Ferencváros–Braga 2–0

NS-tradíció: a 10. főszerkesztők vacsorája

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.03.12. 21:25
NS-tradíció Nemzeti Sport Főszerkesztők vacsorája
A Nemzeti Sport szerkesztőségének korábbi vezetőit látta vendégül az általa 2017-ben alapított – a lap 1903. március 15-ei indulásának évfordulójához kapcsolódó – hagyományt követve lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.
Szöllősi György, Dénes Tamás, Buzgó József és Kálnoki Kis Attila (Fotók: Szabó Miklós)

A sorozatban tizedik alkalommal megrendezett eseményen a FELIX Kitchen&Barban lapunk korábbi vezetői közül Dénes Tamás, Buzgó József és Kálnoki Kis Attila volt jelen. Az eseményt – a Nemzeti Sport rangidős munkatársai mellett – megtisztelte jelenlétével Surányi-Vadas Tímea, a lapot tulajdonos-főszerkesztőként 1919 és 1944 között irányító dr. Vadas Gyula dédunokája is. 

 

 

 

