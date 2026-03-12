Birkózás: magyar arany- és bronzérem az U23-as Eb-n

A Nagybecskereken zajló birkózó U23-as Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján két magyar érdekeltségű női helyosztót is rendeztek. Az 55 kilogrammos Terék Gerda (Csepel TC–KIMBA) szerdán török és fehérorosz riválisát kétvállal, spanyol ellenfelét technikai tussal győzte le a döntőbe vezető úton. A fináléban az U20-as világ- és Európa-bajnoki érmes azeri Shirinovával találkozott, akit magabiztos birkózással 11–0-ra legyőzött. A csepeli versenyző ezzel a tavalyi U20-as diadala után idén U23-as Európa-bajnoki címet is szerzett.

Fotó: UWW

A 68 kilogrammos Pók Karolina (Vasas SC) szintén jól kezdte a korosztályos kontinensbajnokságot: a negyeddöntőben tusolta német ellenfelét, majd a következő köben nagy csatában maradt alul egy orosz versenyzővel szemben. Csütörtökön az U23-as Eb-bronzérmes lengyel Domaszuk ellen lépett szőnyegre a bronzéremért, és egy mögé kerülést követően 4–1-re győzött, ezzel megszerezte pályafutása második U23-as Eb-bronzérmét.

Fotó: UWW

Pénteken már a kötöttfogású férfiak is megkezdik szereplésüket Nagybecskereken, míg az 57 kilogrammos Szenttamási Róza (Csepel TC–KIMBA) a vigaszágon javíthat az ukrán ellen elszenvedett veresége után.