Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik: Nem reménykedni kell, hanem dolgozni

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 20:53
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv
Szoboszlai Dominik a Liverpool FC jelenlegi hullámzó formájáról és a következő hét kemény mérkőzéseiről is beszélt a Spíler Tv-nek. Az exkluzív interjút kollégánk, Gyenge Balázs készítette az Aston Villa elleni 2–0-s győzelem után.

 

A Liverpool hullámzó teljesítményéről:

„Ha jól tudom, akkor hétből öt meccset elvesztettünk. Ez nem a mi megszokott statisztikánk, de rajta vagyunk – mondta Szoboszlai, hozzátéve, hogy szerinte mindegy, kik vannak a kezdőben, mert minden játékos elég jó ahhoz, hogy győzelemre vezesse a csapatot. – Örülök, hogy a három pontot itthon tudtunk tartani. Hogy mi a legerősebb kezdő, azt majd az edző eldönti. A Brentford ellen sem volt rossz a csapat, csak nem küzdöttünk eléggé, nem futottunk annyit, nem használtuk ki a helyzeteinket. Az Aston Villa ellen viszont megmutattuk, hogy futással, küzdéssel és mentalitással itthon tudjuk tartani a három pontot.”

Az Aston Villa elleni meccsen nyújtott teljesítményéről:

„Csinálom, amit tudok: futok, próbálok minél többet játékban lenni, kapu elé kerülni, lövésekkel vagy kulcspasszokkal segíteni a csapatot. De ez csapatjáték, nem csak rajtam múlik. Örülök, hogy végre olyan meccset játszottunk, amit a nézők is élvezhettek.”

Kollégánk az Aston Villa kapusával, Emiliano Martínezzel történt összezördülésre is rákérdezett:

„Semmi különös nem történt, csak megkérdezte, hogy vagyok.”

A Liverpool következő időszakáról, amelyben csapata a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is meccsel:

„Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk. Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.”

Kapcsolódó tartalom

Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadról nézte végig csapata győzelmét.

Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Több szerelése van, mint a francia válogatott Konaténak, jobb az osztályzatátlaga, mint Szalahnak, annyi lövésre vállalkozik, mint Gyökeres.

Brazil és holland dicséret: páratlan taktikai intelligenciával játszik Szoboszlai Dominik

Most először volt tétmérkőzésen három magyar a Liverpool meccskeretében.

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitányának van a legtöbb ilyen elismerése a Liverpoolban.

 

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Spíler Tv
Legfrissebb hírek

Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

Bajnokok Ligája
4 perce

Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Légiósok
3 órája

Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

Angol labdarúgás
5 órája

Brazil és holland dicséret: páratlan taktikai intelligenciával játszik Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
15 órája

A City győzelemmel alapozott a Liverpool elleni csúcsrangadóra

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:32

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:32

Kovács István vezeti a Liverpool FC–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:17

Van Dijk: Tavaly minden napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:04
Ezek is érdekelhetik