Elrontják a futballt? – Cselőtei Márk publicisztikája

Jelentős változáson megy keresztül a labdarúgás az utóbbi hónapokban, legalábbis a játék legmagasabb szintjén, de az irány keveseknek tetszik. A kérdés csak az, lehet-e rajta változtatni, vissza lehet-e még fordítani a folyamatokat? Nem ritka, hogy a játékot megváltoztató szemléleteket, taktikai megújulásokat, hosszú éveken át fennmaradó taktikai variációs alapgondolatokat a közvélemény egyetlen csapathoz vagy edzőhöz köti később – ilyen a pozíciós futballjával a csúcsfutballt hosszú időre uralma alá hajtó, 2010-es évek eleji Barcelona és Pep Guardiola –, s nincs ez másképp most sem, egyértelműen megvan a „hibás”, akire ujjal lehet mutogatni, Mikel Arteta és az Arsenal.

Miközben hosszú hónapok óta az élen áll, s a Bajnokok Ligája-alapszakaszt hibátlanul, nyolcból nyolc győzelemmel zárta, még mindig nem nyugodhat meg idény végi sikerességét illetően a Premier League-trófea után hosszú évek óta sóvárgó Arsenal, hiszen 29 fordulót követően a vesztett pontokat tekintve még mindig csak négypontos előnye van az angol élvonalban a Manchester City előtt, amellyel még egy alkalommal összecsap az évadban, ráadásul idegenben. Ennek ellenére a csapat gyakorlatilag össztűz alatt áll, főleg az utóbbi hetekben, Mikel Arteta legénységét rengeteg kritika éri szakmán belül a klub játékfilozófiája miatt.

Nézzük a tényeket: az Arsenalé évek óta a világ legjobb, legstabilabb – és nem, egyáltalán nem szükséges az egyik kitétel – védelme, amely minőségét és mélységét tekintve is rettegést vált ki az ellenfelekből, van emellett jól felismerhető, sokszor unalmasnak titulált, pozíciós futballra épülő alapjátéka, amelynek volt és van is problémája a befejezések hatékonyságával. Ezzel az összképpel áll harcban a keret évek óta a Premier League-címért (a legutóbb a BL-ben is összejött az elődöntő), de a végén mindig hiányzik, hiányzott valami. Talán éppen ezért döntött úgy az Arsenal, hogy ráfekszik a játéknak olyan aspektusára, amely emberemlékezet óta létezik, a benne rejlő potenciál még sincs maximalizálva: ezek a rögzített helyzetek.

Félreértés ne essék, az Arsenal nem a 2025–2026-os idényben lett egyeduralkodó a bedobások, szabadrúgások, szögletek kiaknázásában, évek óta épít ezekre a játékelemekre, a francia-német „pontrúgáspápa”, Nicolas Jover már 2021 óta a klubban tevékenykedik, előtte a Manchester Citynél és a Brentfordnál dolgozott, de munkássága gyümölcsét egyértelműen itt, az Arsenalnál aratja le úgy, hogy Mikel Arteta szabad kezet ad neki minden „rögzített szituációban”. A Premier League-ben már a múlt idényt tekintve is egyeduralkodó volt az Arsenal a pontrúgások adta előnyök kihasználásában, egy éve ilyenkor, 2025 márciusában 12 rögzített helyzetből szerzett gólnál (a tizenegyeseket leszámítva) tartott, amivel vezette a bajnokságot a vonatkozó rangsorban, de ezt alaposan megfejelte a mostani évadra. Az „ágyúsok” jelenleg a büntetőket is beleértve 22, azok nélkül 19 gólt szereztek bedobást, szabadrúgást vagy szögletet követően, ami amellett, hogy hatalmas növekedés az előző idényhez képest, messze a legjobb mutató – a második Newcastle öttel, a harmadik helyen holtversenyben lévő csapatok hattal vannak lemaradva. Jóllehet azt, hogy ezzel a fegyverrel nemcsak az Arsenal él, hanem fejlődésével a teljes bajnokság „játékszabályait” átírta, jól mutatja, hogy a többi csapat miképp idomult hozzá: míg egy éve ilyenkor Mikel Arteta csapata 12 pontrúgásból szerzett góllal vezette a vonatkozó rangsort, most már hét olyan csapat van, amely a tizenegyeseket a képletből kivéve elérte ezt a számot. Óriási különbség…

Azzal persze nincs gond, ha valaki olyan területet aknáz ki, amelyben bőven van még potenciál, ezzel minden mérkőzésen előnyösebb helyzetbe juttatva csapatát, de az egyszerűen tény, hogy a szurkolók, továbbá a szakértők, az újságírók, sőt még az edzők és a játékosok számára is elvesz a játék élvezeti értékéből. Az Arsenal továbbra is a stabil védekezésre, támadásban alapjátékára hagyatkozik, mellette mesterien használja ki a „rögzített szituációkat”, olykor olyan eszközökkel, amelyek súrolják – sokak szerint túl is lépik – a szabályos megmozdulások határait. Egy-egy meccsből rengeteg időt vesz el a pontrúgások vagy éppen bedobások előtti helyezkedésük, a szögleteknél pedig kosárlabdára hajazó módon zárják el az ellenfél kapusát egy-egy kijövetelnél, amit egyébként nemegyszer szabálytalannak is ítélnek a játékvezetők a BL alapszakaszában, de e tekintetben a PL-ben elnézőbbek. Előbbire jó példa, hogy a legutóbbi, Brighton elleni bajnokiján az Opta adatai szerint összesen 30 percet és 51 másodpercet (!) vett el a meccsből az, hogy az Arsenal újraindítsa a játékot, tehát elvégezzen egy kirúgást, egy bedobást, egy szabadrúgást vagy egy szögletet. Bődületes, tarthatatlan idő.