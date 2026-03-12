NS-tradíció: a 10. főszerkesztők vacsorája
A Nemzeti Sport szerkesztőségének korábbi vezetőit látta vendégül az általa 2017-ben alapított – a lap 1903. március 15-ei indulásának évfordulójához kapcsolódó – hagyományt követve lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.
A sorozatban tizedik alkalommal megrendezett eseményen a FELIX Kitchen&Barban lapunk korábbi vezetői közül Dénes Tamás, Buzgó József és Kálnoki Kis Attila volt jelen. Az eseményt – a Nemzeti Sport rangidős munkatársai mellett – megtisztelte jelenlétével Surányi-Vadas Tímea, a lapot tulajdonos-főszerkesztőként 1919 és 1944 között irányító dr. Vadas Gyula dédunokája is.
