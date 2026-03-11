Nemzeti Sportrádió

Máris a távozást fontolgatja a Spurs BL-ben betliző kapusa – sajtóhír

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.11. 17:34
Antonín Kinsky máshol építeni fel újra magát (Fotó: Getty Images)
A brit The Telegraph szerint a Tottenham Hotspur cseh kapusa, Antonín Kinsky az idény végén kölcsönbe távozna a londoni futballklubtól.

Mint beszámoltunk róla, Antonín Kinsky borzasztó Bajnokok Ligája-debütáláson van túl, mivel két kapott gól is az ő lelkén száradt kedd este, emiatt Igor Tudor a 17. percben lecserélte az Atlético Madrid ellen 5–2-re elveszített mérkőzésen. Többen – például David de Gea és Peter Schmeichel – a cseh kapus védelmére keltek, ennek ellenére a The Telegraph úgy tudja, az érintett az idény végén kölcsönbe távozna a Tottenhamtől, hogy újra felépítse magát valahol, ahol kevésbé van szem előtt, s nincs rajta akkora nyomás.

Bajnokok Ligája
2026.03.10. 23:00

Spurs-bakiparádé Madridban, 5–2-re nyert az Atlético

A londoniak cseh kapusa, Antonín Kinsky lett a BL-ben az első kapus, akit hibái miatt a huszadik perc előtt le kellett cserélni.

Valószínűleg ezúttal a klub sem gördít a távozása elé akadályt. A két nap múlva már 23 éves kapus ugyanis az előző két átigazolási időszakban is szeretett volna a több játéklehetőség reményében kölcsönben futballozni, de januárban is maradásba bírták, hiába csak két Ligakupa-mérkőzésen védett ősszel – a keddi BL-meccs volt a harmadik tétmérkőzése az egész idényben.

Kinsky tavaly januárban érkezett a Spurshöz a Slavia Prahától 16.5 millióért, a szerződése 2029 nyaráig érvényes a londoni klubnál, amelyben eddig 13 tétmérkőzésen 22 gólt kapott, s négy meccsen maradt érintetlen a hálója.

