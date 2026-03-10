Szoboszlai: mindig egyre feljebb! A világon már csak 16 játékost tartanak értékesebbnek nála

NINCSENEK HULLÁMVÖLGYEK – SZOBOSZLAI ÉRTÉKE FOKOZATOSAN EMELKEDIK, AHOGY EGYRE MAGASABB SZINTEN BIZONYÍT

Szoboszlai Dominik fejlődési íve és piaci megítélésének változása jól nyomon követhető a Transfermarkt diagramján, amely 2017-től mutatja a becsült értékváltozásait, onnantól kezdve, hogy bemutatkozott a felnőttek között az osztrák másodosztályú Lieferingben. Akkor, 16 évesen 200 ezer euróról indult, a legfrissebb, március 9.-i frissítésnél pedig már elérte a 100 millió eurót.

Szoboszlai grafikonját nézve azonnal szembeötlik, hogy nincsenek hullámvölgyek a karrierívében. Egyetlen apró visszaesést leszámítva (2019 decemberében 15, 2020 áprilisában 13.5 millióra becsülték) szinte folyamatosan növekedett a becsült értéke. Ez jól mutatja azt a tényt, hogy a teljesítményében sem voltak nagy hullámvölgyek, évről évre egyre magasabb szinten tudott kiemelkedő játékot produkálni.

Szoboszlai Dominik értékváltozásai a Transfermarkton 2017 óta

Első felnőttidényében, a Lieferingben 33 meccsen rögtön tíz góllal és hét gólpasszal indított az osztrák másodosztályban, így egy év alatt a 200 ezres induló értéke rögtön egymillióra ugrott. Még egy évvel később, tehát 2019 nyarán pedig már 12 millió eurónál tartott. Addigra 17 meccsen három góllal és négy gólpasszal letette a névjegyét az osztrák élvonalban is, és a Napoli ellen gólpasszal debütált az európai porondon, az Európa-ligában, 18 évesen.

Aztán a 2019–2020-as idényben már az osztrák Bundesliga egyik legjobbjának bizonyult 27 bajnokin elért kilenc góllal, 14 gólpasszal, közben góllal mutatkozott be a Bajnokok Ligájában (2019 szeptemberében a Genk ellen), pályára lépett a válogatottban, és mindjárt az első évében, az ötödik meccsén ott is jött az első gól (Szlovákia ellen, 18 évesen). Ennek is köszönhetően 2020 nyarára 25 millióra emelkedett a becsült értéke, és ez már megalapozta a téli, lipcsei átigazolását is. Az RB Leipzig akkor a 25 millió euróban rögzített kivásárlási árnál kevesebbet, 20 millió eurót fizetett érte, de az összeg azóta, a különböző, a későbbi értékesítéséből is fakadó bónuszok révén 36 millióra emelkedett.

Lipcsében sem szakadt meg a fejlődési íve, még úgy sem, hogy a német Bundesligában pályafutása eddigi egyetlen hosszabb, jó fél évig tartó sérülése után mutatkozhatott be 2021 augusztusában, a német élvonalban a második meccsén jöttek az első gólok – rögtön egy dupla a Stuttgart ellen. Lipcsében 91 meccsen 20 góllal, 22 gólpasszal és két Német Kupa-győzelemmel hagyott nyomot maga után. Ezek a számok pedig elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a Liverpool kifizesse a szerződésében szereplő 70 millió eurós kivásárlási árat. Pedig akkor a Transfermarkt még „csak” 50 millióra taksálta, az angliai szerződéssel azonban a becsült értékében is az eddigi legnagyobb ugrást mutatta be, mert a piaci portál is 70 millióra módosított (tehát két frissítés között 20 milliót emelt). Amúgy a 70 millió nagyságát mutatja, hogy ekkora összeggel jelenleg is be lehet kerülni a 25 legértékesebb játékos közé a Premier League-ben (a 24–25. helyen álló Jurriën Timber, Josko Gvardiol kettős tart ennyinél).

Liverpoolban már lelassult a növekedés üteme, de nem állt meg. Az újabb nagyobb emelkedés Arne Slot időszakában kezdődött, amikor visszakerült eredeti pozíciójába a támadósorba (azóta pedig már „mindenhol is” játszik), és a második Premier League-idényben megduplázta az első évadban jegyzett gólok/gólpasszok számát (3/3-ból lett 6/7). Fontos szerepet játszott a csapat bajnoki címében és tavaly nyáron már nyolcvanmillióra becsülték. Ebben az idényben pedig egyértelműen a Liverpool legjobb, legsokoldalúbb játékosának számít, számos statisztikai mutatóban kiemelkedik a teljesítményével. Kimondottan szárnyal a Bajnokok Ligájában, egy kivétellel mindegyik meccsen volt gólja vagy gólpassza, nyolc mérkőzésen négy-négy gól és gólpassz a mérlege. Sorozatban az előző hat BL-meccsén gólt szerzett vagy gólpasszt adott, és ha kedden a Galatasaray ellen is összejönne neki bármelyik, első liverpooliként érhetné el a hetes számot ebben a statisztikai mutatóban. Összesen ebben az idényben egyébként 39 meccsen tíz gól, nyolc gólpassz a mérlege (úgy, hogy kilenc mérkőzésen jobbhátvéd volt). Így jutott el odáig, hogy hétfőn 100 millió euróra módosította a piaci portál a becsült értékét.

A Premier League tíz legértékesebb játékosa (Forrás: Transfermarkt)

A legnagyobb előrelépést produkáló játékosok a legutóbbi listához képest

A VILÁGON TIZENHATAN VANNAK ELŐTTE

Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt sok interjúban elmondta, fiával gyerekkora óta lépésről lépésre tűzték ki a célokat: legyen aktuális csapata legjobbja, vezéregyénisége, akár csapatkapitánya, legyen az adott bajnokság legjobbja, amelyikben éppen szerepel, és ha ezek a lépcsőfokok megvannak, akkor lehet magasabb szintre lépni.

Nos, ha maradunk az értékbecslésnél, akkor a magyar válogatott csapatkapitánya most ott tart, hogy a klubjában már csak Florian Wirtzet tartják nála többre (110 millió euró) – de ha Szoboszlai tartja jó formáját, ez az idény végére megfordulhat a sorrend –, az angol Premier League-ben pedig a 7–8. helyen áll holtversenyben (jelenleg sérült liverpooli csapattársával, Alexander Isakkal együtt), és a 200 millióval élen álló Erling Haalandot leszámítva a többiek nincsenek szinte utolérhetetlen távolságban.

Szoboszlai Dominik a 100 milliós becsült értékével a világon a 17. legértékesebb játékos, a Premier League-ben a 7., a Liverpoolban a 2., Magyarországon az 1., a támadó középpályások között az 5., a 2000-ben született játékosok között pedig a 4.

Ha pedig világviszonylatban nézzük, a többi elit ligát is idevéve, akkor a hétfői, angliai frissítés után – a helyzet a napokban változhat, ha a többi elit ligában is frissül az aktuális értékbecslés – Szoboszlai Dominik a 17. legértékesebbnek tartott labdarúgó a világon Julián Álvarezzel (Atlético Madrid), Alexander Isakkal (Liverpool) és a legutóbbi aranylabdás Ousmane Dembélével (PSG) holtversenyben. Tehát jelenleg 16 játékost tartanak nála értékesebbnek. Közvetlenül előtte öten állnak egyaránt 110 millióval, és hozzá hasonlóan mindegyikük középpályás, Cole Palmer (Chelsea) és Florian Wirtz (Liverpool) támadó, Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG) és Moisés Caicedo (Chelsea) pedig védekező középpályások. Az élen egyébként hármas holtverseny van az egyaránt 200 millió euróra becsült Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), Erling Haaland (norvég, Manchester City) és Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) között.

A 20 LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOS A VILÁGON A TRANSFERMARKT BECSLÉSE ALAPJÁN

SZALAH SZINTÉN 25 ÉVESEN, DE BRUYNE ÉS RODRI VISZONT KÉSŐBB ÉRTE EL A 100 MILLIÓT

Érdekességképp azt is megnéztük, hogy a közelmúltban a Liverpoolból kiemelkedő klasszisok közül ki mikor érte el a 100 milliós határt. Nos, Mohamed Szalah 2018-ban, 25 évesen lépte át, amikor 80 millióról hirtelen 150 millióra ugrott az értéke, ami a csúcsot is jelentette pályafutásában. A következő évben ugrott meg egy másik liverpooli támadó, Sadio Mané értéke is, aki 27 évesen került 100 millió fölé, és nála is a 150 millió jelentette a csúcsot. Ugyanakkor a Szoboszlaihoz hasonlóan középpályásként szereplő és Angliában csúcsra érő világklasszisok közül a Manchester City korábbi játékosa, Kevin De Bruyne 26 éves volt, amikor átlépte a 100 milliós határt 2018 januárjában, 110 millióra becsülték akkor, de még ugyanabban az évben elérte a pályafutása csúcsát jelentő 150 millió eurós értéket. A Manchester City spanyol aranylabdása, a Szoboszlaihoz képest védekezőbb típusú, 29 éves Rodri 2023-ban, 27 évesen lett 100 milliós játékos, egy évvel az Aranylabda elnyerése előtt (az Aranylabda évében érte el a 130 milliós karriercsúcsot).

MAGYAR ÖRÖKRANGLISTA

Szoboszlai a magyar örökrangsort is vezeti a mostani, 100 millió eurós értékével. A 2. helyen Kerkez Milos áll, aki a Bournemouthban volt a csúcson 45 millióval (ennél kicsivel többért, 46.9 millióért szerződtette a nyáron a Liverpool), amihez képest mostanra 5 millióval csökkent a becsült értéke a balhátvédnek. Az idén a Ferencvárostól a Premier League-be, a Bournemouthba szerződő 20 éves Tóth Alex pedig a januári vételárának megfelelő 12 millió euróval szerepel a listán, amivel a Transfermarkt magyar örökrangsorában is rögtön az első tízbe került, a 9. helyre.