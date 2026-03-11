A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

A 14 jelölt: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Bruno Fernandes (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), David Raya (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Antoine Semenyo (Manchester City), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Igor Thiago (Brentford), Harry Wilson (Fulham), Granit Xhaka (Sunderland).

Szoboszlai jellemzésénél azt írja a Premier League, hogy a középpályás sokoldalú, könyörtelen és komoly hatása van a csapatra ebben a kihívásokkal teli idényben. Arne Slot vezetőedző a világ legjobbjának nevezte őt a letámadásoknál, és több poszton is magas szinten teljesített, a jobbhátvédtől kezdve a támadó középpályásig. Emellett van három szabadrúgásgólja is, az Arsenal és a Manchester City elleni emlékezetes volt.

A magyar labdarúgó az egyetlen liverpooli játékos a jelöltek között, a Manchester City két, az Arsenal három játékossal képviselteti magát. A szurkolók mellett a Premier League öt szakírója is leadja szavazatát.