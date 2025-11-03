Szoboszlai Dominik: Nem reménykedni kell, hanem dolgozni

A Liverpool hullámzó teljesítményéről:

„Ha jól tudom, akkor hétből öt meccset elvesztettünk. Ez nem a mi megszokott statisztikánk, de rajta vagyunk – mondta Szoboszlai, hozzátéve, hogy szerinte mindegy, kik vannak a kezdőben, mert minden játékos elég jó ahhoz, hogy győzelemre vezesse a csapatot. – Örülök, hogy a három pontot itthon tudtunk tartani. Hogy mi a legerősebb kezdő, azt majd az edző eldönti. A Brentford ellen sem volt rossz a csapat, csak nem küzdöttünk eléggé, nem futottunk annyit, nem használtuk ki a helyzeteinket. Az Aston Villa ellen viszont megmutattuk, hogy futással, küzdéssel és mentalitással itthon tudjuk tartani a három pontot.”

Az Aston Villa elleni meccsen nyújtott teljesítményéről:

„Csinálom, amit tudok: futok, próbálok minél többet játékban lenni, kapu elé kerülni, lövésekkel vagy kulcspasszokkal segíteni a csapatot. De ez csapatjáték, nem csak rajtam múlik. Örülök, hogy végre olyan meccset játszottunk, amit a nézők is élvezhettek.”

Kollégánk az Aston Villa kapusával, Emiliano Martínezzel történt összezördülésre is rákérdezett:

„Semmi különös nem történt, csak megkérdezte, hogy vagyok.”

A Liverpool következő időszakáról, amelyben csapata a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is meccsel:

„Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk. Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.”