Máris a távozást fontolgatja a Spurs BL-ben betliző kapusa – sajtóhír

Valószínűleg ezúttal a klub sem gördít a távozása elé akadályt. A két nap múlva már 23 éves kapus ugyanis az előző két átigazolási időszakban is szeretett volna a több játéklehetőség reményében kölcsönben futballozni, de januárban is maradásba bírták, hiába csak két Ligakupa-mérkőzésen védett ősszel – a keddi BL-meccs volt a harmadik tétmérkőzése az egész idényben.

Kinsky tavaly januárban érkezett a Spurshöz a Slavia Prahától 16.5 millióért, a szerződése 2029 nyaráig érvényes a londoni klubnál, amelyben eddig 13 tétmérkőzésen 22 gólt kapott, s négy meccsen maradt érintetlen a hálója.