ádám, aki hangsúlyozta a virtuális tér veszélyét, és a fiatalokért folytatott küzdelmet, ami nem könnyű, de mindent el kell követniük, hogy a sporton keresztül minél több fiatalt megszólítsanak, és érdemi alternatívát kínáljanak a számukra. Ehhez megvan a maguk eszköztára, a létesítmény-fejlesztéstől az edzők és az egyesületek támogatásán át a közösségi sport támogatásáig, a hazai és nemzetközi sportesemények rendezéséig.

Azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Sportoló Nemzet Tanév keretében életmódkönyv készül a diákoknak, amely azzal foglalkozik majd, hogy a sport miként hat a fiatalok fizikai és mentális egészségére, hogy ők is szembesüljenek azzal, hogy milyen pozitív hozadékai lehetnek annak, ha az életük része a sport.

Az előadás után a közönség tehetett fel kérdéseket az államtitkár melett Baji Balázsnak, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatójának, Wladár Sándornak, a Magyar Úszószövetség elnökének, Dr. Tapolczai Gergelynek, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnökének és Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszónak, a Sportoló Nemzet tanév nagykövetének, akik olyan regionális sportszakmai kérdésekre válaszoltak, mint a VEDAC futófolyosójának felújítása, a kistelepülések utazási, infrastrukturális helyzete és lehetőségei.

Az országjáró Sportinfó 2026-sorozat március 16-án Zalaegerszegen folytatódik.